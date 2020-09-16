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露營不踩雷／翡翠水庫水源區　新北呼籲別在此露營

記者康子仁/新北報導

calendar_today2020-09-16 12:00:00｜update2020-09-16 12:32:03

翡翠水庫上游
▲翡翠水庫上游是重要的水源區，除了既有的露營場之外，新北市政府希望民眾不要在水源地紮營。(資料照/記者康子仁攝)

武界壩排洪閘門異常放水，使得下游露營的2個家庭釀成4死悲劇，新北觀光旅遊局表示，轄內合法露營區共10處，民眾千萬不要到危險的水域冒險，此外新北部分地區也是翡翠水庫重要的水源區，除了既有的露營場之外，也希望民眾不要在水源區紮營。



觀旅局強調，民眾不要到公告危險水域從事水域遊憩活動，像是烏來區熱力溫泉鄰近水域禁止游泳、石碇區蚯蚓坑鄰近水域、南勢溪水域下龜山橋萬年橋至桂山電廠附近水域和三峽大豹溪等，都是經常發生意外的地方，千萬不要在這些危險地區露營，違者依違反發展觀光條例開罰。

觀旅局表示，新北市一共有10處合法露營區，分布在貢寮、石門、雙溪和樹林等地，民眾前往露營前可以先上網搜尋全台露營場資料，此外，新北市的坪林、石碇、雙溪、烏來和部分新店區，都在大台北水源特定區，屬於翡翠水庫的上游，這些地方除了已經設立很久的露營區之外，禁止新設露營區，就是要保護水源地的安全。



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