▲ 2020 年 9 月汽機車優惠總整理，購車、回廠看這最便宜！

九月車商速銷力道相對保守，不過依然有 13 個品牌推出購車及回廠優惠。只要用「Ctrl+F」搜尋功能輸入品牌英文名，就能找到欲搜尋的品牌唷，趕快進來瞧瞧！
車型
方案內容
|全新世代BMW 1系列
|•【新世代首購方案】低月付9,900元起多元分期方案
|全新世代BMW 2系列Gran Coupe
|•【新世代首購方案】低月付9,900元起多元分期方案
|全新BMW 2 Active Tourer
|菁英PLUS版優惠價149萬元起
•【新世代首購方案】0頭款、0首付多元分期方案
|全新BMW 3系列
|全新BMW 318i Luxury限量100台升級360度環景輔助攝影、遠端3D監控、HiFi高傳真音響系統與電動行李廂啟閉系統等4項配備
全新BMW 3系列指定車型享下列購車禮遇
• 低月付9,900元起多元分期方案與1年乙式全險
• 180萬60期0利率與1年乙式全險
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅與首年乙式全險)
|全新BMW 5系列白金旗艦版
|5大非凡禮遇 限時呈獻
• 200萬60期0利率分期專案
• 第四年延長保固
• 5次基本保養套裝
• BMW原廠行車記錄器 2.0（含安裝）
• 三天兩夜頂級五星假期
總價值超過25萬元，本月交車領牌，再享一年乙式全險及額外現金購車優惠
|全新BMW 7系列
Exclusive Edition層峰旗艦版
|• 360萬60期0利率與1年乙式全險
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅與首年乙式全險)
|旗艦跑車BMW 8系列
|• 180萬60期0利率
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅)
|全新BMW X1
|•【新世代首購方案】0頭款、0首付多元分期方案，限時加碼1年乙式全險
• 150萬60期0利率與1年乙式全險
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送首年乙式全險)
|全新BMW X2 領航版
|•【新世代首購方案】0頭款、0首付多元分期方案，限時加碼1年乙式全險
• 150萬60期0利率與1年乙式全險
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送首年乙式全險)
|全新BMW X3
|• 低月付$9,900元起多元分期方案
• 150萬60期0利率與1年乙式全險
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送首年乙式全險)
|全新BMW X4
|• 低月付$9,900元起多元分期方案
• 150萬60期0利率與1年乙式全險
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送首年乙式全險)
|全新BMW X5
|• 180萬60期0利率與1年乙式全險
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅與首年乙式全險)
|全新BMW X6
|• 180萬60期0利率
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率)
|旗艦休旅BMW X7
|• 180萬60期0利率
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率)
- 預約免費車輛檢查:
- 底盤系統
- 煞車系統
- 電瓶效能
- 雨刷系統
- 燈光系統
- 輪胎胎面、胎壓及胎紋深度檢測
- 原廠零件75折起優惠
活動期間消費滿NT$ 5,000元，即享BMW鑰匙盒加購價9折優惠
- BMW Lifestyle生活精品、加裝品特惠禮遇
為響應政府振興方案，eMOVING 七月份推出拿振興卷 3,000 元變 10,000 元，購買 eMOVING 電動自行車最低只要 23,000 元起的優惠購車方案。9 月再加碼，推出eMOVING 電動機車振興回饋狂飆 15 倍方案（3,000 元振興卷+eMOVING 車款加碼12,000 元），eMOVING 原售價 69,800 元，即日起至全台 eMOVING 門市購車，即可享有 12,000 元購車金，另搭配車電分離方案，空車價只要 27,500 元起。
