沒颱風菜價漲？疫情致縮耕　企業捲袖暖助農民維持產能

今年夏天颱風沒來肆虐，但不少網友卻發現，怎麼菜價還是微微上漲？上網詢問了原因才知道，竟然是因為上半年新冠肺炎疫情嚴峻，許多飯店、餐廳紛紛關閉歇業，加上進出口也受阻，導致大量農產品滯銷，丟掉太多賣不掉的蔬果，嚇得農民不敢多種，種植面積大幅縮減，因此現在的產量較少，導致價格有所波動。





疫情不僅影響許多人工作與生活，對於台灣偏遠鄉間的許多小農來說，損失更為慘重，許多主要的大量訂單都斷了，收成的農作物又不能久放，只能眼睜睜看著農作物腐壞丟棄，過去辛苦耕耘的結果，全都付諸流水。在花蓮山區經營農場的吳明季，就回憶當時情況：「因為我們還是必須支付穀倉租金，但儲存的玉米卻沒有人購買，這些玉米就得丟掉，所以農場不僅沒有賺錢，還天天賠錢，生活真的陷入困境。」



▲上半年受疫情影響，許多農作物滯銷，賣不掉只好丟掉，不僅造成糧食浪費，農民更是損失慘重。（圖／資料照片）

「賣不掉就丟掉，」另一位種植水蜜桃的果農郭先生也表示，「這大概是有史以來，所碰到最壞的情況。」原本計畫好的食品展及出口都因疫情而暫停，像水蜜桃和芒果這類季節性的水果，更是一年就靠這麼一季收成收入，影響甚鉅。大量的農作物滯銷，不但間接產生浪費食物的問題，也導致農民陷入不得不縮耕的惡性循環，要如何維持農民一定的產能與收入，是值得重視的議題。





農民們的困境很快引起許多社會企業關注，並開始以不同方式來協助農民銷售。以「友善大地」、「社會網絡」、「台灣好漁」、「直接跟農夫買」及「茶籽堂」為例，他們向農漁民們下訂單，製成米麵、魚鬆、食品、洗手乳等產品來販售，以支持台灣農業發展與社區復興。「鄰鄉良食」、「格外農品」更是不透過中盤商，直接向果農採購運送水果，讓生計陷入掙扎中的農民，能獲得更多收入。





不過光靠零售的力量還不夠，一直以來就不斷協助扶持社會企業，並提供相關優惠、指導與資金支持的星展台灣，在了解到社會企業幫助農民的心意後，特別運用了星展集團的「展愛同行抗疫基金」，透過「鄰鄉良食」、「格外農品」購買各式水果，作為禮盒贈送客戶，短短不到一週的時間內，星展台灣就訂購超過2000公斤的水果，解決了果農們的困擾。





▲星展台灣向許多社會企業訂購大量訂單，並透過食物銀行，捐給全台獨居長者及弱勢族群，讓需要的人們吃得飽吃得好，也幫助農漁民可以維持產能。（圖／資料照片）

此外，星展台灣也繼續向「友善大地」、「社會網絡」、「台灣好漁」、「直接跟農夫買」及「茶籽堂」等社會企業購買各式農產品，並鼓勵銀行員工以及客戶一同加入團購，再透過台灣食物銀行，共製作成50850份暖心食袋，分送給全台給獨居長者和弱勢族群。這活動立刻受到員工們的熱烈迴響，大家都表示星展台灣的這個暖心舉動：「同時可以解決農漁產滯銷的困境，也能幫助到弱勢族群，一舉兩得！」星展台灣也表示，希望這些暖心義舉，可以達到拋磚引玉的效果。透過企業訂單，將農作物與食物送到需要的人們手中，不再浪費食物，農民們也可以放心繼續種植，維持產能與價格，大家共同攜手，一起度過難關。







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