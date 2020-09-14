▲ Audi 與華城 EValue 合作，年底前新增 5 座快充站及 150 座交流充電站

繼與 Noodoe 環島充電網合作後，台灣奧迪再度與國內電力設備大廠華城電機 EValue 充電站進行策略聯盟，拓展目的地充電據點，為年底 Audi e-tron 上市進行純電生活圈超前部屬。華城電機旗下 EValue 充電站品牌，計畫於今年底前於全台建置5 座 DC 直流快充站及擴點 150 座 AC 交流充電站。
近日針對目的地充電，為讓 e-tron 電動車車主出門在外也能享有更便捷的充電服務，台灣奧迪積極與充電服務商進行策略聯盟，除日前成為 Noodoe 環島充電網首家豪華汽車品牌夥伴，台灣奧迪再度與華城電機 EValue 聯手合作，持續擴增全台目的地充電據點，未來 Audi e-tron 車主不管是日常通勤，亦或是週末旅行及環島旅遊，透過橫跨東、西半部地區且涵蓋包括飯店、渡假村及科學園區等多元目的地據點，皆能更便利享受智慧純電生活。
華城電機旗下 EValue 充電站品牌，於內湖地區建置首座充電旗艦站，站內提供 AC 交流充電樁及 DC 直流充電樁服務，同時在充電站設計也力求貼近環保節能初衷，站內每個車位上方皆設有太陽能車棚，停車場也配備 66 kWh 鋰電池儲能系統，將再生能源所創造的電力運用於滿足場內相關設備的運作需求。繼首座充電旗艦站成立之後，目前 EValue 已在北部及桃竹苗地區的科學園區建置 AC 交流充電樁，未來更計畫於今年年底台建置 5 座 DC 直流快充站及擴點 150 座AC 交流充電站，提供國內電動車使用者更便利的充電服務。
整合家用、目的地與快速充電服務
台灣奧迪在電動車充電佈建思維上，希望為 Audi 電動車車主，從住家開始一直到公共區域，提供完善的充電配套服務，因此於 Audi e-tron 年底上市之前積極拓展相關充電服務，家用充電部分，Audi 攜手 Noodoe 打造家用充電系統，從前端線上評估系統至社區內智慧電能管理為車主進行全方位考量，減輕車主安裝家用充電站的煩惱與時間成本；另藉由與 Noodoe 環島充電網、華城電機 EValue 充電據點的策略聯盟，結合 Audi e-tron 相容全台超過 700 個公共充電站規格的產品優勢，透過多元的目的地充電據點，滿足車主通勤、週末出遊及環島長程旅行的充電需求。而針對快速充電服務，台灣奧迪也將在年底前於展示中心建立快速充電裝置，提供車主便捷且快速的充電服務。四環首輛純電電動車 Audi e-tron 將於今年年底與國內消費者見面。