▲ Audi RS 性能大軍年底前到齊，RS 4 Avant 搶先亮相！

Audi RS 4 Avant 率先揭開序幕 Audi RS 性能大軍將於第四季登台



Audi RS 4 Avant 將於本月份 9 月 17 日正式上市，且於當周 9 月 19 日（六）進駐全台 Audi 授權展示中心。另 Audi RS 4 Avant 也率先為今年 Audi Sport 性能家族揭開序幕，台灣奧迪更將一舉引進全新 Audi Sport 性能車款來台，包含五門性能轎跑 RS 5 Sportback 、熱血性能跑旅 RS 6 Avant 、性能美型轎跑 RS 7 Sportback 與性能休旅王者 RS Q8 等 RS 性能家族大軍，計畫於今年第四季起陸續與國內消費者見面。





全新Audi A4



由 Audi RS 4 Avant 領軍，系出同門的全新 Audi A4、A4 Avant 同樣承襲 Audi Sport quattro 賽車的運動化基因，S line 車型採用經典的三氣孔造型設計並結合更低扁六角單體式盾形水箱護罩，以及兩側大型進氣壩營造強烈的運動形象。車側透過銳利的後掠式楔形刻痕，與輪拱上方外擴的 quattro blister 特徵線展現出完美的協調性，營造出低重心、高動力的運動形象。此次全新 Audi A4、A4 Avant 採用新式樣的極線 LED 識別燈和 LED 極光頭燈組以及內含動態指示方向燈功能的LED尾燈組。



而在動力方面，全車系標配最新的 12V 輕型複合動力系統，結合高馬力輸出及高效率的雙重優勢，Start-Stop 引擎自動啟動 / 熄火系統運作時間，從 22 公里/小時（km/h）即可啟動，協助降低引擎耗能及創造更傑出節能表現之外，也為駕駛者提供更平順暢快的駕馭感受；此 12V 輕型複合動力系統還可提供達 5 kW 能量的動力回收，並利用車輛動能發電，進而運用電力驅動車內的電系輔助功能。



至於消費者購車最在意的安全面向，Audi A4 全車系皆標配先進安全科技，除 ACC 主動式定速巡航控制系統、主動式車道偏離警示系統及車道變換輔助系統之外，更搭載後方橫向車流輔助系統與離車安全警示系統。



Audi A4、A4 Avant 車系現正預售中，建議預售價自 206 萬元起，亦可透過官網客製化功能，打造專屬於您的Audi A4 Sedan、A4 Avant；更多相關產品資訊將於 9 月 17 日正式公佈，敬請鎖定Audi Taiwan官網。



