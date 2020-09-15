迎向後疫情時代保健趨勢　專家揭特殊營養品選購新觀念

新冠肺炎疫情席捲全球，輔以超高齡化社會的腳步逼近，帶動國人預防保健需求。根據財團法人食品工業發展研究所 ITIS 團隊調查及推估，過去十餘年來臺灣保健食品逐年增長，2018年臺灣保健食品市場規模已高達 1,367 億新臺幣。除了能主打提升免疫力、保護力的一般保健品受到民眾青睞，針對成人營養不良及癌症、糖尿病、腎臟病、中風、管灌、重症、手術前後等特殊營養需求患者開發的特殊營養品，近年來也備受關注。然而劉美媛營養師提醒，特殊營養品本身高營養密度的成分特色，會讓它在保存及使用上充滿挑戰。





▲劉美媛營養師提醒，特殊營養品本身高營養密度的成分特色，會讓它在保存及使用上充滿挑戰。（圖／資料照片）

這特殊營養品是為特殊疾病患者設計，因特殊疾病飲食限制，造成食材準備及烹調製備不易所設計，再加上高齡長者或某些疾病患者常有食慾不佳問題，而無法攝取足夠身體所需之營養需求量，可以透過特殊疾病營養品攝取，補足飲食攝取不足問題，達到疾病療程及均衡飲食目的。劉美媛營養師說明相較一般食品，選購及使用特殊營養品，需要更加留意，劉美媛營養師也提出特殊營養品選購飲用四撇步，幫助民眾建立完整知識。





撇步一：「選擇對的營養品」 依照個人疾病及營養需求，選擇符合自身需求





劉美媛營養師提醒民眾選購時，除須考慮個人疾病特殊需求，如醣類、蛋白質、脂肪等三大營養素攝取之配方比率外，有時亦須考慮維生素、礦物質、纖維素之含量，若疾病有飲食水分限制者，亦須考慮配方含水量、產品滲透壓及熱量密度等，甚至某些疾病須考慮各項營養素分子大小及對消化吸收程度之影響等問題。因此，選購時應先徵詢營養師的專業意見，選擇符合自身需求的營養配方，才不會吃錯又浪費錢喔！





撇步二：「殺菌程序」 左右營養素保留與口感風味的要素





劉美媛營養師提醒，特殊營養品通常為年邁或因疾病因素導致進食量減少，或是無法進食，無法達到本身所需足夠的熱量與營養需求量所設計。營養品的補充雖然是營養補充而非以口感適口性需求為主，但因患者通常需要長期飲用，維持足夠營養需求，為了讓使用者能更愉悅的持續飲用，產品的口感與適口性也是民眾在選擇上重要的考慮因素。





除了適度的糖份與口味添加能提升特殊營養品的口感，殺菌技術也可能影響口感。以目前運用在利樂包及雙重安心塑膠瓶的「超高溫瞬效殺菌技術」來說，相較傳統鐵罐或鋁片蓋塑膠瓶的殺菌技術，除了較能保存原料的營養成分外，也不會出現鐵鏽味等不良風味或是有塑料溶出的風險。



▲殺菌技術比較表（圖／資料照片）

撇步三：「衛生與保存」 成分越營養，儲存風險越該留意





「越營養的食物越容易腐敗」劉美媛營養師解釋，「水分與營養是細菌生長的兩個關鍵條件，而特殊營養品正符合這樣的條件。」以鮮乳、豆漿等食品來說，民眾普遍知道它們的營養成分高容易滋生細菌導致變質，因此購買後會妥善冰存，開封後也會盡速飲用，相當重視產品的製造及保存期限。但特殊營養品相較鮮乳、豆漿，其營養密度更高，雖然特殊營養品的生產過程皆有經過嚴格的殺菌把關，但消費者的不當使用習慣，仍可能導致細菌孳生問題。以常見的鐵罐型態來說，須注意開罐前要先清洗罐面或擦拭，避免表面的灰塵與細菌污染內容物。





同時劉美媛營養師指出，除了長期臥床需管灌餵食的患者，一般特殊營養品使用者，普遍將它作為正餐外的營養素補充使用。有些使用者不會在開瓶後一次飲用完畢，若開罐後沒有立刻喝完，容易因為空氣中落菌汙染，造成產品容易變質之食安疑慮、營養素也會因接觸空氣而被破壞。





營養師強調，特殊營養品開封後建議盡速飲用完畢，如果真的需要分次食用，則可選擇較新趨勢的塑膠材質-「雙重安心瓶」。該瓶型具備可重複封口旋蓋式密閉性瓶蓋，讓產品開封後較不易受外界落菌汙染而變質；封口處增加的一層易撕拉環，更能確保產品安全衛生;另外層阻光包材亦可確保營養與風味保留。但營養師亦提醒，未飲用完畢的特殊營養品需要放到冷藏保存，並於 24 小時內使用完畢。



▲雙重安心瓶解說圖表（圖／資料照片）

撇步三：「品管規格」 品牌信譽外，超越食品廠等級產線規格也是關鍵





面對市售五花八門的特殊營養品品牌，如挑選才安心? 劉美媛營養師指出，品牌信譽是最單純的指標，知名大廠牌生產流程與品質管控通常經過嚴格品質管控系統驗證，較有保障。劉美媛營養師以自身走訪雀巢亞太區產品技術研發中心的經驗舉例說明，「雀巢健康科學以高規格建造特殊醫學用途配方食品廠房，在投料、混料殺菌、充填等各個生產節點的控管上，做到更嚴謹的把關機制。並取得食品安全系統(FSSC 22000)及國際標準化組織 (ISO 9001)認證，提供各種疾病患者及消費者更安心的營養解決方案。」





除了正確的挑選觀念，劉美媛營養師也再次提醒，特殊營養品是專為因營養不良及疾病因素導致無法進食或是需要營養調整的對象設計，並不適用於健康民眾的一般性營養補充。如果有使用需求，應先徵詢營養師的專業意見，選擇符合自身需求的營養配方，並依據建議的使用量定期飲用。



