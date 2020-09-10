微風周年慶17日登場　消費滿6千元抽iPhone

微風廣場常務董事岡一郎表示，今年4、5、6月百貨業過得很辛苦，但7、8月開始慢慢回溫。以微風來說，精品類成長最多，7月業績上升198%、8月也成長200%，漲幅驚人，至於三倍券對餐飲與超市業績拉抬最有幫助。他話鋒一轉也感謝指揮中心控制疫情得宜，讓台灣百貨業還能生存，否則就他所知，日本百貨至少已經有12間區域型百貨已經關門大吉，還有許多日本百貨岌岌可危。
岡一郎預告，周年慶首波9月17日開始，由微風廣場本館與微風南京打頭陣，第二波11月15日信義區3店開跑，第三波再由微風車站接手。他看好國人上半年悶太久，下半年購物動能會更強，因此去年6店周年慶檔期總業績41億元，希望今年目標能達41.8億元，年增約2%。
微風周年慶9月17日登場，由微風廣場本館與微風南京打頭陣，今年憑微風積點禮遇會員資格並於微風廣場、微風南京當日當館單筆消費6,000元，即可參加總價值超過百萬抽獎乙次機會，單筆12,000即可獲得2次抽獎，以此類推，就有機會抽中iPhone11、台北老爺大酒店景隅套房住宿、Georg Jensen Travel INFINITY28 吋聚碳酸酯行李箱、回家睡覺6呎床墊式電動床等好禮。
另憑當館消費單筆6,000元以上可至微風積點禮遇會員活動頁線上登記輸入「微風會員編號」，還可參加會員加碼登記抽，就有機會獲得Samsung S20 ( 價值32,900元)、和牛47 壹萬元餐券 ( 價值10,000元)、ALLSAINTS 托特包( 價值11,000元)等多項好禮，等於一張6,000元發票雙重抽。
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