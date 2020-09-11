國際音響大展 集雅社LUXMAN頂級音響提供沉浸式環繞體驗

由集雅社獨家代理推出的LUXMAN L-509X旗艦型AB類綜合擴大機，首度嘗試將頂級前、後級線路放進同一機箱中，設計和用料都是頂級之作。在今年的音響展主打，搭配D-60U及Wharfedale Elysian 4氣動式落地式喇叭，將日本頂級工藝完全展現。
L-509X機箱外觀的極厚鋁合金頂板，上方有做工精緻的方形散熱孔，是LUXMAN所有系列是獨有的設計，完全展現出LUXMAN承傳90年的藝術品味與匠心巧思，前方2個UV錶頭的白色背光，也是只有L-509X才有的設計感。不只有外觀令人驚豔，L-509X內部線路有更多移植自旗艦前後級的技術與作法，其中最重要一項技術是LECUA 1000（Luxman Electirc Controlled Ulti-mate Attenuator）音量控制技術，但礙於空間有限，無法比照LECUA 1000所採用的垂直立體線路架構，但3D線路基本架構不變，在調整音量時完全不會察覺檔位切換時的雜音。
集雅社公司表示，自2018年台灣開始進口後，L-509X就受到音響愛好者的注意，由於L-509X系列屬於中高階音響，其混厚度、穩定度高的特點，運用於家庭劇院組合音源輸出入搭配L-509X，可以提高主喇叭的聲音，完全感受「質量」的精緻感受。
經典380系列，D380真空管CD唱盤、LX380真空管綜合擴大機，外觀採用原木機殼搭配鋁合金面板，呈現出復古氣質，內部結構展現出LUXMAN引以自豪的真空管放大電路，擴大機更採用獨家的「前晶後管」設計，音質更佳生動且活潑，高解析力更融合真空管溫暖醇厚的特色，適合更為柔順的音樂做為搭配。
集雅社在今年使用英國品牌Wharfedale Elysian 4氣動式落地式喇叭，以純手工製作，設計出充滿異國情調的箱體與手工打磨的六層鋼琴烤漆，營造出美麗大器的外觀造型。箱體內部由不同木材製成的經典Wharfedale三明治結構，其優勢是將共振降低到最低。
Elysian 4在高音的運用上，採用空氣流動方式，將一片片輕巧的震動薄膜片被放在在層層排列的強力磁極中間，薄膜表面還覆有一層策略性排列的金屬線圈並由其帶動薄膜片的運動，這是一種高效的空氣流通方式，因為氣動式高音的感測器是根據速度而不是壓力，所以能夠產生驚人的暫態響應和量感。
中音採用了獨特的玻璃纖維矩陣單元，從而實現了輕巧與高強度的完美結合，然後賦予其高可塑性塗層以控制其聲學性能；低音部份搭載Wharfedale最新獨家研發的導波技術，利用導波管將最低頻率的能量宣洩到揚聲器底部，腔室空間經過特殊設計，以反射的方式，將箱體內部的多餘的高壓氣體均衡為低壓。
集雅社於9月10至13日「2020第30屆國際HI-END音響大展」在台北圓山大飯店4樓436展房展出，限定組合將有優惠專案；迎家音響（4樓440展房）也同步於圓山音響展期間，展示M10 BluOS 串流綜合擴大機，除擁有擴大機功能外，更結合科技與數位串流，透過APP就可以控制，相當令人驚豔。