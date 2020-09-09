NOWnews 今日新聞 navigate_next 生活

嚴防惡火超前部署！民間組織攜手長照機構合辦防災演練

編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-09-09 20:37:13

▲和頌住宿長照機構災害情境緊急應變演練過程。（圖／和頌住宿長照機構提供）
▲和頌住宿長照機構災害情境緊急應變演練過程。（圖／和頌住宿長照機構提供）
為加強長照機構防火安全上的觀念，民間社團與長照機構日前主辦「住宿式長照機構示範觀摩演練活動」，邀請行政院災害防救辦公室及衛生福利部官員到現場視察演練過程，盼能透過新設立或即將轉型的住宿式長照機構起到良好的災防演練示範作用，並與專家進行深度交流，訂立適合的緊急災害應變流程。

近年來幾起護理之家、小型機構發生火災事件，造成多人傷亡的慘劇，一把火燒出長照機構在防火安全上的疑虞。為加強長照機構防火安全上的觀念，社團法人美國消防工程師學會台灣分會與桃園市私立和頌住宿長照機構，邀請行政院災害防救辦公室方德勝參議及衛生福利部政務次長薛瑞元及相關部會官員到場視察、督導災害情境緊急應變演練，盼能提早完成部署，以確保災變狀況發生時，可有效即時應變，減少憾事肇生。

此次更引進由日本推動的「桌上模擬消防演練」，使和頌長照機構的同仁及住民們透過親身感受緊急事故發生時的危急性，熟悉機構的逃生滅火設備、後續通報消防關單位支援流程，更希冀藉由與專家學者的深度交流，建立正確防火管理安全觀念，以及找出一套符合機構運用的緊急災害應變流程。

和頌住宿長照機構執行長陳麗娟表示，和頌機構今天很榮幸成為「住宿式長照機構災害情境緊急應變演練」的示範場地，希望未來能有更多機會與全台灣長照、消防相關長官、學者們與長照先進共同進行防火安全管理上的意見交流，以全面提升住民在長照機構「住」的安全性。

▲衛生福利部政務次長薛瑞元(右一)及各部會官員蒞臨桃園市和頌住宿長照機構視察。（圖／和頌住宿長照機構提供）
▲衛生福利部政務次長薛瑞元(右一)及各部會官員蒞臨桃園市和頌住宿長照機構視察。（圖／和頌住宿長照機構提供）
 

目前全台灣共有12家合法的住宿式長照機構，其各項設施設備皆符合106年所訂立的衛福部「長期照顧服務法」的標準。以往一般護理之家及老福機構，在防火避難上是以水平及垂直疏散為主，但是住宿式長照機構不論在建築物本體、消防設施設備等，皆符合107年消防局所公佈的「各類場所消防安全設備設置標準」，在設備的安全層級上，也有更嚴格的防火要求，再加上衛福部把「實地災害情境模擬演練」列入地方督導考核項目，著實大為提升了長照機構在防火安全上的觀念與水平。

關鍵字

火災 長照機構 災害防救 護理之家 老福機構

延伸閱讀

NOW民調中心

哪位政治人物的桃色風波最讓您覺得震驚？

哪位政治人物的桃色風波最讓您覺得震驚？

繼續作答
2022動起來！北市長選戰布局您最看好誰？

2022動起來！北市長選戰布局您最看好誰？

繼續作答
回憶殺！誰是您心目中90年代的第一男團？

回憶殺！誰是您心目中90年代的第一男團？

繼續作答
warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