力推雙語教育　教育部「學校國際化2.0」明年起全面上路

蔡英文政府力推「2030雙語國家」政策，教育部5月便發布「國際教育2.0」白皮書，並積極展開協助中小學國際化的推動，透過六個面向的具體指標，逐步改造學校國際化環境，期能在今年12月底前檢視各學校國際化執行之可行性，明年起便全面推動學校國際化2.0。





教育部政務次長蔡清華表示，即將於110學年度上路的「學校國際化2.0」是一項學校本位的計畫，為國際教育2.0策略「精進學校本位國際教育」的一項行動方案，目的在透過「國際化目標」、「校園國際化」、「人力國際化」、「行政國際化」、「課程國際化」、「國際夥伴關係」等六個面向的具體指標，以引導並鼓勵各校依其個別條件，按部就班，循序漸進，逐步改造學校國際化環境。

至於學校國際化2.0總計設定55項指標，包含「必要指標」（17項）及「選項指標」（38項），其中「必要指標」是國際化應為且重要之指標，「選項指標」則指具有達成難度的指標；學校國際化依據指標完成的難易程度與數量多寡，區分為初階、進階及高階。其中初階須達到所有必要指標，進階須達到所有必要指標及百分之五十的選項指標，高階則須達到所有的必要指標及百分之八十的選項指標。

蔡清華指出，學校國際化2.0也將開放所有中小學申請認證，一般學校可自行決定申請初階、進階或高階認證；實施雙語課程學校認證應從進階開始，實施國際課程學校則須申請高階認證。由各校自行上網申請認證，經線上初審及會議複審程序，決定通過或未通過認證。

另外，教育部也將設置「學校國際化獎」（School Internationalization Award, SIA），通過各階認證的學校可申請各該階的獎勵。申請方式由各校自行線上提出申請；經線上初審、會議複審，另於必要時進行實地訪視，初階績優學校將給予銅冠獎，進階績優學校給予銀冠獎，高階績優學校則給予金冠獎鼓勵。

同時所有中小學校自110年起亦得申請SIEP-SI（學校本位國際教育計畫─學校國際化）補助，由各校自行線上申請，經線上初審及會議複審，每校每階限補助一次，每次最高核定補助新台幣20萬元，效期將配合國際教育2.0的實施期程，均從109年至114年，6年後再視學校國際化2.0的實施情況進行檢討調整。

目前由國教署及各地方政府教育局處推薦學校共72所，其中國小有29校、國中小2校、國中19校、高中17校、高職5校。教育部推動學校國際化委辦計畫團隊─國立中山大教育學研究所則將於9月24日下午在該校舉辦試辦說明會。

計畫主持人莊雪華教授表示，在9至11月試辦學校國際化後，將於12月召開檢討指標會議，期能在12月底前檢視學校國際化六面向指標內容與佐證資料之可行性，以提供中小學推動學校國際化更適切的規準。

教育部中小學教育國際化專案辦公室執行秘書邱玉蟾表示，為協助學校進行六面向工作，教育部將製作「SIEP-學校國際化實作手冊」給予學校實施的指引，並建置「SIEP-學校國際化工具包檢索平台」，讓學校上網參考各式實施典範，同時也將透過全國26區的「國際教育地方培力團」，提供學校實施上的諮詢與輔導。