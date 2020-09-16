深耕楊梅　建商低調行善回饋在地小學盼培養孩子運動風氣

位於楊梅市區的瑞塘國小，不僅獲得桃園市政府「資訊教育」及「品格教育」兩項特色認證，更鼓勵學生課後參加各種體育社團，培養良好的體能與身心，許多家長都搶著把孩子送進來就讀，成為必須申請學生人數總量管制的明星學校。今年學校活動中心完工，增設羽球及桌球空間，學校也成立新的社團，希望能啟發孩子們對於這兩項球類運動的興趣。





▲以「深耕學習e起來」為核心概念，建構e化環境，落實資訊教育。（圖：資料照片）

校長王亞賢表示，學校一直以來都很重視孩子們的多方面身心均衡發展，其中「資訊能力」將會是開啟未來的鑰匙，因此以「深耕學習e起來」為核心概念，建構e化環境，落實資訊教育。此外，學校也特別要求將品格教育與生活教育，融入於綜合活動課程及各領域，並透過C媽咪（品格教育志工）品德列車巡迴活動前往各班級教室，以戲劇說故事的方式，讓孩子們在潛移默化中學習。



此外，學校也成立許多課後社團，鼓勵孩子們發展不同興趣與專長。王校長表示，在體育方面，原本學校的田徑社與籃球社，一直都擁有比賽獲獎無數的好成績，今年活動中心啟用後，也設有羽球與桌球的室內活動空間，因此這學年更成立了羽球社及桌球社，其中羽球社更請到兩位準國手來指導，現在再加上和發建設，贊助社團體育器材設備，希望能給孩子們更好的學習環境，培養良好的運動習慣與興趣。



▲和發建設秉持著取之於社會、用之於社會的精神，讓我們的下一代，在身心均衡的優質學習環境下成長。（圖：資料照片）

和發建設表示，多年來一直用心在地耕耘，不僅打造優質住宅，更希望能回饋鄉里，獲得許多客戶的肯定與支持。這次適逢全新推出、位於梅獅路二段，鄰近瑞塘國小的「閱森活」，目前銷售已超過八成，其中許多客戶都是為了孩子就讀瑞塘國小，因此秉持著取之於社會、用之於社會的精神，贊助經費協助瑞塘國小，也希望未來不僅是社區住戶孩子們可以受益，更能幫助到更多孩子一圓羽球夢、桌球夢，讓我們的下一代，在身心均衡的優質學習環境下成長。



