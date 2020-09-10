高齡化衝擊、消費市場板塊位移　橘世代銀未來商機無限

國發會預估2025年台灣高齡人口將跨越20%超高齡社會門檻，今年台灣人口年齡中位數推估為42.8歲，並將在2034年超過50歲，也就是說，全國人口約有一半為50歲以上的中高齡族群。然而受到高齡化衝擊，企業勞動市場將進一步萎縮，且消費市場板塊勢必將移動。
國衛院院長梁賡義表示，台灣高齡化情況「走得相當前面」，國衛院希望透過研究來幫忙減輕年輕世代的照護壓力，他也認為現在60、70歲，許多人身體都還很好，為什麼不可以一起來做些事情，減輕年輕人的經濟壓力呢？
華人熟齡生活產業發展協會理事長，同時也是聲寶集團董事長陳盛沺也說，新一代的熟齡族具有一定教育水準，經濟穩定，對科技接受度高並重視生活品質，這些都將成為新商機與產業發展新機會。而對於「大齡勞工」在職場上的表現，他則認為還是能對公司很有貢獻，聲寶就有許多人已經退休，但又回聘的例子。
根據世界衛生組織推估，2025年全球銀髮產業市場將達到新台幣1122兆元，是21世紀最具潛力的產業之一，而台灣銀髮消費市場，據工研院估計，2025年經濟規模也將達新台幣3.6兆，商機不容小覷。台灣高齡產業創新發展協會理事長林峻暉指出，台灣資通訊產業發達，相關AI技術除可協助銀髮中高齡生活外，更可發展成重點產業，甚至這些「大齡一族」都能成為年輕人在開創銀髮商機上的最佳顧問。
而為了提升高齡產業的競爭力，國家衛生研究院、華人熟齡生活產業發展協會、台灣高齡產業創新發展協會三方簽署合作備忘錄，相關合作內容也包含共同推動銀髮健康產業，進行交流；共同研究銀髮相關計畫之執行；從身心靈各面向探討高齡長照，舉辦相關主題研討會。
此外，9月17日、18日也將攜手舉辦2020橘世代銀未來產業高峰會，屆時將有8組創新團隊參與熟齡生活提案，並集結16位高齡產業金牌顧問團隊給予指導。而8組企業將進行產品發表，從健康、亞健康到長照各類應用，探討智慧長照科技應用與照護復能技術、照護，與產業營運與長照政策現況與未來、高齡住宅願景及高齡服務設計趨勢等論壇。