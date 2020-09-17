寶寶成長曲線落後　醫師：恐是過敏影響消化吸收

寶寶經常晚上哭鬧、日夜顛倒，讓媽媽心好累！大安婦幼醫院呂筱涵醫師分享臨床上的案例，許多家長發現寶寶晚上容易哭鬧、睡不著，怎麼樣都哄不好，甚至便便出現血絲，前往診所求診後，才發現竟是腸胃過敏引起。提醒家長，如寶寶長時間腸道過敏，可能會破壞腸道黏膜功能，使腸道黏膜出現間隙，當過敏原滲漏、穿過腸壁，進入各個組織器官，更容易誘發過敏反應，出現夜哭、腹痛等過敏症狀，不僅對照顧者的日常生活造成衝擊，更會影響寶寶成長發育。





其實孩子發生過敏疾病有階段性，醫學上稱為「過敏進行曲」。過敏的表現會先從腸胃或是皮膚等單一部位開始，若置之不理就會蔓延到呼吸道，甚至影響全身的免疫系統。因此呂筱涵醫師提醒，預防過敏最好從孕期就開始準備，並在寶寶出生後，持續關注是否有出現初期症狀，否則若長時間忽視寶寶過敏徵兆，一旦形成完整的「過敏進行曲」，恐使寶寶一輩子的健康都受過敏影響。





過敏徵兆多現於皮膚及腸胃 醫師：未做好預防恐使寶寶成長落後





寶寶初期腸胃過敏有哪些表現？呂筱涵醫師說明，可注意寶寶喝奶的時後是否有吐奶、溢奶，以及排便不順、腹痛、脹氣，或是晚上頻繁哭鬧的情況，嚴重過敏者甚至會有血便的情形，以上症狀長期未改善，都可能造成腸胃功能失衡，讓寶寶的營養吸收受到影響。除了腸胃，嬰幼兒過敏也會出現在皮膚部位，像是有紅疹、皮膚乾粗、不斷搔癢等。





呂筱涵醫師提醒，若沒有針對寶寶的過敏進行處置，過敏就容易越演越烈，並且會轉移到呼吸道等其他器官，引發氣喘、過敏性鼻炎等過敏症狀，這些過敏帶來的不適，也易影響孩子的睡眠品質與食慾，間接影響成長發育，許多過敏寶寶的成長曲線表現也較同齡寶寶落後。也有研究統計發現，過敏兒童成年後平均身高少4公分。





不只環境重要，飲食也是過敏因素！近半數幼兒1.5歲前因食物致敏





從寶寶出生後一直到出生後3歲，預防過敏是爸爸媽媽最重要的功課之一，呂筱涵醫師表示，要避免寶寶接觸過敏原，「環境」與「飲食」的把關都很重要，但大部分的家長都會知道維持環境清潔、減少塵螨、避免二手菸，卻忽略了飲食也是很重要的關鍵。





研究發現，有將近半數的寶寶在1.5歲前，因牛奶蛋白或雞蛋誘發過敏。因此醫師建議，寳寳出生後優先選擇母乳為主要飲食來源，因母乳中的母乳蛋白最貼合寶寶的營養，當中的抗體與益菌也能降低過敏發生機率，幫寶寶打造健康的身體。若媽媽因為各種因素不便哺餵母乳，則會建議媽媽選擇具有「精準定位水解技術」的配方，作為寶寶營養來源，降低寶寶因食物誘發過敏的風險。





水解技術不同 防敏效果有差！最好選擇有「精準水解技術」的配方奶





市面上許多品牌都有水解技術，但處理牛奶蛋白的方式不同，也讓預防過敏效果卻不盡相同。呂筱涵醫師建議，挑選有大規模臨床實證的大廠牌，並具備「精準定位」的水解技術，才能達到有效預防過敏。





什麼是「精準定位水解技術」？若將「水解技術」比喻為替寶寶把關免疫系統的「保全」，普通的水解技術無法辨識並驅逐，容易造成寶寶過敏的蛋白質；但精準定位水解就像一個專業的保全，能精準的找出牛奶蛋白中的刺激片段，將它們切斷後，轉化為較溫和的蛋白質分子片段，這些較溫和的蛋白質還可慢慢地訓練寶寶的腸胃適應陌生的外來物質，預防未來再度發生過敏反應。





呼籲家長，除了提高對過敏的警覺，注意細節，也應透過環境與飲食，寶寶三歲以前都要積極地預防過敏。因此呂醫師建議新手爸媽，若有過敏疑慮就求助專業協助，事先做好過敏預防，才是寶寶打好底子，健康成長發育的關鍵。









**寶寶若有潛在過敏風險，有過敏家族史，醫師建議尋求兒科醫師飲食建議**