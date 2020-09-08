網紅萌娃大集合！超療癒笑聲　網暴動：一秒被融化

細數網路上的明星萌娃，「百吻巴黎楊雅晴」，妹妹咪哈出生後，為生活上帶來許多笑料，還有「OQ.MA」、「AbbyCheng」等，這些網紅萌娃大集合，掀起網友一陣暴動，紛紛讚推「超療癒笑聲，讓人一秒就被融化！」
也因為現代人除了生活壓力大，閒暇時需要各種療癒調劑身心靈，但新冠肺炎仍在全球持續延燒。現在到醫院，也成了大家「避之唯恐不及」的地方，間接導致常規疫苗接種率下滑近一成。醫師提醒，「越是在這個時候，更需要按期接種疫苗保護嬰幼兒」。
台灣嬰幼兒從出生後，身體就開始面對環境的各種挑戰，接種疫苗成了相當重要的例行公事，根據最新的調查發現，有42.7%的父母沒有每次準時讓寶寶施打疫苗。此外，當幼兒接種疫苗時，更有高達73.3%的父母會擔心會出現副作用（如發燒、紅腫等），另外33.3%的父母則是會擔心寶寶接種時會哭鬧掙扎。
進一步從調查數據來看，有74.7%的父母有「自費」讓寶寶施打疫苗的經驗，其中前三名包括：口服輪狀病毒疫苗、肺炎鏈球菌疫苗和多合一疫苗。其中，多合一疫苗，因為可以一次擁有預防多種傳染病的免疫力，又能減少頻繁出入醫療場所的問題，因此受到許多父母青睞。此外，現在大多數人工作忙碌、請假不易，多數爸媽傾向讓寶寶接種多合一疫苗，來為孩子提升保護力。
不少爸媽都會分享「寶寶疫苗接種甘苦談」，讓新手爸媽們可以多些參考。像網紅Abby日前就分享了寶寶疫苗施打經驗，她在IG上發文提到，自己帶小福星施打多合一疫苗後的心得，她說：「每次看診都等很久，除了常上演追逐的戲碼，也很怕孩子在醫院東摸西摸接觸到各種病毒，我就是那種瘋狂消毒的媽媽，可以減少帶大包小包跑醫院的次數，真的是讓我舉雙手歡呼」。
另外，像是擁有五寶的O.Q.Ma也同樣讓孩子接種多合一疫苗，她說，這樣不僅更好安排四寶打針時間，再加上每一次到了黃卡上打針的時間，每個都哭好慘，看了很不忍心，但又沒這麼多隻手抱抱她們，能夠一次打一打，也不用如此心疼他們一直嚎啕大哭。
正因現代雙薪家庭多，寶寶施打疫苗時往往都得特別請假，也因此多合一疫苗逐漸成為趨勢，現在的五合一及六合一疫苗，不僅讓爸媽們有更多選擇，寶寶也可以少挨針，也難怪統計發現，有高達93.3%的父母，願意自費多合一疫苗，減少寶寶進入醫院的風險，又能預防多種疾病。
醫師提醒，提升寶寶的保護力不可馬虎，父母還是要依照衛福部疾管署的寶寶接種時程，讓出生滿2個月、4個月6個月，還有18個月的嬰兒按時接種疫苗，並且可跟兒科醫師討論，挑選合適的疫苗，一來不僅能省下父母的時間，也可以打造寶寶完整保護力，有效預防相關的傳染疾病。
MAT-TW-2000554-1.0-09/2020
▲Q力伊萊-Elijah Kewley 池東澤 ▲百吻巴黎Kiss.Paris-楊雅晴 ▲1男+4胞胎=五寶媽O.Q.Ma
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前陣子和老公帶小福星去打滿月的預防針👶🏻 還記得之前孕期因爲寶寶體重太輕瘋狂衝刺大吃特吃 沒想到出生才2845g的福星 剛滿月就已經4300g了 不枉費我每天擠奶餵奶完全沒有睡飽過呀🥱 雖然帶好運打預防針的次數不少 但看小福星被針插下去的瞬間還是滿心疼的 不過有好運的經驗後 看小福星哇哇大哭的時候卻多了一份可愛💕 大家知道目前孩子們接種的多合一疫苗有哪些嗎？ 市面上有五合一疫苗及六合一疫苗 在挑選疫苗時,可以考量自己的時間安排彈性 說真的每次看診都等很久 除了常上演追逐的戲碼 也很怕孩子在醫院東摸西摸接觸到各種病毒 我就是那種瘋狂消毒的媽媽 可以減少帶大包小包跑醫院的次數真的是讓我舉雙手歡呼 對媽媽真的是一大福音呀👏🏻 #少打一針多點笑聲 #寶寶開心爸媽安心