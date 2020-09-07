▲ 和泰汽車榮獲 2020「天下CSR企業公民獎」

和泰汽車近年來持續精進及落實公司治理，成立企業社會責任委員會，由董事直接督導公司在環境保護、社會公益及公司治理等面向之作為及成效，陸續獲得 TCSA 台灣企業永續獎、人才發展獎、社會共融獎、BSI 永續卓越獎。此外，和泰汽車更視員工為公司最重要的資產，以組織、工作能力及個人發展需求，結合晉升、輪調並安排各職級多元之培訓課程與學習發展，打造和泰集團全方位人才，而 2019 年非擔任主管職務之全時員工平均年薪 211 萬元。
除了公司治理與企業承諾外，和泰汽車秉持「取之於社會，用之於社會」之觀念，多年來從車、人、環境三大範疇實現社會參與及環境永續，包含交通安全校園宣導、導護志工裝備捐贈以及大型捐血車捐贈，對社會關懷不遺餘力。在青年培力部分，連續兩年舉辦和泰公益夢想家活動，透過實作輔導培育青年的問題解決能力，並實踐於公益貢獻；2020 年更首次規劃為期 8 周支薪實習生計畫，縮短產學距離同時也為集團招募優秀人才佈局。
最後，在環境保護部分，和泰汽車帶領全台八大經銷商建置太陽能案場，積極開發再生能源抵減碳排，累計至 2020 年總共有 29 處太陽能案場，其中和泰零件物流中心之案場更超過萬坪，為北台灣非太陽能業者最大案場規模；此外，為了守護台灣海岸線，自 2017 年啟動「Toyota 一車一樹」活動，於沿海累計種植超過 30 萬棵樹木，並發起大型淨灘減塑活動，號召近萬人參與。