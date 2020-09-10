▲ Mercedes-Benz 設計長、Off-White 創辦人合作，G-Class 搖身一變成為賽車藝術品

在國外疫情依舊嚴峻的同時，此作品的複製品將歸入蘇富比拍賣行（Sotheby’s）最受推崇的「Contemporary Curated」系列，並於 9 月 14 日進行提前競價，拍賣所得將用於投資創作社群，幫助藝術產業復甦及發展。
Virgil Abloh 表示：「除了實驗我自己的藝術設計理念，這次與 Mercedes-Benz 合作的目標是激勵年輕的藝術家、工程師、設計師們挑戰現狀；無論是透過這次的合作，還是我設立的 Virgil Abloh™ "Post-Modern" 獎學金，最終都希望可以創造機會給後起之秀，並為下一代奠定成功基礎。」
Mercedes-Benz 首席設計長 Gorden Wagener 表示：「Project Geländewagen 藝術品不僅展示了對於奢華的未來性詮釋，也呈現對美和非凡品質的渴求，是介於現實與未來之間的作品。這次的跨界合作融合兩種截然不同的設計理念，重新想像 G-Class 獨一無二的可能性，但不改其核心本質。」
G-Class 作為 Mercedes-Benz 經典車型之一，曾推出眾多車款，但從未作為賽車行駛，這次的創新合作讓 G-Class 化身為賽道上的猛獸。設計靈感來自 Wagener 和 Abloh 兩位 G-Class 車主的個人經驗，並盡可能展現 Mercedes-AMG 的產品特點。
外觀乾淨俐落，強調 G-Class 經典的側面輪廓，展示了不刻意修飾的製造方法，手工製作雖可能略有瑕疵，但讓 G-Class 更特立獨行。噴漆採用部分手工打磨，營造雋永的簡潔感。精湛的技藝最受人矚目，因此焊接成了關鍵，移除所有指示燈、車外後視鏡和保險桿，車身加寬並降低，顯得更具運動感。不過整體依然保留 G-Class 的鮮明個性，誇張的輪胎和尾門上的外露式備胎散發出 G-Class 的獨特魅力。
車內以簡約的賽車靈感為基礎，撤下所有的內裝，安全架構是唯一的設計理念。駕駛座捨棄儀錶板，只放上模擬車速表和油表，讓人聯想到最原始的汽車型態，與方向盤和類 F1 賽車的駕駛座椅形成強烈對比，諸如 5 點式安全帶的安全特色功能與賽車元素，採用淡藍色和亮紅色調，在未經多加裝飾的車內更加吸睛。
關於 Gorden Wagener
Gorden Wagener 出生於德國埃森市，從 2016 年至今一直擔任戴姆勒設計部門負責人。在埃森大學主修工業設計，後於倫敦皇家藝術學院交通工具設計系磨練技能。20 年前加入了 Mercedes-Benz ，最初在 Volkswagen、Mazda 和通用汽車擔任外觀設計師。2008 年，他被任命為戴姆勒股份公司設計部門總監，此後一直負責所有汽車的設計。Mercedes-Benz 中有多項車款出自 Wagener 之手，包含 C-Class、E-Class 和 S-Class，以及 GLE SUV 和 GLC SUV、Mercedes-AMG GT 以及 smart 車型和商用車。他憑藉開創性的設計獲得多項肯定，其中包括布達佩斯莫霍利-納吉藝術與設計大學的名譽教授（2009 年）和索菲亞技術大學名譽博士學位（2010 年）。
關於 Virgil Abloh
Virgil Abloh 出生於美國伊利諾州羅克福德市，身兼藝術家、建築師、工程師、創意總監和時裝設計師。在取得威斯康辛大學麥迪森分校土木工程學位之後，再取得芝加哥伊利諾理工大學（IIT）建築學碩士學位。在伊利諾理工大學修習 Mies van der Rohe 開設的設計課程時，Abloh 開創自己的藝術風格。芝加哥當代藝術博物館在 2019 夏季舉辦了一場 Abloh 作品大型旅行展，這是該博物館歷史上參展人數最多的展覽之一。目前，Abloh 是 Off-White 的 Chief Creative Director 兼創始人以及路易威登（Louis Vuitton）的男裝藝術總監。