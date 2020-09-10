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Nissan X-Trail、Kicks「嶽騷特仕車」74.9 萬起限量發售

2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-09-10 14:55:00

▲ Nissan X-Trail、Kicks「嶽騷特仕車」74.9 萬起限量發售
▲ Nissan X-Trail、Kicks「嶽騷特仕車」74.9 萬起限量發售
裕隆日產自即日起至 10 月 31 日止，與音響大廠 JBL 合作打造限量 Nissan「嶽騷特仕車」，除升級運動化套件外觀，更搭載高音質 JBL 揚聲器。此次特別邀請第 31 屆金曲獎入圍者張震嶽和 9m88，擔綱「嶽騷特仕車」專屬音樂監修，精選 X-Trail「嶽動專屬歌單」和 Kicks「騷動專屬歌單」。

Nissan X-Trail 嶽動版特仕車限量 200 台，舊換新超值優惠價 94.5 萬元；Nissan Kicks 騷動版特試車限量 300 台，舊換新超值優惠價 69.9 萬元，於活動期間試乘Nissan X-Trail 與 Kicks，再贈送 KKBox 高音質體驗會員試乘禮 。裕隆日產將於 9 月 12、13 兩日在全國九間據點舉辦店頭發表會，安排 Live House 現場演奏表演。

X-Trail 嶽動版特仕車 舊換新超值優惠價 94.5 萬元

    Nissan X-Trail 嶽動版特仕車將價值 2.5 萬元的黑化魅力「嶽動版空力套件」搭配上身，升級 JBL 高音質揚聲器並搭載全車靜音工程與 3D 紓壓皮椅，帶給消費者舒適愉悅的開車體驗。X-Trail 嶽動版特仕車限量 200 台，舊換新超值優惠價 94.5 萬元。裕隆日產此次特別邀請本屆金曲獎最佳國語男歌手入圍者「張震嶽」，監修 15 首專屬歌曲組成X-Trail「嶽動專屬歌單」。

    Nissan X-Trail 搭配 Nissan Intelligent Mobility 智行科技，包含IEB防追撞緊急煞車系統、P-IEB行人防追撞緊急煞車系統、LDP車道偏離預防系統、AVM 360度環景影像監控、MOD移動物體偵測系統、3A (AEB/ATC/ARC) 主動全時防護系統、FCW前方碰撞預警系統、BSW盲點警示系統、LDW車道偏離警示系統等，更配備了 X-MediaⅢ智慧影音多媒體系統，附有 Apple CarPlay/ Android Auto，從主動安全到科技防護配備。

Kicks 騷動版特仕車 舊換新超值優惠價 69.9 萬元

Nissan Kicks 騷動版特仕車，升級 JBL 高質感揚聲器和全新運動化套件，限量 300 台，舊換新超值優惠價 69.9 萬元。KICKS的全車靜音工程及 3D 紓壓皮椅，搭配 9m88 監修的 15 首精選 Kicks「騷動專屬歌單。

Nissan Kicks 同樣搭載 Nissan Intelligent Mobility 智行科技(註3)，配備 X-MediaⅢ 智慧影音多媒體系統附有 Apple CarPlay/ Android Auto功能 (註4)，更搭載第三代 HR15DE 全鋁合金 1.5G 引擎，具備能源效率極佳的一級油耗表現。

Nissan「嶽騷特仕車」店頭發表會 試乘再贈 KKBOX 會員體驗

裕隆日產自即日起至 10 月 31 日止限量推出「嶽騷特仕車」，將於 9 月 12 日起於全國 Nissan 營業據點展示販售，並於 9 月 12、13 兩日在全國九間據點舉辦店頭發表會，安排 Live House 現場演奏表演。活動期間試乘 Nissan X-Trail 與 Kicks，再贈送 KKBox 高音質體驗會員試乘禮，詳細活動資訊請至 Nissan 官網 http://www.nissan.com.tw 查詢。

Nissan「嶽騷特仕車」店頭發表會場次：

日期

地點

所別

地址

9/12(六)

15:00~18:00

新竹

經國所

新竹市經國路一段2號

台中

五權西所

台中市南屯區五權西路二段1161號

彰化

員林所

彰化縣大村鄉中山路二段329號

高雄

一心所

高雄市前鎮區一心一路356號

9/13(日)

15:00~18:00

台北

南港所

台北市南港區南港路三段168號

新北

新店所

新北市新店區中興路三段9號

桃園

桃園所

桃園市桃園區中山路1310號

台中

松竹所

台中市北屯區松竹路三段8號

台南

永康所

台南市永康區中華路995號

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