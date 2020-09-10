▲ Nissan X-Trail、Kicks「嶽騷特仕車」74.9 萬起限量發售

Nissan X-Trail 嶽動版特仕車限量 200 台，舊換新超值優惠價 94.5 萬元；Nissan Kicks 騷動版特試車限量 300 台，舊換新超值優惠價 69.9 萬元，於活動期間試乘Nissan X-Trail 與 Kicks，再贈送 KKBox 高音質體驗會員試乘禮 。裕隆日產將於 9 月 12、13 兩日在全國九間據點舉辦店頭發表會，安排 Live House 現場演奏表演。
X-Trail 嶽動版特仕車 舊換新超值優惠價 94.5 萬元
Nissan X-Trail 嶽動版特仕車將價值 2.5 萬元的黑化魅力「嶽動版空力套件」搭配上身，升級 JBL 高音質揚聲器並搭載全車靜音工程與 3D 紓壓皮椅，帶給消費者舒適愉悅的開車體驗。X-Trail 嶽動版特仕車限量 200 台，舊換新超值優惠價 94.5 萬元。裕隆日產此次特別邀請本屆金曲獎最佳國語男歌手入圍者「張震嶽」，監修 15 首專屬歌曲組成X-Trail「嶽動專屬歌單」。
Nissan X-Trail 搭配 Nissan Intelligent Mobility 智行科技，包含IEB防追撞緊急煞車系統、P-IEB行人防追撞緊急煞車系統、LDP車道偏離預防系統、AVM 360度環景影像監控、MOD移動物體偵測系統、3A (AEB/ATC/ARC) 主動全時防護系統、FCW前方碰撞預警系統、BSW盲點警示系統、LDW車道偏離警示系統等，更配備了 X-MediaⅢ智慧影音多媒體系統，附有 Apple CarPlay/ Android Auto，從主動安全到科技防護配備。
Kicks 騷動版特仕車 舊換新超值優惠價 69.9 萬元
Nissan Kicks 騷動版特仕車，升級 JBL 高質感揚聲器和全新運動化套件，限量 300 台，舊換新超值優惠價 69.9 萬元。KICKS的全車靜音工程及 3D 紓壓皮椅，搭配 9m88 監修的 15 首精選 Kicks「騷動專屬歌單。
Nissan Kicks 同樣搭載 Nissan Intelligent Mobility 智行科技(註3)，配備 X-MediaⅢ 智慧影音多媒體系統附有 Apple CarPlay/ Android Auto功能 (註4)，更搭載第三代 HR15DE 全鋁合金 1.5G 引擎，具備能源效率極佳的一級油耗表現。
Nissan「嶽騷特仕車」店頭發表會 試乘再贈 KKBOX 會員體驗
裕隆日產自即日起至 10 月 31 日止限量推出「嶽騷特仕車」，將於 9 月 12 日起於全國 Nissan 營業據點展示販售，並於 9 月 12、13 兩日在全國九間據點舉辦店頭發表會，安排 Live House 現場演奏表演。活動期間試乘 Nissan X-Trail 與 Kicks，再贈送 KKBox 高音質體驗會員試乘禮，詳細活動資訊請至 Nissan 官網 http://www.nissan.com.tw 查詢。
Nissan「嶽騷特仕車」店頭發表會場次：
|日期
|地點
|所別
|地址
|9/12(六)
15:00~18:00
|新竹
|經國所
|新竹市經國路一段2號
|台中
|五權西所
|台中市南屯區五權西路二段1161號
|彰化
|員林所
|彰化縣大村鄉中山路二段329號
|高雄
|一心所
|高雄市前鎮區一心一路356號
|9/13(日)
15:00~18:00
|台北
|南港所
|台北市南港區南港路三段168號
|新北
|新店所
|新北市新店區中興路三段9號
|桃園
|桃園所
|桃園市桃園區中山路1310號
|台中
|松竹所
|台中市北屯區松竹路三段8號
|台南
|永康所
|台南市永康區中華路995號