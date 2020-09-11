國際音響大展 集雅社LUXMAN頂級音響提供沉浸式環繞體驗

由集雅社獨家代理推出的LUXMAN L-509X旗艦型AB類綜合擴大機，首度嘗試將頂級前、後級線路放進同一機箱中，設計和用料都是頂級之作。在今年的音響展主打，搭配D-60U及Wharfedale Elysian 4氣動式落地式喇叭，將日本頂級工藝完全展現。





L-509X機箱外觀的極厚鋁合金頂板，上方有做工精緻的方形散熱孔，是LUXMAN所有系列是獨有的設計，完全展現出LUXMAN承傳90年的藝術品味與匠心巧思，前方2個UV錶頭的白色背光，也是只有L-509X才有的設計感。不只有外觀令人驚豔，L-509X內部線路有更多移植自旗艦前後級的技術與作法，其中最重要一項技術是LECUA 1000（Luxman Electirc Controlled Ulti-mate Attenuator）音量控制技術，但礙於空間有限，無法比照LECUA 1000所採用的垂直立體線路架構，但3D線路基本架構不變，在調整音量時完全不會察覺檔位切換時的雜音。