iE125 本月補享有 30 期零利率及電池月租費首年 199 元外，再享電池永久保固（整車保固 2 年或 3 萬 KM）；本月底前購車並加購充電器，再加送充電器一年保固，並提供汰舊換新 2,000 元的購車金。此外，針對年輕族群 eMOVING 推出大學(專)生專屬優惠「199 元大學(專)生首年快充專案」，可不限里程暢騎一整年，購車 30 期 0 利率專案（可與 199 元大學(專)生首年快充方案優惠併用）。
福特六和汽車為 Ford Kuga 推出感謝專案，消費者凡於 9 月 1 日至 9 月 30 日下訂 Ford Kuga 任一車型，將可獲贈百年經典咖啡品牌 Lavazza 咖啡濾杯組乙組，數量有限、送完為止。
|車型
|建議售價(新台幣/萬元)
|優惠內容
|Picanto 1.2汽油
經典 / 時尚 / GT-Line / x-line
|49.9 / 55.9 / 59.9 / 59.9
|低頭款2.2萬，月付7,288元起
五年不限里程全車原廠保固
|STONIC 1.4汽油
經典 / 時尚
|69.9 / 74.9
|低頭款2.2萬，月付10,288元起
五年不限里程全車原廠保固
|STONIC 1.0T汽油
時尚 / 驚艷 / 驚艷雙色
|79.9 / 84.9 / 85.9
|低頭款2.2萬，月付10,288元起
五年不限里程全車原廠保固
|Carens CRDi 1.7柴油
科技 / 旗艦
|87.9/ 97.9
|首年乙式車體險
5萬元購車金
5萬元專屬配件金
50萬高額0利率
五年不限里程原廠保固
|New Sportage 2.0柴油
御尊 / GT Line 2WD /
GT Line 4WD
|113.9/ 127.9/ 136.9
|5萬元專屬配件金
100萬60期0利率 (限指定年式)
一年千萬超額丙式全險(限指定年式)
五年不限里程全車原廠保固
|Stinger汽油 2.0T EX / 2.0T GT-Line / 3.3 GT
|145.9/ 175.9/ 225.9
|100萬60期0利率 (限指定年式)
三萬公里免費保養(限指定年式)
一年千萬超額丙式全險(限指定年式)
五年不限里程全車原廠保固
|Sorento 2.2柴油
2WD豪華 / AWD GT-Line
|141.9/ 164.9
|5萬元專屬配件金
100萬60期0利率 (限指定年式)
一年千萬超額丙式全險(限指定年式)
五年不限里程全車原廠保固
|CARNIVAL 2.2柴油
經典 / 豪華
|138.9/159.9
|100萬60期0利率 (限指定年式)
三萬公里免費保養(限指定年式)
一年千萬超額丙式全險(限指定年式)
五年不限里程全車原廠保固
KIA Picanto就是愛線特仕版：限量升級價 619,000 (原價639,000)。
KIA Stonic就是愛線特仕版：限量升級價 769,000 (原價789,000)。
Luxgen 本月特別推出「試駕抽萬元捷安特」活動：凡於 9/1（二）開始，前往納智捷官方網站線上預約任一車款，完成試乘體驗，週週抽總價值超過 130 萬共 100 台捷安特公路自行車。
Luxgen 限時推出「台灣雙捷 雙重喜悅專案」：凡於9/1(二)起至9/30(三)止入主全車系，可享高額喜悅購車金、3萬元保險抵用金，還可再享茶多酚負離子PM2.5濾網、舊換新5萬不必等多項好禮，特定車系更加碼贈送原廠導航、MAXPRO全車隔熱紙與造型無線吸塵器。
再祭出URX 5+1樂活款好康優惠價：URX 5+1樂活智行款：84.8萬元／URX 5+1樂活環景款：94.8萬元（URX 5+1樂活款建議售價為：5+1樂活智行款 86.8萬元、5+1樂活環景款 96.8萬元）外，再加贈原廠導航、MAXPRO全車隔熱紙與造型無線吸塵器；購買URX ADAS智駕版以上車款，免費升級價值2萬元的腳踢感應電動尾門等各項優惠。
C-/E-/S-Class 專屬優惠方案
本月購車方案包含 C-Class 最高可享160 萬 60 期零利率優惠方案，本月入主指定年式車型，立即享有一年乙式保險優惠；同時，豪華房車 E-Class 及 S-Class 全車系指定車型享有 60 期零利率及乙式保險、貸款首期免付等優惠方案，台灣賓士資融亦同步提供租賃星自選方案。
守護愛車方案
台灣賓士於即日起至2020年9月30日推出Mercedes-Benz「坐享 星成」第二重：守護愛車方案，邀請車主們於活動期間內至台灣賓士授權服務廠進行車輛保養及專屬檢測。台灣賓士同時也針對熱愛旅遊的三芒車星車主推薦具有實用與耐用性的原廠配件：「Mercedes-Benz / AMG 照明式門檻飾板」、「裝載門檻摺疊護板」與「後座專用摺疊桌」，提供家庭乘客於後座使用。
優惠內容
|試乘抽
|活動期間至網路預約後，至全台中華三菱展示中心完成試乘 COLT PLUS、GRAND LANCER、 OUTLANDER、ZINGER、ZINGER Pickup、ECLIPSE CROSS、DELICA、中華菱利 A180 及 A190 任一車款後，並於三菱臉書粉專按讚，就可參加週週抽 foodpanda 價值 300 元之折扣券，限量 1,000 組，送完為止！ 本週沒抽中，下週可再累積抽獎機會，越早試乘，中獎機會愈高！
