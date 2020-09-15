NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

2020 年 9 月汽機車優惠總整理，購車、回廠看這最便宜！

2GameSome - 有車賞

calendar_today2020-09-15 14:55:00

2020 年 9 月汽機車優惠總整理，購車、回廠看這最便宜！
▲ 2020 年 9 月汽機車優惠總整理，購車、回廠看這最便宜！

九月車商速銷力道相對保守，不過依然有 13 個品牌推出購車及回廠優惠。只要用「Ctrl+F」搜尋功能輸入品牌英文名，就能找到欲搜尋的品牌唷，趕快進來瞧瞧！



本月入主全新 BMW X1 享 0 頭款、0 首付優惠專案，限時加碼 4 次保養與一年乙式全險。
本月入主全新 BMW X1 享 0 頭款、0 首付優惠專案，限時加碼 4 次保養與一年乙式全險。
全新 BMW 118i Edition M 進駐 BMW 全台展示中心。
全新 BMW 118i Edition M 進駐 BMW 全台展示中心。
全新 2.0 BMW 318i 以 Vernasca 真皮內裝與全數位虛擬座艙打造，限量 100 台更升級360 度環景輔助攝影、遠端 3D 監控、HiFi 高傳真音響系統與電動行李廂啟閉。
全新 2.0 BMW 318i 以 Vernasca 真皮內裝與全數位虛擬座艙打造，限量 100 台更升級360 度環景輔助攝影、遠端 3D 監控、HiFi 高傳真音響系統與電動行李廂啟閉。
全新 BMW 5系列白金旗艦版，本月購車可享五大非凡禮遇與額外現金購車優惠。
全新 BMW 5系列白金旗艦版，本月購車可享五大非凡禮遇與額外現金購車優惠。
BMW

車型

方案內容

全新世代BMW 1系列

•【新世代首購方案】低月付9,900元起多元分期方案

全新世代BMW 2系列Gran Coupe

•【新世代首購方案】低月付9,900元起多元分期方案

全新BMW 2 Active Tourer

菁英PLUS版優惠價149萬元起
•【新世代首購方案】0頭款、0首付多元分期方案

全新BMW 3系列

全新BMW 318i Luxury限量100台升級360度環景輔助攝影、遠端3D監控、HiFi高傳真音響系統與電動行李廂啟閉系統等4項配備

全新BMW 3系列指定車型享下列購車禮遇
• 低月付9,900元起多元分期方案與1年乙式全險
• 180萬60期0利率與1年乙式全險
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅與首年乙式全險)

全新BMW 5系列白金旗艦版

5大非凡禮遇 限時呈獻
• 200萬60期0利率分期專案
• 第四年延長保固
• 5次基本保養套裝
• BMW原廠行車記錄器 2.0（含安裝）

• 三天兩夜頂級五星假期
總價值超過25萬元，本月交車領牌，再享一年乙式全險及額外現金購車優惠

全新BMW 7系列

Exclusive Edition層峰旗艦版

• 360萬60期0利率與1年乙式全險
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅與首年乙式全險)

旗艦跑車BMW 8系列

• 180萬60期0利率
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅)

全新BMW X1

•【新世代首購方案】0頭款、0首付多元分期方案，限時加碼1年乙式全險
• 150萬60期0利率與1年乙式全險
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送首年乙式全險)

全新BMW X2 領航版

•【新世代首購方案】0頭款、0首付多元分期方案，限時加碼1年乙式全險
• 150萬60期0利率與1年乙式全險
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送首年乙式全險)

全新BMW X3

• 低月付$9,900元起多元分期方案
• 150萬60期0利率與1年乙式全險
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送首年乙式全險)

全新BMW X4

• 低月付$9,900元起多元分期方案
• 150萬60期0利率與1年乙式全險
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送首年乙式全險)

全新BMW X5

• 180萬60期0利率與1年乙式全險
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅與首年乙式全險)

全新BMW X6

• 180萬60期0利率
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率)

旗艦休旅BMW X7

• 180萬60期0利率
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率)

2020 BMW 樂遊健診活動」

  1. 預約免費車輛檢查:
  • 底盤系統
  • 煞車系統
  • 電瓶效能
  • 雨刷系統
  • 燈光系統
  • 輪胎胎面、胎壓及胎紋深度檢測
  1. 原廠零件75折起優惠
凡於活動期間預約免費車輛檢查，即可享有底盤、煞車系統零件75折(特價品除外)

