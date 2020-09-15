▲ 2020 年 9 月汽機車優惠總整理，購車、回廠看這最便宜！

試乘抽



活動期間至網路預約後，至全台中華三菱展示中心完成試乘 COLT PLUS、GRAND LANCER、 OUTLANDER、ZINGER、ZINGER Pickup、ECLIPSE CROSS、DELICA、中華菱利 A180 及 A190 任一車款後，並於三菱臉書粉專按讚，就可參加週週抽 foodpanda 價值 300 元之折扣券，限量 1,000 組，送完為止！ 本週沒抽中，下週可再累積抽獎機會，越早試乘，中獎機會愈高！





COLT PLUS



50.9萬~54.9萬



COLT PLUS舊換新限時優惠價44.9萬元起

典藏型推出限時優惠價49.9萬元，舊換新只要44.9萬元。

潮有型特仕車53.2萬元，舊換新只要48.2萬，不只超值再加碼高顏值：運動化飾板、車頂行李飾架、15吋躍野雙肋式鋁圈+大型輪拱、Push Start、Fast Key、晶片防盜，把帥當成標準配備

百萬豪華車等級電動尾門車型54.9萬元，舊換新只要49.9萬元，輕鬆享有【One touch快倒後座椅、高IQ感應鑰匙、PUSH START智慧觸控啟動系統、鑽帶方向燈附遙控電動收摺】

2萬1低頭款即可入主

GRAND LANCER



63.9萬~77.9萬



全車系標配6SRS，本月驚嘆型推出限時優惠價61.9萬元，舊換新限時優惠價56.9萬起

本月下訂魅力型並於2020/9/30前領牌，即可以限時優惠價8,800元升級八吋觸控式影音系統(市價65,000元)或以優惠優12,000元升級數位助理-IVY(市價70,000元)。

本月下訂旗艦型並於2020/9/30前領牌，即可以優惠價優惠優12,000元升級數位助理-IVY(市價70,000元)+智能後鏡頭(市價8,000元)。

OUTLANDER



2WD



88.9萬~110.9萬



4WD



107.9萬



OUTLANDER 新年式全新登場，首發搭載全新數位儀錶，4WD車型增加S-AWC功能等。舊換新只要83.9萬

高額60萬0利率實施中！

本月入主特定車型，即可以限時優惠價8,800元升級八吋觸控式影音系統(市價65,000元)。

ZINGER



65.9萬~76.9萬



ZINGER ZINGER新登場，質感與實用性兼具！全車系標配USB充電功能，並搭載SCC智慧防護系統，以及多項主被動安全配備！

高額50萬0利率實施中！

ZINGER P/U



全新ZINGER PICK UP提供61.9萬精采型、65.9萬晶鑽型等2種車型選擇，加上政府舊換新優惠只需要56.9萬起！

9/5起賞車填問卷抽7-11禮券、試乘送精緻限量Ｑ版迴力車，9/30前領牌者再送匠心貨斗飾框(價值10,000元)！

VERYCA



２萬１低頭款，馬上開回家

拚振興，菱利1.3L挺商而出，舊換新價39.9萬，數量有限售完為止。

E-VERYCA



87.9萬



電動商用車，售價87.9萬(已扣除貨物稅補助)，二人座載貨大空間

安心充電方案：購車贈20米基本免費安裝及隨車充電器

高效能低污染/0油耗更精省/保養超簡單省錢無負擔/政府補助推廣優惠超利多

A180/A190



中華菱利A180/A190 新世代全新登場

全新自排更好開

商車同級首創雙氣囊更安全

節能環保更省油

DELICA



三菱得利卡全新進化三級跳，全新登場－動力提升／安全進階／外型進化

舊換新，拚振興，得利卡貨車送齊興協力金。

２萬１低頭款