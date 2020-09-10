▲ Hyundai Venue 三車型 65.9 萬起正式登場，詳細規格看這裡

Venue 擁有家族風而且科技感十足的分離式頭燈搭配 LED 日行光環，車頭中央水箱護罩造型也依車型等級不同，分別採用十字鍍鉻(單色車型)及韓國開發、唯一海外輸出的 FLUX 版三角星綴(雙色車型)加以綴飾，搭配前保桿下氣壩兩側以跳色烤漆處理的 Air Curtain 進氣簾，有效提升制動系統散熱效率之外。
Venue 也運用外凸輪拱和深刻腰線的設計，讓整體車側線條更具視覺效果，加上整合式方向燈後視鏡、17 吋雙色切削五輻鋁圈註1、最大負重達 80kg 的車頂行李架等運動化休旅配件。至於車尾則同樣獨特的俐落風格為主，鈑件摺線分明的後行李廂尾門，鑲綴立體雙色「V E N U E」車名標誌，對應醒目的緋紅星辰 LED 尾燈組。
Venue 車室內裝搭載完整齊全的具備四項可調功能的多功能方向盤(整合定速巡航控制/音響/行車電腦)、Smart Key智慧型免鑰匙控制系統註1、潛望鏡式雙環儀表、Push Start 引擎啟動鍵註1、三環高質感空調旋鈕、NAVI導航系統註1、倒車顯影系統註1、8 吋觸控懸浮式多媒體系統(支援Apple CarPlay)、恆溫空調註1、副駕駛座前置物空間、6/4分離傾倒後座、獨創的行李廂隔板附軌道收納設計、平整化行李廂底板&空間擴充功能、前控台 12V電源插座&雙 USB 插孔等。
Venue 令人驚豔之處還有其精巧的車身尺碼之下，仍擁有跨級距的後座空間，其長/寬/高尺寸僅 4,040 x 1,795 x 1,615mm，底盤軸距為 2,520mm，乘坐空間卻能媲美尺碼大一號的 B 級距 SUV 車款，而在標準乘坐模式下，行李廂也有 355 公升的載運空間。
(註1: 為GLB車型以上標配)
Venue 搭載品牌最新 Smartstream 1.6升自然進氣引擎，運用 DPFI雙噴油嘴燃油噴射系統、ITMS整合式節溫管理系統、高能量點火線圈、外置冷卻廢氣再循環系統，以及 CVVT連續可變汽門正時系統等 Hyundai 最新技術精準控制下，可輸出 123ps 最大馬力和 15.7kg-m 最大扭力之表現，搭配採用更堅固耐用的鋼鍊式設計、可進行 8 速手自排模擬的 IVT智慧無段變速系統，並創造 16.3km/L 一級平均油耗。此外，Venue 更配備多重駕駛模式：除了一般（Normal）、經濟（Eco）、運動（Sport）之外，賦予適合戶外輕度探險的雪地（Snow）、泥濘（Mud）和沙地（Sand）在內共 6 種進階多重駕馭模式，後 3 項功能更是透過 ESC 電子車身動態穩定系統偵測路面，透過輸出與煞車的配合建構輕度越野及脫困能力。
Venue 除了全車系標配 6 具 SRS 輔助氣囊外，車體結構超過 62% 以強悍堅實 HSS 高剛性鋼材打造，更搭載「HYUNDAI SmartSense」7 大先進安全科技註1，包括同級唯一的 LKA車道偏移輔助系統、LVDA前方車輛駛離提醒系統、DAW駕駛疲勞警示系統，再加上 LDW車道偏移警示系統、FCW前方撞擊警示系統、FCA前方主動煞停輔助系統和 HBA智慧型遠近光燈調節系統。