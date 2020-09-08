▲ 21 年式 Subaru Forester / XV 105.8 萬起預售開跑

全新 2021 年式 Forester 及 XV
Forester 在全新 2021 年式此波預購中，推出 2.0i-L EyeSight 與 2.0i-S EyeSight 雙車型展開接單，其新增「Driver Monitoring System 駕駛行車監控系統」，匯聚人臉辨識、目光飄移警告以及瞌睡偵測警告三大功能，除了能透過先進的人臉辨識科技提供便利性的個人化設定，還能隨時監控駕駛人行車狀態，並能適時給予駕駛者警示聲提醒藉此避免分心。
而全新 2021 年式 XV，則是於既有的 2.0i-S 與 2.0i-S EyeSight 兩車型之上，新增速控上鎖、SI-DRIVE 動力雙模式控制系統、雙模式 X-Mode、車前影像輔助系統、駕駛座兩組記憶座椅、倒車後視鏡角度自動調整等多項先進智慧配備。此外，在外觀部分將前保桿/水箱護罩與鋁圈進行全新式樣變更。
欲瞭解更多詳細車款資訊、展示中心全台據點以及品牌新知請洽：https://www.subaru.asia/tw/zh/how-to-buy/showroom-locations/
即日起至 2020 年 11 月 30 日，預購上述 2021 年式車款交車即享「Subaru 專屬尊榮禮遇」：免費升級 360 度環景影像系統（價值 35,000 元）、THULE 原廠車頂架、Subaru 野營帳篷及充電式野營燈（總價值 16,000 元。
【全新2021年式 Forester預接單售價】
車型
21MY 預接單售價
新增配備項目
|Forester 2.0i-L EyeSight
112.8 萬元
Driver Monitoring System
駕駛行車監控系統
|Forester 2.0i-S EyeSight
122.8 萬元
車型
21MY預接單售價
新增配備項目
|XV 2.0i-S
105.8 萬元
速控上鎖
SI-DRIVE動力雙模式控制系統雙模式X-Mode
駕駛座兩組記憶座椅
車前影像輔助系統
倒車後視鏡角度自動調整
前保桿/水箱護罩全新造型變更
鋁圈全新式樣變更
|XV 2.0i-S EyeSight
109.8 萬元
*規格配備以台灣實際銷售之2021年式車款為準，台灣速霸陸保留最終更動之權利。
*好禮贈送不開放折現。