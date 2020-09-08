▲ Kia Picanto / Stonic就是愛線特仕版內外升級，限時優惠 61.9 萬起

森那美起亞汽車經營團隊：（左至右）人資暨總務副總梁麗敏、行銷暨顧客關係副總鍾子豪、總裁李昌益、銷售暨產品發展總經理江志成、財務部副總張桂芳及售後服務部副總邱振興。

Picanto 就是愛線特仕版





此次限量推出的 Picanto就是愛線特仕版，外型以歐風線條為設計發想，並融入 Tiger Nose 的設計元素，打造出 Picanto就是愛線特仕版的專屬條紋，同時提供愛線鈦灰銀、愛線星鑽白、愛線閃耀紅的車色。



KIA Picanto就是愛線特仕版限量升級價 619,000。

Picanto就是愛線特仕版限量升級前方車況預警套件，內含汽車、騎士、行人偵測警示及前方行車紀錄器。除了外觀及安全升級，Picanto 就是愛線特仕版同時加入貼心配備，包含限量升級無線充電裝置，並同時升級衛星導航系統，搭配整合於懸浮式多媒體影音觸控螢幕。



Stonic 就是愛線特仕版限量升級價 769,000。

Stonic 就是愛線特仕版





全車系標配 DRIVEWiSE智慧安全輔助系統的 KIA Stonic，搭載包含FCA前方主動煞車輔助系統、LKA車道維持輔助系統、BCW盲區偵測輔助系統、RCCW後方交通防撞警示系統、HBA智慧遠近光燈調節系統、與 DAW駕駛疲勞警示系統等，並全車系搭載 6 具SRS輔助氣囊，7-8 月接連創下亮眼銷售佳績。森那美起亞汽車此次同步推出限量 Stonic就是愛線特仕版。





Stonic就是愛線特仕版搭載 1.4 升多點噴射直列 4 缸引擎，搭配 6 速手自排系統，不僅可輸出最大馬力 100ps 與最大扭力 13.6kg-m，平均油耗更達到 16.5 km/L 的 1 級能源效率等級。





外觀設計上，Stonic 就是愛線特仕版不僅保有原本 Stonic 的歐風設計，更透過專屬車身條紋造型，突顯個人化風格；配備上，同樣以提升駕駛便利性為主要目的：Stonic就是愛線特仕版升級無線充電裝置；此外 Stonic就是愛線特仕版同步升級電動尾門，並包含防夾與高度記憶設定，搭配後座椅背傾倒後最大 1,155 公升的行李箱容量。





9 月 12 / 13 日， Picanto/Stonic 就是愛線特仕版全台展間登場





KIA Picanto / Stonic就是愛線特仕版，將於 9/12（六）-13（日）本週末在全台展間登場，只要參與活動、更有機會獲得限量好禮。



限量升級價（限 2020 年 10 月 31 日前領牌） ：





KIA Picanto就是愛線特仕版：限量升級價 619,000（原價639,000）





KIA Stonic就是愛線特仕版：限量升級價 769,000（原價789,000）



