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冒牌又來！仿冒台灣製醫用口罩販賣　橋檢聲押一嫌獲准

記者蔡佳宏/高雄報導
calendar_today2020-09-09 17:41:50update2020-09-09 17:44:03

▲橋頭地檢署偵辦「仿冒臺灣製造」醫用口罩案件，聲押被告一人獲准。（圖／記者蔡佳宏翻攝,2020.09.09）
▲橋頭地檢署偵辦「仿冒臺灣製造」醫用口罩案件，聲押被告一人獲准。（圖／記者蔡佳宏翻攝,2020.09.09）
橋頭地檢署接獲警方情資指出，疑似有業者仿冒「真○優」商標，對外販售口罩，值此防疫期間，為避免仿冒口罩影響民眾健康，造成防疫破口，橋頭地檢署洪檢察長立即指示台南市政府警察局永康分局、高雄市衛生局等單位組成專案小組全力偵辦。

專案小組於109年9月8日搜索高雄市阿蓮區及大社區2處販售據點後，查出疑似仿冒口罩均係由臺南市新市區捷○應用材料行所供貨，遂立即前往搜索，於倉庫內查獲仿冒台灣製醫用口罩1萬5仟片、仿冒口罩盒500盒、標籤貼紙2000張等物品，並通知負責人黃○○到案說明。

▲「仿冒臺灣製造」醫用口罩。（圖／記者蔡佳宏翻攝,2020.09.09）
▲「仿冒臺灣製造」醫用口罩。（圖／記者蔡佳宏翻攝,2020.09.09）
經專案小組調查發現，黃姓負責人疑似於109年7月前，陸續自不詳管道取得大陸及越南等地製造之一般（非醫用）口罩後，以仿冒「真○優」商標印製口罩外盒，並虛偽標記「三層醫護防塵口罩（MEDICAL MASK）、CNS14774、台灣優良精品（意指台灣製）」字樣，裝入上述非臺灣製口罩，對外販售。

另外印製「三層防塵口罩（MEDICAL MASK）、(冒用)衛福部醫器製壹字第 0084XX 號、產地：台灣」之賀爾斯口罩外盒，裝入上述非臺灣製一般非醫用口罩，對外販售。

▲「仿冒臺灣製造」醫用口罩。（圖／記者蔡佳宏翻攝,2020.09.09）
▲「仿冒臺灣製造」醫用口罩。（圖／記者蔡佳宏翻攝,2020.09.09）
同時自行印製「三層防塵口罩（產地：台灣）、(冒用)衛福部醫器製壹字第新聞編號：1090909010084XX號」之貼紙，黏貼於塑膠袋上，以5片裝散賣，經專案小組初步清查仿冒「真○優」口罩約有 200 餘盒流入市面。

案經檢察官陳秉志漏夜訊問後，認黃姓負責人涉有商標法第95條未得商標權人同意使用商標罪、刑法第255條第1項商品虛偽標記罪及刑法第339條第1項、第3項詐欺罪等罪嫌重大，且有滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，後續將進一步追查仿冒口罩來源及流向。

關鍵字

醫用口罩 橋頭地檢署 三層防塵口罩 聲押 國家隊

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