活動期間消費滿NT$ 5,000元，即享BMW鑰匙盒加購價9折優惠

  1. BMW Lifestyle生活精品、加裝品特惠禮遇
全新BMW 1系列、2系列M Performance Parts原廠加裝品新品上市

eMOVING 十週年振興回饋十五倍。
eMOVING 十週年振興回饋十五倍。
eMOVING

為響應政府振興方案，eMOVING 七月份推出拿振興卷 3,000 元變 10,000 元，購買 eMOVING 電動自行車最低只要 23,000 元起的優惠購車方案。9 月再加碼，推出eMOVING 電動機車振興回饋狂飆 15 倍方案（3,000 元振興卷+eMOVING 車款加碼12,000 元），eMOVING 原售價 69,800 元，即日起至全台 eMOVING 門市購車，即可享有 12,000 元購車金，另搭配車電分離方案，空車價只要 27,500 元起。

iE125 本月補享有 30 期零利率及電池月租費首年 199 元外，再享電池永久保固（整車保固 2 年或 3 萬 KM）；本月底前購車並加購充電器，再加送充電器一年保固，並提供汰舊換新 2,000 元的購車金。此外，針對年輕族群 eMOVING 推出大學(專)生專屬優惠「199 元大學(專)生首年快充專案」，可不限里程暢騎一整年，購車 30 期 0 利率專案（可與 199 元大學(專)生首年快充方案優惠併用）。

Ford

福特六和汽車為 Ford Kuga 推出感謝專案，消費者凡於 9 月 1 日至 9 月 30 日下訂 Ford Kuga 任一車型，將可獲贈百年經典咖啡品牌 Lavazza 咖啡濾杯組乙組，數量有限、送完為止。

KIA

車型

建議售價(新台幣/萬元)

優惠內容

Picanto 1.2汽油

經典 / 時尚 / GT-Line / x-line

49.9 / 55.9 / 59.9 / 59.9

低頭款2.2萬，月付7,288元起

五年不限里程全車原廠保固

STONIC 1.4汽油

經典 / 時尚

69.9 / 74.9

低頭款2.2萬，月付10,288元起

五年不限里程全車原廠保固

STONIC 1.0T汽油

時尚 / 驚艷 / 驚艷雙色

79.9 / 84.9 / 85.9

低頭款2.2萬，月付10,288元起

五年不限里程全車原廠保固

Carens CRDi 1.7柴油

科技 / 旗艦

87.9/ 97.9

首年乙式車體險

5萬元購車金

5萬元專屬配件金

50萬高額0利率

五年不限里程原廠保固

New Sportage 2.0柴油

御尊 / GT Line 2WD /

GT Line 4WD

113.9/ 127.9/ 136.9

5萬元專屬配件金

100萬60期0利率 (限指定年式)

一年千萬超額丙式全險(限指定年式)

五年不限里程全車原廠保固

Stinger汽油 2.0T EX / 2.0T GT-Line / 3.3 GT

145.9/ 175.9/ 225.9

100萬60期0利率 (限指定年式)

三萬公里免費保養(限指定年式)

一年千萬超額丙式全險(限指定年式)

五年不限里程全車原廠保固

Sorento 2.2柴油

2WD豪華 / AWD GT-Line

141.9/ 164.9

5萬元專屬配件金

100萬60期0利率 (限指定年式)

一年千萬超額丙式全險(限指定年式)

五年不限里程全車原廠保固

CARNIVAL 2.2柴油

經典 / 豪華

138.9/159.9

100萬60期0利率 (限指定年式)

三萬公里免費保養(限指定年式)

一年千萬超額丙式全險(限指定年式)

五年不限里程全車原廠保固

森那美起亞汽車今日正式限量推出「Picanto / Stonic就是愛線特仕版」，10 月底前領牌即可享「限量升級價」：

KIA Picanto就是愛線特仕版：限量升級價 619,000 (原價639,000)。

KIA Stonic就是愛線特仕版：限量升級價 769,000 (原價789,000)。

Luxgen

Luxgen 本月特別推出「試駕抽萬元捷安特」活動：凡於 9/1（開始，前往納智捷官方網站線上預約任一車款，完成試乘體驗，週週抽總價值超過 130 萬共 100 台捷安特公路自行車。

