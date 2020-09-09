王品中餐廳搭米其林熱潮　全新摘星套餐開賣

米其林指南在8月才剛公布，加上台灣疫情趨緩，許多人更願意外出用餐，台灣知名餐飲集團引進的新加坡中餐廳也搭上熱潮，推出「摘星套餐」，主打台灣人聚餐最喜歡分享的湯品料理、十道招牌菜與摘星料理，搭配20周年慶活動祭出8折優惠，人均消費僅5百出頭就能品嚐米其林星級美味。





台灣人愛喝湯成為飲食中重要的一環，王品集團表示，據統計台灣每年民眾可以喝掉接近一座石門水庫重量、約1.825億噸的湯。集團在2016年自新加坡引進「莆田 PUTIEN」餐廳，主打福建莆田菜在2016至2019年連續4年在新加坡摘星。



▲翠玉白菜燉軟豆腐以老母雞、豬大骨、干貝、蝦乾等食材，文火慢燉8小時以上，湯頭醇厚鮮甜。（圖／記者黃仁杰攝,2020.09.09）

而時序進入秋天，漸有涼意，品牌將鎮店之寶「翠玉白菜燉軟豆腐」端上桌，以老母雞、豬大骨、干貝、蝦乾等食材，文火慢燉8小時以上，湯頭醇厚鮮甜，品牌以鎮店湯品為主角，推出適合2至10人的「摘星套餐」，邀請消費者一同品嘗莆田菜味廣、味多、味濃的百變滋味。





該品牌基隆店在今（2020）年4月底才吹熄燈號，而後選在忠孝SOGO另起爐灶，集團表示，此次的地點選擇符合餐廳與消費客群，該品牌遷新址至此後，整體業績較去年同期比較更是上升了3至5成之多，此次推出摘星套餐，一方面是讓顧客重新認識莆田菜，另一放面也推出優惠回饋消費者。





莆田的品牌創辦人方志忠，生長於福建莆田，多年前舉家移居新加坡，出於對家鄉菜的思念以及對食物的 熱愛，2000年於新加坡吉真那路開創首家餐廳，20年來憑藉對食材品質的追求，和傳統莆田菜烹飪精髓的傳承。



▲業者此次共推出2、4、 6、10人等不同組合套餐。（圖／記者黃仁杰攝,2020.09.09）

其中品牌最受歡迎必點菜，包含以嚴選初次摘採、有「紫菜中的黃金」之稱的頭水紫菜，拌入醬汁與蝦苗的「蝦苗嫩紫菜」和選用的12面金目鱸魚，經繁複刀工處理後入鍋油炸呈的「糖醋松鼠魚」，還有選用具產銷履歷莧菜加入鹹蛋黃、大蒜後同老母雞高湯以小火一同烘煮的「金銀上湯時蔬」都是經典菜色。





業者此次共推出2、4、 6、10人等不同組合套餐，自9月9日起至10月31日，為歡慶品牌20週年慶、新版套餐上市，也特別推出「雙星獻禮」優惠活動，只要憑官網優惠畫面至門店用餐並主動出示，享摘星套餐8折優惠，另外消費滿500元就送500原現金抵用券，滿1000元送1000元，以此類推。



