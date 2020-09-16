露營不踩雷／翡翠水庫水源區　新北呼籲別在此露營

武界壩排洪閘門異常放水，使得下游露營的2個家庭釀成4死悲劇，新北觀光旅遊局表示，轄內合法露營區共10處，民眾千萬不要到危險的水域冒險，此外新北部分地區也是翡翠水庫重要的水源區，除了既有的露營場之外，也希望民眾不要在水源區紮營。



