疫情加速數位化　星展digibank App協助管理財富無負擔

今年由於疫情影響，改變了許多民眾的生活習慣，以銀行業為例，民眾前往實體分行的意願降低，凡是能透過手機或電腦上完成的金融業務，民眾接受度皆大大提升，這也促使銀行加速數位化的腳步，同時提升金融科技發展。



而在傳統印象中，各銀行的財富管理客戶，多被銀行視為座上貴賓，不僅特別設立專屬客戶旗艦服務中心，更強調面對面親自服務。不過根據星展銀行（台灣）統計，今年該行透過網路銀行與行動銀行使用總人數，與2017年相比，足足成長了3倍之多，且有高達六成九的轉帳和六成的換匯交易，都是透過網路銀行和行動銀行操作，足見隨著民眾生活及使用習慣的改變，即使是高端客戶的服務，邁向數位化也已是無可抵擋的趨勢。





因此，為了更加符合消費者對於數位銀行的期待，星展銀行委由市調公司針對400位台灣富裕與新興富裕族群所做的調查，結果顯示，這兩個族群的消費者，最在意的銀行數位化服務，主要有4項： 1. 是否能提供客製化的數位服務；2. 能否簡易、快速的處理銀行業務；3. 帳戶安全是否有保障；4. 數位銀行介面及操作，是不是夠「酷」。





因此，為了滿足客戶的使用需求，星展推出全新的「星展digibank」行動App，特別針對該行豐盛理財客戶而設計，也是市面上少見以財富管理為中心出發點的App，更直覺性的操作介面，整合各項不同財富管理工具，讓客戶不必再花時間大老遠跑一趟銀行，只要透過手機App，就能隨時隨地輕鬆理財。



全新「星展digibank」專為投資客戶需求而設計的功能，包括24小時即時換匯功能，幫助客戶能夠掌握最好的匯兌時機點；也可以直接在App上，進行基金單筆及定期定額申購、贖回、轉換操作。同時，根據客戶最常使用的「查詢銀行對帳單」及「轉帳」功能，在這次改版中，直接提供12個月的銀行電子對帳單，方便客戶隨時查詢各項帳戶交易資料。



▲「星展digibank」行動App新增30種以上的功能，其中最受到用戶期待的，就是增加透過指紋及臉部辨識（iOS版本）登入，省去記住密碼的麻煩，不僅方便，安全性也提高。（圖／資料照片）

除此之外，「星展digibank」行動App新增30種以上的功能，其中最受到用戶期待的，就是增加透過指紋及臉部辨識（iOS版本）登入，省去記住密碼的麻煩，不僅方便，安全性也提高。新版的App還可依照客戶的使用習慣，隨時自訂變更瀏覽順序，輕鬆掌握資產負債配置狀況，各項服務一目了然。對使用者來說，只需要兩個步驟，就能找到需要功能，一次搞定存款、投資、房車信貸、外匯、信用卡等各項金融服務，才是真正的便利。



在「星展digibank」App中，還提供不同國家及主要經濟體的多樣化的研究報告，以及各項主題分類分析資料，用戶可以收藏特定文章，並透過社群媒體分享，與同好們共同討論話題。另外，客製化的提醒服務，則讓使用者依照自身理財需求，設定匯率到價通知、股票、ETF及基金停損獲利等不同的推播通知，能幫助用戶隨時掌握市場最新動態，成為把握投資理財先機的最佳小幫手。





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