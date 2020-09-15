中槍過後17天！館長「最新復原進度」曝光　6.4萬人驚呆

網紅「館長」陳之漢上月28日凌晨，在新北市林口成吉思汗健身俱樂部門前，遭到23歲劉姓男子開槍攻擊，其右手、右腳中彈，手術後傷勢正在復原當中。館長昨（14）日傍晚，在臉書粉絲團《飆捍》分享傷後17天的復原狀況，貼文曝光讓6.4萬粉絲紛紛驚呆。





▲館長昨（14）日傍晚，在臉書粉絲團《飆捍》分享傷後17天的復原狀況，貼文曝光讓6.4萬粉絲紛紛驚呆。（圖／翻攝自館長臉書）