▲ Volkswagen 認養足球場，傾力支持兒童賽事

台灣福斯汽車特於台北市北投區認養福斯汽車足球運動場，提供英商明星足球訓練有限公司台灣分公司 MFA（Master Football Academy UK Ltd. Taiwan Branch）使用，以行動支持國內兒童足球賽事。
Volkswagen 德國總部長期為足球運動發展投入資源，特別在狼堡（Wolfsburg）興建可容納 30,000 人的大型足球場館 Volkswagen Arena，同時也是德甲球隊狼堡足球俱樂部的主場，而從 2019 年開始 Volkswagen 更成為德國國家隊與德國足球協會（German Football Association，DFB）的合作夥伴。
台灣福斯汽車則延續相同理念，持續關注台灣體育環境，秉持「以人為本」的核心價值，並且相信運動與紀律的身心鍛鍊，能為兒童成長帶來長遠影響，台灣福斯汽車歷年來與 MFA 合作進行許多次兒童球員招募與選拔活動，透過多元的專業課程與不同培訓計畫，致力推廣國內足球教育和人才培訓，同時認養福斯汽車足球運動場，提供設備完善的競賽與訓練場地，台灣福斯汽車未來也將持續耕耘國內運動環境，期盼種下成功果實，培養台灣選手成為下一個明日之星。
MFA 勝利聯盟賽（Victory League）引進兒童專業球賽制度，由 8 至 13 歲兒童分為三個年紀組別，今年共集結 50 隊足球隊、高達 500 多名兒童足球員參與比賽，經歷 2019 年底至 2020 上半年多場周末賽事後，日前迎來勝利聯盟賽決賽與頒獎典禮，現場同時也舉行足球嘉年華和技能挑戰賽。