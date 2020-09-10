兒童疫苗對寶貝孫們有多重要？醫師提醒「不可輕忽」

花蓮慈濟醫院小兒部一般兒科主任詹榮華醫師說，「我們在十多年前，曾遇過一個學齡前的小朋友來急診時，孩子的意識很清楚，但身體卻是僵直的。詢問病史，他在騎腳踏車時，腳受傷，有傷口，進一步檢查確認是感染了破傷風，緊急插管在加護病房住了很久。一問之下，這孩子沒有施打含有破傷風在內的三合一或五合一疫苗，才會感染到這麼嚴重而可能致命的的疾病。」
還有另一個還在念幼稚園的小女孩，家人說她才開始發燒、咳嗽很快就開始喘、呼吸很費力，胸部X光片呈現一大片的肺炎，細菌培養抗藥性也強，也因此併發了肺膿瘍、呼吸衰竭而插管住進加護病房，並插胸管引流。後來確診是有抗藥性的肺炎鏈球菌肺炎。
詹榮華主任表示，「一個國家先不先進，要看對小孩、老人的保護照顧有多少。台灣的疫苗政策，從幼嬰兒開始，就有不錯的規劃，但花東有些比較弱勢的偏鄉地區，父母在外地工作，隔代教養比較多，阿公阿嬤有時候會搞不清楚小孫子、小孫女，什麼時候該打兒童疫苗，就算衛生局、衛生所會提醒，還是時有漏打的情形。為了改善這樣的狀況，我們除了在門診時會做衛教，告知家長施打疫苗的重要性，也會利用手機簡訊，適時提醒阿公阿嬤，該帶孫子孫女跟《兒童健康手冊》回來健兒門診做健康篩檢、打疫苗了，來幫助偏鄉做好公衛。」
由於嬰幼兒的免疫力發展還不成熟，幼兒疫苗的接種，必須用次數來彌補免疫力的不足，以肺炎鏈球菌疫苗為例，有2+1、3+1的打法，前者是在滿二個月、四個月，以及滿十二個月各打一劑13價肺炎鏈球菌疫苗。後者則是在滿六個月時，再多打一劑13價肺炎鏈球菌疫苗。目前台灣政府幼兒的公費疫苗是採取2+1的打法。如果是免疫力較差、早產、先天性心臟病的孩童或是經濟許可的家長可以考慮3+1的打法。
事實上，肺炎鏈球菌不只會引起肺炎，也是腦膜炎、中耳炎、鼻竇炎的重要致病菌之一。幼兒與長者是受肺炎鏈球菌威脅的兩大族群。因此，帶孫來打疫苗的阿公阿嬤，即然人都來醫院了，也可與醫師討論要不要跟寶貝孫子孫女一起施打。
詹主任提醒，「65歲以上的阿公阿嬤，尤其是氣管不是很好的，有肺阻塞、肝腎功能不佳，正在接受化療、脾臟缺損、免疫力低下的老人家，更建議可以施打來增加保護力。如果完全沒有打過肺炎鏈球菌疫苗的長輩，可以先打有免疫記憶的13價肺炎鏈球菌疫苗，一年後再追加23價的肺炎鏈球菌疫苗。已經打過成人公費的23價肺炎鏈球菌疫苗，隔年，也可以再補打13價的肺炎鏈球菌疫苗，保護力更完整。」
詹榮華醫師 現職：花蓮慈濟醫院小兒部一般兒科主任 專長：一般小兒疾病治療、感染過敏疾病、小兒免疫風濕疾病