冒牌又來！仿冒台灣製醫用口罩販賣　橋檢聲押一嫌獲准

專案小組於109年9月8日搜索高雄市阿蓮區及大社區2處販售據點後，查出疑似仿冒口罩均係由臺南市新市區捷○應用材料行所供貨，遂立即前往搜索，於倉庫內查獲仿冒台灣製醫用口罩1萬5仟片、仿冒口罩盒500盒、標籤貼紙2000張等物品，並通知負責人黃○○到案說明。
經專案小組調查發現，黃姓負責人疑似於109年7月前，陸續自不詳管道取得大陸及越南等地製造之一般（非醫用）口罩後，以仿冒「真○優」商標印製口罩外盒，並虛偽標記「三層醫護防塵口罩（MEDICAL MASK）、CNS14774、台灣優良精品（意指台灣製）」字樣，裝入上述非臺灣製口罩，對外販售。
另外印製「三層防塵口罩（MEDICAL MASK）、(冒用)衛福部醫器製壹字第 0084XX 號、產地：台灣」之賀爾斯口罩外盒，裝入上述非臺灣製一般非醫用口罩，對外販售。
同時自行印製「三層防塵口罩（產地：台灣）、(冒用)衛福部醫器製壹字第新聞編號：1090909010084XX號」之貼紙，黏貼於塑膠袋上，以5片裝散賣，經專案小組初步清查仿冒「真○優」口罩約有 200 餘盒流入市面。
案經檢察官陳秉志漏夜訊問後，認黃姓負責人涉有商標法第95條未得商標權人同意使用商標罪、刑法第255條第1項商品虛偽標記罪及刑法第339條第1項、第3項詐欺罪等罪嫌重大，且有滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，後續將進一步追查仿冒口罩來源及流向。