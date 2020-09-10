新北市文旦柚評鑑品質高　小農電舖直銷站同步開賣

八里區農會為服務八里小農自製的農產品銷售，特別設立「小農電舖直銷站」也同時舉行開幕剪綵儀式，整合八里區內17家小農品牌，目前已有60多項產品在小農電商平台上銷售，10日也特別匯集了這些小農品牌產品在農會一樓大廳展示銷售，達到線上線下整合行銷推廣的銷售模式，民眾也可以多加利用選購。
今年八里區農會為推廣八里文旦銷售與全國文旦聯盟合作，在農委會的輔導下，正式推出「農遊券2.0-柚香券」優惠，凡在八里區農會一次購買600元以上文旦柚，即可獲得250元柚香券一張，1000元以上，即可獲得兩張價值共500元的柚香券，柚香券數量有限送完為止，請大家盡快購買。
新北市農業局今年對八里文旦柚的行銷推廣更是不遺餘力，特別在新北市政府一樓大廳東側設置巨型柚子塔、柚花香氛廊道的展示推廣專區，農會及柚農都相當感謝農業局的資源挹注。八里區農會也在一樓大廳陳列文旦產品專區，包括新研發的柚花萃取及柚花噴霧與柚花純露、鮮果產品有幸福果饌6顆裝產品、日光水岸5斤裝、10斤裝、統一分級5斤裝、10斤裝，歡迎民眾前往參觀選購。
今天評鑑比賽結果評選出第29屆文旦柚冠軍為李炳輝、亞軍褚仁楷、李進成、季軍黃文星、褚繼華、張讚群，優勝張永源等12名；及第4屆幸福果饌冠軍黃志暐、亞軍李清長、季軍李炳輝、張永源，優勝李春益等8人，李清長同時奪得甜柚王，9月19日將在八里左岸公園進行頒獎，19、20日也同時舉辦聯合展售會，將有各項文旦柚銷售、品嚐、趣味競賽、DIY、節目表演、有獎問答等活動，內容豐富多樣，歡迎民眾屆時前往同樂及採購。