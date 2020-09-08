玉山「排雲餐」太單調？劉克襄4字形容　意外掀起網論戰

台灣第一高峰玉山，海拔高度為3952公尺，而「排雲山莊」正位於玉山主峰西坡下2.4公里處，是攀登玉山主峰線唯一提供食宿的地方。近日作家劉克襄在臉書發文以4字「味如嚼蠟」形容排雲山莊的餐點，也掀起網友熱議。





劉克襄日前在臉書發文，表示自己再度登上玉山，但同時也對「排雲山莊」提出負面評價，他表示爬山除了觀賞美景以外，餐飲和住宿也都相當重要，「目前東埔和排雲兩個山莊的住宿還算及格，但餐飲方面並不盡如人意，尤其是排雲」。



▲作家劉克襄在臉書發文。（圖／翻攝自劉克襄臉書） 劉克襄表示，以排雲山莊為例，中餐和晚餐一頓約300元，早餐則是150元，「食物內容明顯單調，雖以成為國際旅遊知名路線的吸引元素，只是，每次看到山青背負著比人還高的食物，跟我們一樣從塔塔加艱苦走上來，便不好苛責」。



▲排雲餐。（圖／翻攝自劉克襄臉書） 他在文中也有提到，這次爬玉山也遇到了不少外國人，其中有幾位來自斯洛伐克的交換生，他也特地問了對方「山上餐飲如何」，「對方以自家的brunch做為對照，似乎能接受」，不過他也表示，依照他的認知，應是對方節儉慣了才會不以為意，「若是常到國外健行的山友，難免會有『味如嚼蠟』的埋怨」。





他也表示，「今年觀光局主推脊梁山脈年，政府除了開放登山政策，良好的住宿環境，合宜的餐飲應該也會是改進的重心。克服高山煮飯的瓶頸，又或增加餐飲內容的豐富等等，都值得多次舉辦各種座談，或者野地現場實驗，如是年復一年的推廣。進一步申論之，當我們的高山餐飲展現風格，講求美味又符合環保的理念時，這樣的高山旅遊，或許更適合推廣到國際」。





貼文一出，引起網友熱議，「講的真是太好了，我也聽到外國人這樣的心聲，玉山做為台灣對國際的門面，軟硬體都應該帶頭提升」、「認同!食宿是最能留好印象的!是該加強!」、「台灣美麗的山景，需要好好的保護、向外推廣！然而山的管理，服務品質各方面有待加強！」；也有網友表示「這碗味噌湯在富士山要140台幣，你跟我說排雲的雞腿餐300很貴？別笑死人了」、「所以是去爬高山還是去吃美食的」、「老實說嫌貴嫌菜色爛可以自己揹，真的沒有人想管你」、「董事長是不是已經忘記『事情的本質』了?」。（編輯：郭佩蓉）



