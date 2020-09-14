▲ Audi 與華城 EValue 合作，年底前新增 5 座快充站及 150 座交流充電站

繼與 Noodoe 環島充電網合作後，台灣奧迪再度與國內電力設備大廠華城電機 EValue 充電站進行策略聯盟，拓展目的地充電據點，為年底 Audi e-tron 上市進行純電生活圈超前部屬。華城電機旗下 EValue 充電站品牌，計畫於今年底前於全台建置5 座 DC 直流快充站及擴點 150 座 AC 交流充電站。





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整合家用、目的地與快速充電服務



台灣奧迪在電動車充電佈建思維上，希望為 Audi 電動車車主，從住家開始一直到公共區域，提供完善的充電配套服務，因此於 Audi e-tron 年底上市之前積極拓展相關充電服務，家用充電部分，Audi 攜手 Noodoe 打造家用充電系統，從前端線上評估系統至社區內智慧電能管理為車主進行全方位考量，減輕車主安裝家用充電站的煩惱與時間成本；另藉由與 Noodoe 環島充電網、華城電機 EValue 充電據點的策略聯盟，結合 Audi e-tron 相容全台超過 700 個公共充電站規格的產品優勢，透過多元的目的地充電據點，滿足車主通勤、週末出遊及環島長程旅行的充電需求。而針對快速充電服務，台灣奧迪也將在年底前於展示中心建立快速充電裝置，提供車主便捷且快速的充電服務。四環首輛純電電動車 Audi e-tron 將於今年年底與國內消費者見面。



