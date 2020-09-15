▲ 豈能盡如人意？交通部3.5噸小貨車升級5噸法規修改還有進步空間？

由於政府出色的防疫作為，讓台灣得以維持大多正常的社會運作，其中汽車市場更不受疫情影響，繳出出色的成績單，但其實在光鮮亮麗的乘用車市場另一頭，商用車市場面臨了空前的影響，不是疫情、不是消費能力，而是法規的改弦易轍。



