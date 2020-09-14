中秋烤肉買這款！美國直送牛+現流海鮮　網讚爆：無敵

今年中秋遇上連續假期，終於能跟跟家人好好團聚，與好友把酒言歡，好吃又好玩的烤肉趴想必一攤接著一攤！不過，食材擺盤出來，左鄰右舍總不免偷瞄較勁一番，烤肉照片po上網，就要博取眾人眼球，致勝關鍵就在食材的「豐富度」！今年，就以直採美國牛、現流生猛海鮮，配上網路熱蒐的人氣月餅，來場讓人瘋狂按讚的超澎湃烤肉吧！





烤肉最重要的主角，當然就是肉品本身了，如果肉質不夠鮮嫩，烤起來很容易就會太老、太硬，難以下嚥。所以只要上網問什麼肉最適合烤肉，網友們絕對會一面倒告訴你：「美牛唯一正解」、「美牛絕對好吃很多」！



通過HACCP檢驗，全程低溫保鮮配送的直採美國牛肉，是老饕最愛的上等口感，由於美國牛為圈養且餵食穀物飼料，所以擁有油花分布均勻肥美的肉質，入口後鮮嫩多汁且沒有草腥味，油花經過高溫燒烤後，散發肉香四溢，令人垂涎三尺，就算是烤肉生手也不容易出錯！所以若想要讓大家驚豔，只要一拿出來美國直送牛肉，保證驚艷四座、眾人讚爆「內行ㄟ」！



▲直採美國牛肉質鮮嫩多汁，不同部位可以變化出不同料理，大潤發就買的到！（圖／資料照片）

不過要怎麼烤，才能烤出大廚級的好手藝？內行網友推薦，可利用不同部位的美國牛肉，就能變化出不同美味料理：例如牛小排可切成薄片先烤易熟，餵飽飢腸轆轆的同伴；梅花牛、嫩煎里肌配上生菜、番茄，做成烤牛肉沙拉，口感清爽不油膩；充滿油花的牛肋條，刷上韓式烤肉醬，更有異國風情；菲力、肋眼牛排不必醃，烤個3-5分熟，簡單加點玫瑰鹽就很好吃，當上五星主廚好容易！



▲烤肉加上新鮮海產，做成豐富澎湃的海陸大餐，吃起來更過癮！（圖／資料照片）

但如果要講究澎湃感，那怎能不加上新鮮海產？網路激推的食材，包括最好烤的澎湖大明蝦、帶卵母香魚、圓干貝，或是現流透抽、深海巨魷腳，只要簡單烤一下，彈牙口感令人回味無窮，如果再加碼烤個新鮮半殼生蠔，最後以尚青的去殼牡蠣加上薑絲，做成鮮美的蚵仔湯，搭配挪威靖魚一夜干，海陸大餐輕鬆上桌，就連隔壁鄰居都忍不住聞香而來，想加入一咖了呢！



▲無論是網路熱蒐人氣月餅，或是各種暢銷自製新口味酥餅，到大潤發一次購足最方便。（圖／資料照片）

中秋是年度三大節日之一，出門也別忘了準備伴手禮，例如奇華、微熱山丘、吳寶春、小潘等網路熱蒐人氣品牌月餅，是絕不出錯的選擇；喜歡嘗鮮的朋友，不妨試試今年大潤發推出的黑糖烏龍酥、菠蘿奶茶酥、琥珀蔓越莓酥等新口味。其中菠蘿奶茶酥，外皮是酥香菠蘿，內餡則以英式奶茶入味，再包進口感軟Q、小顆的黑糖麻糬做成珍珠，只要一口咬下，網友們激推「根本就是神還原的珍珠奶茶口味」！



最重要的是，採買食材千萬不能太麻煩，如果要跑遍許多店家，才能備齊烤肉食材及伴手禮，可就太浪費時間了！大潤發就建議聰明又精打細算的消費者，熱門月餅記得先行預購，避免到時候缺貨向隅。取貨時，還能一次購足所有烤肉食材用品，既划算又方便。「今晚，我想來點大潤發的美國直採牛肉、現流海鮮加菠蘿奶茶酥！」







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