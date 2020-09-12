▲ 不止於超跑，Maserati 將推出新 SUV 及電動車款

位於蒙地拿的 Viale Ciro Menotti 工廠為打造 MC20 換裝全新的生產線、引擎組裝線和烤漆車間。
MC20 是象徵 Maserati 駛向新世代的巔峰之作，由都靈的 Maserati 時尚中心負責設計，再交由蒙地拿進行開發、工程設計及製造，並於 Maserati 創新實驗室組裝成型。在創新實驗室中，Maserati 以數位化流程為產品開發提供支援，將客戶導向的概念置入虛擬實境中，MC20 研發過程有超過 90% 的動態性能測試，皆是在虛擬車輛動力學開發系統的輔助下開發而成。因此，Maserati 創新實驗室將持續孕育品牌旗下未來車款，全新 Folgore 計畫和全新 SUV Grecale 也將於此誕生。
Folgore 是 Maserati 全新電動車款計畫，其中，新一代 GranTurismo 和 GranCabrio 為品牌首款採用純電動力單元的車款，將在蒙地拿進行工程設計，都靈生產中心製造。儘管 Maserati 首部邁向純電化的車款 Ghibli Hybrid，最初面臨極大挑戰，在如何在不背離品牌核心理念下邁向電動化之路，最終，Maserati 秉承著品牌精神，選擇了既可提升車輛性能，亦能節省燃油、減少排放的油電混和方案，打造出 Ghibli Hybrid。
最令人振奮的是，Maserati 即將推出全新 SUV Grecale。Maserati 以全球著名的季風為車款系命名的傳統由來已久。最早始於 1963 年傳奇車款 Mistral，隨後包括 Ghibli、Bora、Merak 和 Khamsin 在內的經典車款均延續了這一傳統，直到 2016 年，Maserati 推出了同樣以風為名的首款 SUV 車型 Levante。Grecale 所代表的是股席捲地中海的猛烈東北風，這款全新力作將在品牌未來發展中扮演重要角色。
進入全新世代的 Maserati 也將開啟客制化服務 Maserati FUORISERIE 計劃，根據顧客的喜好量身打造專屬的 Maserati，並提供每一位顧客在蒙地拿總部即將落成的全新 FUORISERIE 工作室內，享受尊榮購車服務。為了協助顧客在數千種的選擇中搭配出獨一無二的專屬車款，Maserati 提出三種基礎系列作為選購，分別是 Corse、Unica 和 Futura。
在邁向未來的旅程中，全新瑪莎拉蒂經典古董車計畫（Classiche programme）也將通過一系列專屬服務，讓經典古董車重回昔日榮光。
為了慶祝品牌進入全新世代、強化品牌與蒙地拿這座城市間的連結，全新超跑 MC20 將展示於 Ghirlandina 鐘樓下的Piazza Grande 廣場。不僅如此，Piazza Grande 廣場也將展示有史以來性能最強悍的 Trofeo 全車系。此外，全新 Nettuno 海王星引擎也將在蒙地拿解剖劇場（Anatomical Theatre）「拆解」，向世人完整展現這顆強勁心臟的技術研發細節。