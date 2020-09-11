日本和牛夯／高品質和牛煎餃當武器　老品牌餐廳殺出血路

自從日本和牛在2017年重新開放進口後，消費者在台灣也能品嚐正宗的日本和牛，許多餐飲業者更是摩拳擦掌，搶攻和牛餐飲市場，近年來有販售和牛料理的店家如雨後春筍般林立，只要數百元的中低價位也能品嚐日本和牛，老牌餐飲業者靠著長期的合作通路與不斷開發新菜色尋找生路。





具有近30年歷史的犇鐵板燒以高檔的食材為堅持，面對不斷膨脹的和牛料理市場，犇鐵板燒董事長楊欣表示，這些市場上的競爭難以動搖老牌和牛料理業者的地位，「有些店家想得很美好，提供和牛但是很平價，長期下來成本無法負荷。」





楊欣認為，老品牌的好處就是能夠拿到相當好品質的日本和牛，也因為進貨量較大，議價空間也較大，回饋給消費者，因此在品質與價格兼顧上，有信心提供給消費者最好性價比的和牛，也才能長期穩定供應，「有些店家你一吃就知道沒有好好處理，可能會有整塊都是油，而我們提供的一定是真材實料、修肉後依然足量的和牛肉，品嚐不會太膩。」





現在顧客除了環境和服務，更在意食材就是要好、價格要實在，因此業者也不斷推陳出新不同的料理方式，如和牛煎餃等，為客人量身定制菜單，持續帶給消費者不同的體驗。



▲業者指出，老品牌的好處就是能夠拿到相當好品質的日本和牛，也因為進貨量較大，議價空間也較大，回饋給消費者。（圖／記者黃仁杰攝）

而犇研發暨品管部料理長周宏益也表示，在食材選用上，會請和牛廠商為品牌挑選比較特別的品種，吃起來比較有肉感，沒有都是油花的膩口感受，在和牛的烹調上，燒肉、鐵板燒也有所差異，鐵板燒在煎煮上也會有酥脆的口感，但是如果是燒烤方式烹調，香氣更為充足。





另外在菜單的設計上，周宏益指出，和牛的口味較重且油脂豐厚，所以習慣會從較為清淡的口味開始，到中後段的開始才會安排和牛上菜，「不會還沒吃幾口就有很油膩的感覺！」以品牌看來，客人還是喜歡莎朗或是肋眼部位，其實也是最適合鐵板燒的肉品。楊欣也提到，他們不會去刻意調製醬料，「因為和牛就是要吃原味，簡單的鹽巴、胡椒，好的品質消費者還是吃得出來。」





而同為主打和牛料理的乾杯集團則表示，在2017年剛引進日本和牛時，開始於老乾杯品牌中販售部分餐點，比起其他和牛市場，日本和牛的售價確實比較高，加上集團為國內引進首批日本和牛，在價格上具有一定的競爭力。





隨著市場逐漸飽和，乾杯集團為了做出差異化，於2018年開始運用集團採購的優勢，與日本領導肉品進口公司日鉄物産株式会社長期合作，購買的日本和牛，會依據等級和部位的不同，分派給旗下不同的品牌，並具備縮短產銷流程、大宗進貨採購，及專業的日籍料理團隊等優勢，壓低日本和牛的售價，讓消費者能以親民價格就能享受同樣品質的餐點。