Luxgen 限時推出「台灣雙捷 雙重喜悅專案」：凡於9/1(二)起至9/30(三)止入主全車系，可享高額喜悅購車金、3萬元保險抵用金，還可再享茶多酚負離子PM2.5濾網、舊換新5萬不必等多項好禮，特定車系更加碼贈送原廠導航、MAXPRO全車隔熱紙與造型無線吸塵器。

再祭出URX 5+1樂活款好康優惠價：URX 5+1樂活智行款：84.8萬元／URX 5+1樂活環景款：94.8萬元（URX 5+1樂活款建議售價為：5+1樂活智行款 86.8萬元、5+1樂活環景款 96.8萬元）外，再加贈原廠導航、MAXPRO全車隔熱紙與造型無線吸塵器；購買URX ADAS智駕版以上車款，免費升級價值2萬元的腳踢感應電動尾門等各項優惠。

 

自本月起，台灣賓士針對「星」車主，打造專屬於 C-／E-／S-Class 車系的多項優惠。
自本月起，台灣賓士針對「星」車主，打造專屬於 C-／E-／S-Class 車系的多項優惠。
台灣賓士推出台灣地區限定精品－星芒光純鈦雙層杯。
台灣賓士推出台灣地區限定精品－星芒光純鈦雙層杯。
即日起至 9 月 30 日，台灣賓士推出 Mercedes-Benz「坐享 星成」守護愛車方案。
即日起至 9 月 30 日，台灣賓士推出 Mercedes-Benz「坐享 星成」守護愛車方案。
Mercedes-Benz

C-/E-/S-Class 專屬優惠方案

本月購車方案包含 C-Class 最高可享160 萬 60 期零利率優惠方案，本月入主指定年式車型，立即享有一年乙式保險優惠；同時，豪華房車 E-Class 及 S-Class 全車系指定車型享有 60 期零利率及乙式保險、貸款首期免付等優惠方案，台灣賓士資融亦同步提供租賃星自選方案。

守護愛車方案

台灣賓士於即日起至2020年9月30日推出Mercedes-Benz「坐享 星成」第二重：守護愛車方案，邀請車主們於活動期間內至台灣賓士授權服務廠進行車輛保養及專屬檢測。台灣賓士同時也針對熱愛旅遊的三芒車星車主推薦具有實用與耐用性的原廠配件：「Mercedes-Benz / AMG 照明式門檻飾板」、「裝載門檻摺疊護板」與「後座專用摺疊桌」，提供家庭乘客於後座使用。

Mitsubishi Eclipse Cross 9 月推出 Sport Edition 限定版特仕車。
Mitsubishi Eclipse Cross 9 月推出 Sport Edition 限定版特仕車。
Mitsubishi Lancer 影音升級萬元快閃。
Mitsubishi Lancer 影音升級萬元快閃。
熊熊有好康：試乘中華三菱全車系週週抽 foodpanda 加菜金。
熊熊有好康：試乘中華三菱全車系週週抽 foodpanda 加菜金。
Mitsubishi、中華汽車

 

優惠內容

試乘抽

活動期間至網路預約後，至全台中華三菱展示中心完成試乘 COLT PLUS、GRAND LANCER、 OUTLANDER、ZINGER、ZINGER Pickup、ECLIPSE CROSS、DELICA、中華菱利 A180 及 A190 任一車款後，並於三菱臉書粉專按讚，就可參加週週抽 foodpanda 價值 300 元之折扣券，限量 1,000 組，送完為止！ 本週沒抽中，下週可再累積抽獎機會，越早試乘，中獎機會愈高！

COLT PLUS

50.9萬~54.9萬

  • COLT PLUS舊換新限時優惠價44.9萬元起
  • 典藏型推出限時優惠價49.9萬元，舊換新只要44.9萬元。
  • 潮有型特仕車53.2萬元，舊換新只要48.2萬，不只超值再加碼高顏值：運動化飾板、車頂行李飾架、15吋躍野雙肋式鋁圈+大型輪拱、Push Start、Fast Key、晶片防盜，把帥當成標準配備
  • 百萬豪華車等級電動尾門車型54.9萬元，舊換新只要49.9萬元，輕鬆享有【One touch快倒後座椅、高IQ感應鑰匙、PUSH START智慧觸控啟動系統、鑽帶方向燈附遙控電動收摺】
  • 2萬1低頭款即可入主
GRAND LANCER

