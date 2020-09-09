▲ Ford ST-Line Lommel 四門版 92.9 萬新登場；20.75 年式佛心、時尚版降萬元

Ford Focus 四門 ST-Line Lommel
Ford 看見市場對於運動房車的需求，以傳承 Ford Focus ST 設定的跑格及操控調校，導入 Ford Focus 四門 ST-Line Lommel 德式運動房車，在房車車格的基礎下，配備 ST-Look 專屬設計。在外觀部分採用 ST-Line 專屬霧黑型水箱護罩，搭配 ST-Line 專屬空力套件（含前後下擾流板／側裙／擾流尾翼）與單邊雙出尾管，以及車尾 Lommel 專屬銘版，足踏 18 吋 ST-Line 專屬雙色切削鋁圈，結合 Michelin Pilot Sport 4 高性能跑胎。
Ford Focus 四門 ST-Line Lommel 德式運動房車內裝以 ST-Line 專屬運動碳纖維紋路內裝飾板、闇黑頂篷、專屬平底真皮運動化方向盤及 8 向電動調整專屬運動跑車座椅等配置布局座艙。更多高科技含量的內裝配備還包含：標配 8 吋懸浮式全彩 LCD 觸控螢幕、結合 SYNC®3 娛樂通訊整合系統（內建中文聲控系統），並支援 Apple CarPlay™及 Android Auto 智慧手機連結，以及緊急通訊救援系統等便捷功能，HUD 智慧型抬頭顯示器則為駕駛帶來目不離路的從容駕馭姿態，後座出風口下方具備雙充電孔（Type A＋Type C）。
Ford Focus 四門 ST-Line Lommel 德式運動房車搭載 EcoBoost®182 渦輪增壓汽油引擎，配置同級唯一SelectShift™八速手自排變速箱，可輸出最大馬力 182ps 與 24.5kgm 扭力峰值，並搭載 Lommel 專屬賽道級懸吊系統、煞車系統（含紅色卡鉗、前後加大碟盤），以及車身降低 10mm 的調校設定，提供更為精進的轉向精準度、靈敏度、車身穩定度。
Ford Focus 四門 ST-Line Lommel 德式運動房車亦搭載 Ford Co-Pilot360™全方位智駕科技輔助系統，符合美國汽車工程師協會（SAE）所定義的 Level 2 自動駕駛，包含 iACC智慧型定速巡航調節系統，以及在 0-200km/h 內可作動的 ACC Stop & Go全速域定速巡航調節系統（附低速跟車）、LCA車道導正輔助系統（Lane-Centering Assist）、PCA前向碰撞預警系統（Pre-Collision Assist）、AEB全速域輔助煞停系統（附行人／車輛／自行車手偵測）、ESA閃避轉向輔助系統（Evasive Steering Assist）、TSR道路標誌識別輔助系統等，結合標配 6 具 SRS輔助氣囊及超高強度硼鋼車身結構。
Ford Focus 20.75 年式新登場
全新推出的 Ford Focus 20.75 年式車款，全面因應環保法規，符合六期排放標準。而 Ford Focus 全車系針對 20.75 年式推出之更多內容包含：
- ST-Line Lommel 車型升級駕駛座 8 向電動座椅：除了全新上市的 Ford Focus 四門 ST-Line Lommel，Ford Focus 五門 ST-Line Lommel 於新推出的 20.75 年式車款升級搭載駕駛座 8 向電動座椅，正式售價 92.9 萬，加配備不加價。
- 德國製造原裝進口性能車款追加配額配備調整：Focus ST 與 Focus ST Wagon 即日導入全新 20.75 年式車型，ST 全車系升級搭載 12.3 吋全彩液晶智慧多功能儀表、ISA 智慧型速限輔助系統，以及後座後廂取物孔。此外，ST Wagon 亦配有雙面全尺寸防汙墊。20.75 年式 Ford Focus ST 正式售價 137.8 萬，20.75 年式 ST Wagon 正式售價 143.8 萬元。
- 四門車款旗艦型升級搭載後獨立多連桿懸吊：在性能陣線之外，Ford Focus 20.75 年式針對原四門 17TSR 旗艦級車型升級搭載旗艦級後獨立多連桿懸吊，並加大前後剎車碟盤。Ford Focus 17SLA 正式售價 89.9 萬。
- 佛心版、時尚版感恩回饋新售價：具備 Level 2 自動駕駛輔助的中型房車 Ford Focus 佛心版、時尚版 Ford Focus 20.75年式四門佛心版正式售價78.9萬；20.75年式五門時尚版正式售價80.9萬。
於 2020 年 1 月 1 日至 9 月 30 日領牌之 Ford Focus 車主（不含 Focus ST / ST Wagon 以及 20.75 年式），Ford 加碼推出抽德國原裝高性能旅行車 Ford Focus ST Wagon。
Ford Focus 四門車型
Ti-VCT
美夢版
EcoBoost®182
佛心版
EcoBoost®182
17SLA
EcoBoost®182
ST-Line Lommel
69.9萬
78.9萬
89.9萬
92.9萬
Ford Focus 五門車型
Ti-VCT
成真版
EcoBoost®182
時尚版
EcoBoost®182
ST-Line
EcoBoost®182
ST-Line Lommel
69.9萬
80.9萬
89.9萬
92.9萬
Ford Performance
Ford Focus ST
Ford Focus ST Wagon
137.8萬
143.8萬