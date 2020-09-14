影／國中生最討厭父母啥行為？她嗆「這一句」全場暴動

國中生原來超討厭父母這樣做！YouTube頻道「銘銘就 MMG」單元《銘視調查局》來到三民國中訪問國中生，這次他們訪問的題目是：「國中生最討厭父母什麼行為？」，其中一位女學生與父母告白「這一句」讓全場紛紛暴動！





▲ 明明隨手可得的東西，卻要小孩子跑過來幫忙拿，讓小孩子十分不解。（圖／銘銘就 MMG ）

× ▲ 明明隨手可得的東西，卻要小孩子跑過來幫忙拿，讓小孩子十分不解。（圖／銘銘就 MMG ）

▲ 學生抱怨父母常打斷自己的休息時間，怒喊：不是所有遊戲都可以暫停的。（圖／銘銘就 MMG ）

× ▲ 學生抱怨父母常打斷自己的休息時間，怒喊：不是所有遊戲都可以暫停的。（圖／銘銘就 MMG ）

▲ 國中生抱怨父母和自己搶電動玩，讓她無奈直喊：好好工作！不要再打遊戲了。（圖／銘銘就 MMG ）