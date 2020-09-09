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Ford ST-Line Lommel 四門版 92.9 萬新登場；20.75 年式佛心、時尚版降萬元

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calendar_today2020-09-09 17:25:00

▲ Ford ST-Line Lommel 四門版 92.9 萬新登場；20.75 年式佛心、時尚版降萬元
▲ Ford ST-Line Lommel 四門版 92.9 萬新登場；20.75 年式佛心、時尚版降萬元
Ford 推出 20.75 年式車款，為喜愛四門運動房車之消費者導入 Ford Focus 四門 ST-Line Lommel，正式售價 92.9 萬。同時推出科技與便利機能再升級的全新 Ford Focus 五門 ST-Line Lommel、Ford Focus ST 及 Ford Focus ST Wagon。此外，Ford 亦同步推出搭載後獨立多連桿懸吊之 Ford Focus 17SLA 四門車型。Ford Focus 20.75 年式全車系也因應環保法規，符合六期排放標準。

Ford Focus 四門 ST-Line Lommel

Ford 看見市場對於運動房車的需求，以傳承 Ford Focus ST 設定的跑格及操控調校，導入 Ford Focus 四門 ST-Line Lommel 德式運動房車，在房車車格的基礎下，配備 ST-Look 專屬設計。在外觀部分採用 ST-Line 專屬霧黑型水箱護罩，搭配 ST-Line 專屬空力套件（含前後下擾流板／側裙／擾流尾翼）與單邊雙出尾管，以及車尾 Lommel 專屬銘版，足踏 18 吋 ST-Line 專屬雙色切削鋁圈，結合 Michelin Pilot Sport 4 高性能跑胎。

Ford Focus 四門 ST-Line Lommel 德式運動房車內裝以 ST-Line 專屬運動碳纖維紋路內裝飾板、闇黑頂篷、專屬平底真皮運動化方向盤及 8 向電動調整專屬運動跑車座椅等配置布局座艙。更多高科技含量的內裝配備還包含：標配 8 吋懸浮式全彩 LCD 觸控螢幕、結合 SYNC®3 娛樂通訊整合系統（內建中文聲控系統），並支援 Apple CarPlay™及 Android Auto 智慧手機連結，以及緊急通訊救援系統等便捷功能，HUD 智慧型抬頭顯示器則為駕駛帶來目不離路的從容駕馭姿態，後座出風口下方具備雙充電孔（Type A＋Type C）。

Ford Focus 四門 ST-Line Lommel 德式運動房車搭載 EcoBoost®182 渦輪增壓汽油引擎，配置同級唯一SelectShift™八速手自排變速箱，可輸出最大馬力 182ps 與 24.5kgm 扭力峰值，並搭載 Lommel 專屬賽道級懸吊系統、煞車系統（含紅色卡鉗、前後加大碟盤），以及車身降低 10mm 的調校設定，提供更為精進的轉向精準度、靈敏度、車身穩定度。

Ford Focus 四門 ST-Line Lommel 德式運動房車亦搭載 Ford Co-Pilot360™全方位智駕科技輔助系統，符合美國汽車工程師協會（SAE）所定義的 Level 2 自動駕駛，包含 iACC智慧型定速巡航調節系統，以及在 0-200km/h 內可作動的 ACC Stop & Go全速域定速巡航調節系統（附低速跟車）、LCA車道導正輔助系統（Lane-Centering Assist）、PCA前向碰撞預警系統（Pre-Collision Assist）、AEB全速域輔助煞停系統（附行人／車輛／自行車手偵測）、ESA閃避轉向輔助系統（Evasive Steering Assist）、TSR道路標誌識別輔助系統等，結合標配 6 具 SRS輔助氣囊及超高強度硼鋼車身結構。

Ford Focus 20.75 年式新登場。
Ford Focus 20.75 年式新登場。
Ford Focus 20.75 年式新登場

全新推出的 Ford Focus 20.75 年式車款，全面因應環保法規，符合六期排放標準。而 Ford Focus 全車系針對 20.75 年式推出之更多內容包含：

Focus ST-Line Lommel。
Focus ST-Line Lommel。
  • ST-Line Lommel 車型升級駕駛座 8 向電動座椅：除了全新上市的 Ford Focus 四門 ST-Line Lommel，Ford Focus 五門 ST-Line Lommel 於新推出的 20.75 年式車款升級搭載駕駛座 8 向電動座椅，正式售價 92.9 萬，加配備不加價。
Focus ST Wagon。
Focus ST Wagon。
Focus ST。
Focus ST。
  • 德國製造原裝進口性能車款追加配額配備調整：Focus ST 與 Focus ST Wagon 即日導入全新 20.75 年式車型，ST 全車系升級搭載 12.3 吋全彩液晶智慧多功能儀表、ISA 智慧型速限輔助系統，以及後座後廂取物孔。此外，ST Wagon 亦配有雙面全尺寸防汙墊。20.75 年式 Ford Focus ST 正式售價 137.8 萬，20.75 年式 ST Wagon 正式售價 143.8 萬元。
全新 20.75 年式 ST 全車系升級搭載 12.3 吋全彩液晶智慧多功能儀表、ISA 智慧型速限輔助系統。
全新 20.75 年式 ST 全車系升級搭載 12.3 吋全彩液晶智慧多功能儀表、ISA 智慧型速限輔助系統。
  • 四門車款旗艦型升級搭載後獨立多連桿懸吊：在性能陣線之外，Ford Focus 20.75 年式針對原四門 17TSR 旗艦級車型升級搭載旗艦級後獨立多連桿懸吊，並加大前後剎車碟盤。Ford Focus 17SLA 正式售價 89.9 萬。
  • 佛心版、時尚版感恩回饋新售價：具備 Level 2 自動駕駛輔助的中型房車 Ford Focus 佛心版、時尚版 Ford Focus 20.75年式四門佛心版正式售價78.9萬；20.75年式五門時尚版正式售價80.9萬。
抽德國原裝高性能旅行車Ford Focus ST Wagon

於 2020 年 1 月 1 日至 9 月 30 日領牌之 Ford Focus 車主（不含 Focus ST / ST Wagon 以及 20.75 年式），Ford 加碼推出抽德國原裝高性能旅行車 Ford Focus ST Wagon。

Ford Focus 四門車型

Ti-VCT

美夢版

EcoBoost®182

佛心版

EcoBoost®182

17SLA

EcoBoost®182

ST-Line Lommel

69.9萬

78.9萬

89.9萬

92.9萬

Ford Focus 五門車型

Ti-VCT

成真版

EcoBoost®182

時尚版

EcoBoost®182

ST-Line

EcoBoost®182

ST-Line Lommel

69.9萬

80.9萬

89.9萬

92.9萬

Ford Performance

Ford Focus ST

Ford Focus ST Wagon

137.8萬

143.8萬

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