|COLT PLUS
50.9萬~54.9萬
|GRAND LANCER
63.9萬~77.9萬
|OUTLANDER
2WD
88.9萬~110.9萬
4WD
107.9萬
|ZINGER
65.9萬~76.9萬
|ZINGER P/U
|VERYCA
|E-VERYCA
87.9萬
|A180/A190
|DELICA
|日本原裝進口四驅渦輪跑旅首選
ECLIPSE CROSS
94.9萬
~117.9萬
自即日起至 10 月 31 日止，裕隆日產與音響大廠 JBL 合作打造限量 Nissan「嶽騷特仕車」，除升級運動化套件外觀，更搭載高音質 JBL 揚聲器。Nissan X-Trail 嶽動版特仕車限量 200 台，舊換新超值優惠價 94.5 萬元；Nissan Kicks 騷動版特試車限量 300 台，舊換新超值優惠價 69.9 萬元，於活動期間試乘 Nissan X-Trail 與 Kicks，再贈送 KKBox 高音質體驗會員試乘禮。
即日起至 2020 年 11 月 30 日，預購 2021 年式 Forester、XV指定車款交車即享「Subaru專屬尊榮禮遇」：免費升級 360 度環景影像系統(價值 35,000 元)、THULE原廠車頂架、Subaru野營帳篷及 Subaru充電式野營燈(總價值 16,000 元)。
【全新2021年式 Forester預接單售價】
車型
21MY預接單售價
新增配備項目
|Forester 2.0i-L EyeSight
112.8萬元
Driver Monitoring System
駕駛行車監控系統
|Forester 2.0i-S EyeSight
122.8萬元
車型
21MY預接單售價
新增配備項目
|XV 2.0i-S
105.8萬元
速控上鎖
SI-DRIVE動力雙模式控制系統雙模式X-Mode
駕駛座兩組記憶座椅
車前影像輔助系統
倒車後視鏡角度自動調整
前保桿/水箱護罩全新造型變更
鋁圈全新式樣變更
|XV 2.0i-S EyeSight
109.8萬元
國際富豪汽車與 7-ELEVEN 合作推出 XC40 T3 Momentum 獨家購車限定活動。即日起至 2020 年 10 月 4 日止，消費者前往任一家 7-ELEVEN 門市掃描活動 QR Code，進入專屬頁面完成資料登錄，Volvo 將主動派出專員連繫試駕，透過 7-ELEVEN 購車除了可享 9.9 萬低頭款與高額分期優惠，10 月 31 日前完成掛牌再送 5,000 元 7-ELEVEN 禮券。
車型
建議售價
專案內容
|正20年式Polo
230 TSI Comfort
768,000元
|超值購車優惠請洽授權經銷商。
|正20年式Polo
230 TSI Life
818,000元
|本月特別交車禮：
原廠前鏡頭行車紀錄器（市價12,600元）
貸款專案：
500,000元48期零利率貸款，免首期月付（市值10,417元），並且附第5年延長保固（市值14,000元）。
現金專案：
優惠現金折扣
|正20年式Polo Beats
888,000元
|正20年式Polo
230 TSI Style
898,000元
|正20年式Polo
230 TSI Style R-Line
948,000元
|20年式Polo GTI
1,288,000元
|貸款專案：
1,000,000元40期零利率貸款，並且附第5年延長保固（市值20,500元）。
現金專案：
優惠現金折扣
|正20年式T-Cross
230 TSI Comfort
828,000元
|現金專案：
優惠現金折扣
|正20年式T-Cross
230 TSI Life
908,000元
|本月特別交車禮：
原廠前鏡頭行車紀錄器（市價12,600元）
貸款專案：
500,000元48期零利率貸款，免首期月付（市值10,417元），並且附第5年延長保固（市值20,500元）。
現金專案：
優惠現金折扣
|正20年式T-Cross
230 TSI Style Design
998,000元
|正20年式T-Cross
230 TSI Style R-Line
1,048,000元
MINI 總代理汎德 2020 年 9 月 15 日起至 9 月 30 日，於全台 MINI 經銷商服務中心舉辦「MINI Care秋季健診活動」，邀請車主於初秋時節預約回廠保養時間。健診期間，除了提供六大項免費車輛檢查服務外，還有原廠零件、加裝品、生活精品優惠禮遇。
MINI秋季健診活動
- 享免費六大項車輛檢查服務
- MINI 原廠零件優惠
- MINI 生活精品、加裝品特惠禮遇