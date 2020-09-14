NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

Volkswagen 認養足球場，傾力支持兒童賽事

2GameSome - 有車賞

calendar_today2020-09-14 17:25:01

Volkswagen 認養足球場，傾力支持兒童賽事
▲ Volkswagen 認養足球場，傾力支持兒童賽事

台灣福斯汽車特於台北市北投區認養福斯汽車足球運動場，提供英商明星足球訓練有限公司台灣分公司 MFA（Master Football Academy UK Ltd. Taiwan Branch）使用，以行動支持國內兒童足球賽事。



Volkswagen德國總部在狼堡（Wolfsburg）興建大型足球場館Volkswagen Arena，成為德甲球隊狼堡足球俱樂部的主場。
Volkswagen德國總部在狼堡（Wolfsburg）興建大型足球場館Volkswagen Arena，成為德甲球隊狼堡足球俱樂部的主場。
Volkswagen 特別選定台北市北投區認養天然草地足球場，打造專屬福斯汽車足球運動場，提供英商明星足球訓練有限公司台灣分公司 MFA 作為賽事及一般訓練使用，為兒童足球員們帶來設備完善的足球競賽環境；MFA 日前假北投福斯汽車運動場舉辦勝利聯盟決賽，集結 8 歲至 13 歲的兒童足球隊透過競賽建立團隊默契、凝聚團隊向心力，更提倡運動家精神，讓兒童們於比賽中享受踢球的樂趣。

Volkswagen 德國總部長期為足球運動發展投入資源，特別在狼堡（Wolfsburg）興建可容納 30,000 人的大型足球場館 Volkswagen Arena，同時也是德甲球隊狼堡足球俱樂部的主場，而從 2019 年開始 Volkswagen 更成為德國國家隊與德國足球協會（German Football Association，DFB）的合作夥伴。

台灣福斯汽車則延續相同理念，持續關注台灣體育環境，秉持「以人為本」的核心價值，並且相信運動與紀律的身心鍛鍊，能為兒童成長帶來長遠影響，台灣福斯汽車歷年來與 MFA 合作進行許多次兒童球員招募與選拔活動，透過多元的專業課程與不同培訓計畫，致力推廣國內足球教育和人才培訓，同時認養福斯汽車足球運動場，提供設備完善的競賽與訓練場地，台灣福斯汽車未來也將持續耕耘國內運動環境，期盼種下成功果實，培養台灣選手成為下一個明日之星。

MFA 勝利聯盟賽（Victory League）引進兒童專業球賽制度，由 8 至 13 歲兒童分為三個年紀組別，今年共集結 50 隊足球隊、高達 500 多名兒童足球員參與比賽，經歷 2019 年底至 2020 上半年多場周末賽事後，日前迎來勝利聯盟賽決賽與頒獎典禮，現場同時也舉行足球嘉年華和技能挑戰賽。

關鍵字

    延伸閱讀

    NOW民調中心

    「今晚我想來點……」 您追劇必備好夥伴是什麼呢？

    「今晚我想來點……」 您追劇必備好夥伴是什麼呢？

    繼續作答
    哪位政治人物的桃色風波最讓您覺得震驚？

    哪位政治人物的桃色風波最讓您覺得震驚？

    繼續作答
    2022動起來！北市長選戰布局您最看好誰？

    2022動起來！北市長選戰布局您最看好誰？

    繼續作答
    campaign即時
    推薦閱讀