影／國中生最討厭父母啥行為？她嗆「這一句」全場暴動

國中生原來超討厭父母這樣做！YouTube頻道「銘銘就 MMG」單元《銘視調查局》來到三民國中訪問國中生，這次他們訪問的題目是：「國中生最討厭父母什麼行為？」，其中一位女學生與父母告白「這一句」讓全場紛紛暴動！
影片中可以看見弟弟妹妹們天真可愛的反應，不少學生無法理解「明明隨手可得的東西，非得要小孩子幫忙拿」，也抱怨明明是自己休息的時間，打遊戲的過程中，卻被打斷叫去做其他事情，學生也向父母表示：「不是所有遊戲都可以暫停的」，讓網友留言直喊有夠中肯。有位女學生因為父母要送她出國留學，但深怕自己英文程度不佳而有所膽怯，這也讓網友直稱羨慕：「長大十年後回來看影片可能會哭出來！」
影片中也有許多學生表示自己的父母很棒，對於自己的父母沒有什麼特別的建議或意見想說，但其中一位女學生抱怨父母會和自己「搶電動」玩，明明是自己努力得來的獎品，卻在自己休息玩的時候，常常發現電動沒電，讓她忍不住向父母喊話：「好好工作！不要再打遊戲了」，此話一出也讓全場人紛紛暴動；此外影片中國文老師的美顏也成為網友討論焦點，紛紛歪樓喊：「想要國文老師的IG」。
影片最後主持人也呼籲：「抱怨是一定有的，其中參雜許多幼稚與不懂事，但是同時長輩也要反觀自己的行為，並且以身作則，本身樹立的榜樣就是給孩子最好的教育。」（影音編輯：謝美伶)