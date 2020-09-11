助失智症患者尋頭路　勞動部推出職務再設計服務

依據衛福部身心障礙人口統計，台灣的失智人口有持續增加之趨勢，身心障礙類別中就以失智症人數成長最快。為強化對失智症族群的照顧，行政院於今（2020）年3月核定「失智症防治照護政策綱領行動方案2.0)」，勞動部今（11）日表示，將透過職務再設計等服務協助失智者就業。





勞動部指出，早期發現之失智者功能尚未嚴重到不能工作，有些認知功能經治療或訓練後，還可持續於職場發揮所長，且繼續工作有助於延緩病程退化，尤其年輕型失智者多為家庭主要經濟提供者，協助其續留職場，可大幅減輕對家庭所造成的衝擊。





依勞動部108年身心障礙者勞動狀況調查報告，失智者在職場上遭遇的主要困難為「工作技能無法勝任」，其次為「體力無法勝任」。為協助失智者就業，勞動部於3月公告「推動職務再設計服務計畫」，讓經醫療院所診斷為失智症且尚未取得身心障礙證明者，即可使用此項服務，透過專業團隊到工作現場了解內容，提供改善工作設備、條件、環境及就業輔具與調整工作等方法。





勞動部說明，近期桃園有位失智症確診的家庭美髮師，因病情影響，幫顧客染燙髮時忘記是否已用過第一劑或第二劑藥水，經過職務再設計後，將燙髮步驟以圖示法製作成流程圖，調整燙染藥劑取用位置及增加標示，輔以計時器及染燙需用物品集中擺放於小型推車，以避免少用其他藥水，工作環境及方法調整後，讓她迄今持續穩定工作。





勞動部強調，協助失智者就業，有賴企業接納及跨單位的合作，勞動部也自去年起結合民間團體辦理企業宣導會，破除企業對失智者的刻板印象，推動年輕型失智者就業支持服務試辦計畫，另外也發展失智症就業服務輔助工具，幫助第一線服務人員與失智者及家屬共同釐清失智者就業能力與意願，精準提供就業協助。



