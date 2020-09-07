▲ ５ 噸小貨車管理條文正式上路，FUSO PRO 5 舉辦首台交車儀式

「饗賓餐旅」集團擁有 8 大餐飲品牌，國內消費者最為熟知的是旗下的饗食天堂、開飯川食堂、饗饗、旭集、果然匯蔬食等品牌。
會後，陳董事長及陳毅航總經理特別帶眾人參觀青埔園區的內部設備，讓外界一窺佔地達 3000 坪的寬敞明亮的中央廚房作業流程，陳總經理表示此次疫情改變餐飲業的思維及經營策略，如何善用中央廚房的資源，更快速地回應巿場的需求與變化是成長關鍵，所以運輸車輛的品質及其服務據點，是公司選擇車輛品牌的評估重點。
交通部開放 5 噸（含）以下車型的駕照、領牌資格及停車場完全比照小貨車來管理，主力產品將位移至該級距，FUSO 又以五期車價積極搶巿。產品力方面，引擎最大排氣量為 2, 998cc，而且最大馬力達 150ps 及扭力 37.7kgf-m。變速箱有傳統 5 速手排及 6 速 AMT 自手排兩種設定。至於車主關注的載貨空間，則維持傳統百業常用的 10 呎半、11 呎及 14 呎三種底盤及木床尺寸，以滿足各式載貨需求，木床車配備堅固的防捲入裝置。還有一項新亮點，全車配備「整合式行車視野輔助系統」，7 吋觸控式螢幕整合行車視野輔助及音響系統，採用 4 鏡頭全車環繞攝影，清楚呈現車輛前、後及兩側視野範圍，並隨時攝錄行車狀況。而且全車系可享動力系統 3 年或 10 萬公里保固。