63.9萬~77.9萬

  • 全車系標配6SRS，本月驚嘆型推出限時優惠價61.9萬元，舊換新限時優惠價56.9萬起
  • 本月下訂魅力型並於2020/9/30前領牌，即可以限時優惠價8,800元升級八吋觸控式影音系統(市價65,000元)或以優惠優12,000元升級數位助理-IVY(市價70,000元)。
  • 本月下訂旗艦型並於2020/9/30前領牌，即可以優惠價優惠優12,000元升級數位助理-IVY(市價70,000元)+智能後鏡頭(市價8,000元)。
OUTLANDER

2WD

88.9萬~110.9萬

4WD

107.9萬

  • OUTLANDER 新年式全新登場，首發搭載全新數位儀錶，4WD車型增加S-AWC功能等。舊換新只要83.9萬
  • 高額60萬0利率實施中！
  • 本月入主特定車型，即可以限時優惠價8,800元升級八吋觸控式影音系統(市價65,000元)。
ZINGER

65.9萬~76.9萬

  • ZINGER ZINGER新登場，質感與實用性兼具！全車系標配USB充電功能，並搭載SCC智慧防護系統，以及多項主被動安全配備！
  • 高額50萬0利率實施中！
ZINGER P/U

  • 全新ZINGER PICK UP提供61.9萬精采型、65.9萬晶鑽型等2種車型選擇，加上政府舊換新優惠只需要56.9萬起！
  • 9/5起賞車填問卷抽7-11禮券、試乘送精緻限量Ｑ版迴力車，9/30前領牌者再送匠心貨斗飾框(價值10,000元)！
VERYCA

  • ２萬１低頭款，馬上開回家
  • 拚振興，菱利1.3L挺商而出，舊換新價39.9萬，數量有限售完為止。
E-VERYCA

87.9萬

  • 電動商用車，售價87.9萬(已扣除貨物稅補助)，二人座載貨大空間
  • 安心充電方案：購車贈20米基本免費安裝及隨車充電器
  • 高效能低污染/0油耗更精省/保養超簡單省錢無負擔/政府補助推廣優惠超利多
A180/A190

  • 中華菱利A180/A190 新世代全新登場
  • 全新自排更好開
  • 商車同級首創雙氣囊更安全
  • 節能環保更省油
DELICA

  • 三菱得利卡全新進化三級跳，全新登場－動力提升／安全進階／外型進化
  • 舊換新，拚振興，得利卡貨車送齊興協力金。
  • ２萬１低頭款
日本原裝進口四驅渦輪跑旅首選

ECLIPSE CROSS

94.9萬

~117.9萬

  • 日本原裝進口四驅渦輪跑旅首選。
  • S-AWC超能全時四輪控制系統，ECLIPSE CROSS SAWC行家型 109.9萬輕鬆入主頂級S-AWC四驅科技。
  • Euro NCAP最高五顆星安全評價與NHTSA 5顆星安全雙料冠軍，獲得國際多項大獎：日本2019 RJC年度風雲車，2019 俄羅斯年度新車大獎!
  • 全車系標配：1.5TDGI缸內直噴渦輪引擎、AYC主動式彎道動態控制、FCM主動式智慧剎車輔助含行人偵測功能、7SRS環艙氣囊、LDW車道偏移警示、AHB智慧遠光燈。
  • 菁英型以上搭載全速域ACC主動車距控制巡航系統，SDA多媒體連結系統(支援Apple CarPlay/Android Auto)，再享升級智慧感應鑰匙與Push Start智慧觸控啟動系統。
  • ECLIPSE CROSS 9月推出SPORT Edition限定版特仕車，S-AWC行家型及菁英型，免費升級BSW三合一盲點偵測系統及全車日本專屬運動套件(價值5萬元)；S-AWC旗艦型、卓越型購車同享免費升級日本專屬運動套件。
  • 9月購車再享3大優惠：(1)政府舊換新5萬元優惠、(2)90萬高額貸款優惠、(3)5年或15萬公里保固。
Nissan

自即日起至 10 月 31 日止，裕隆日產與音響大廠 JBL 合作打造限量 Nissan「嶽騷特仕車」，除升級運動化套件外觀，更搭載高音質 JBL 揚聲器。Nissan X-Trail 嶽動版特仕車限量 200 台，舊換新超值優惠價 94.5 萬元；Nissan Kicks 騷動版特試車限量 300 台，舊換新超值優惠價 69.9 萬元，於活動期間試乘 Nissan X-Trail 與 Kicks，再贈送 KKBox 高音質體驗會員試乘禮。

