中槍過後17天！館長「最新復原進度」曝光　6.4萬人驚呆

網紅「館長」陳之漢上月28日凌晨，在新北市林口成吉思汗健身俱樂部門前，遭到23歲劉姓男子開槍攻擊，其右手、右腳中彈，手術後傷勢正在復原當中。館長昨（14）日傍晚，在臉書粉絲團《飆捍》分享傷後17天的復原狀況，貼文曝光讓6.4萬粉絲紛紛驚呆。
館長上月28日在自家健身房成吉思汗健身俱樂部門口遭連開3槍攻擊，館長右手臂、右大腿和腳踝中彈，現場警消趕抵，進行緊急處置，並將館長送往林口長庚醫院急救。隨後開槍的23歲劉姓男子投案遭逮補，研判該名劉男就是先前騷擾館長的男性狂粉，遭網友肉搜心生不滿，才會持槍攻擊，不過對於館長遭槍擊的原因仍引發網友眾說紛紜。
館長昨在臉書貼文開心的說「今天可以躺在床上練練二頭肌了！」雖然右手依舊要用膠帶綁著才能握住啞鈴，但他感到激動不已，對自己信心喊話「我滿興奮的繼續努力加油！」並對粉絲說「你們也要加油喔！」
貼文隨即引發熱烈回響，短短不到一天時間，就已經吸引6.4萬人次按讚朝聖，網友紛紛回應「館長加油！好感動嗚嗚」、「沒關係，慢慢來，不要急，我們對你有信心的，加油」、「阿館加油」、「強者不懼天毀地崩」、「請不要操之過急反而傷了身體，也祝福陳館長早日康復」。（編輯：賴詠璿）