SSangYong

Subaru

即日起至 2020 年 11 月 30 日，預購 2021 年式 Forester、XV指定車款交車即享「Subaru專屬尊榮禮遇」：免費升級 360 度環景影像系統(價值 35,000 元)、THULE原廠車頂架、Subaru野營帳篷及 Subaru充電式野營燈(總價值 16,000 元)。

【全新2021年式 Forester預接單售價】

車型

21MY預接單售價

新增配備項目

Forester 2.0i-L EyeSight

112.8萬元

Driver Monitoring System

駕駛行車監控系統

Forester 2.0i-S EyeSight

122.8萬元

【全新2021年式 XV預接單售價】

車型

21MY預接單售價

新增配備項目

XV 2.0i-S

105.8萬元

速控上鎖

SI-DRIVE動力雙模式控制系統雙模式X-Mode

駕駛座兩組記憶座椅

車前影像輔助系統

倒車後視鏡角度自動調整

前保桿/水箱護罩全新造型變更

鋁圈全新式樣變更

XV 2.0i-S EyeSight

109.8萬元

 Volvo

國際富豪汽車與 7-ELEVEN 合作推出 XC40 T3 Momentum 獨家購車限定活動。即日起至 2020 年 10 月 4 日止，消費者前往任一家 7-ELEVEN 門市掃描活動 QR Code，進入專屬頁面完成資料登錄，Volvo 將主動派出專員連繫試駕，透過 7-ELEVEN 購車除了可享 9.9 萬低頭款與高額分期優惠，10 月 31 日前完成掛牌再送 5,000 元 7-ELEVEN 禮券。

Volkswagen

車型

建議售價

專案內容

正20年式Polo
230 TSI Comfort

768,000元

超值購車優惠請洽授權經銷商。

正20年式Polo
230 TSI Life

818,000元

本月特別交車禮：

原廠前鏡頭行車紀錄器（市價12,600元）

貸款專案：

500,000元48期零利率貸款，免首期月付（市值10,417元），並且附第5年延長保固（市值14,000元）。

現金專案：

優惠現金折扣

正20年式Polo Beats

 888,000元

正20年式Polo
230 TSI Style

898,000元

正20年式Polo
230 TSI Style R-Line

948,000元

20年式Polo GTI

1,288,000元

貸款專案：

1,000,000元40期零利率貸款，並且附第5年延長保固（市值20,500元）。

現金專案：

優惠現金折扣

正20年式T-Cross
230 TSI Comfort

828,000元

現金專案：

    優惠現金折扣

正20年式T-Cross
230 TSI Life

908,000元

本月特別交車禮：

原廠前鏡頭行車紀錄器（市價12,600元）

貸款專案：

500,000元48期零利率貸款，免首期月付（市值10,417元），並且附第5年延長保固（市值20,500元）。

現金專案：

優惠現金折扣

正20年式T-Cross
230 TSI Style Design

998,000元

正20年式T-Cross
230 TSI Style R-Line

1,048,000元

MINI 總代理汎德 2020 年 9 月 15 日起至 9 月 30 日，於全台 MINI 經銷商服務中心舉辦「MINI Care秋季健診活動」，邀請車主於初秋時節預約回廠保養時間。健診期間，除了提供六大項免費車輛檢查服務外，還有原廠零件、加裝品、生活精品優惠禮遇。

MINI秋季健診活動

  1. 享免費六大項車輛檢查服務
底盤系統、煞車系統、電瓶效能、燈光系統、雨刷系統、輪胎胎面與胎壓(含備胎)、胎紋深度檢測

  1. MINI 原廠零件優惠
活動期間內底盤、煞車系統 75 折優惠（不含特價品&工資另計）

  1. MINI 生活精品、加裝品特惠禮遇
健診期間購買 MINI 原廠橡膠腳踏墊，即享 MINI LOGO 車內芳香劑加購價 85 折優惠

關鍵字

    延伸閱讀

    NOW民調中心

    「今晚我想來點……」 您追劇必備好夥伴是什麼呢？

    「今晚我想來點……」 您追劇必備好夥伴是什麼呢？

    繼續作答
    哪位政治人物的桃色風波最讓您覺得震驚？

    哪位政治人物的桃色風波最讓您覺得震驚？

    繼續作答
    campaign即時
    推薦閱讀