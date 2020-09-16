▲ 全新 Nissan Sentra 預售價 74.9 萬元起，標配全速域跟車系統

裕隆日產汽車宣布 Nissan Sentra 自即日起正式展開預售，共三種規格分別為旗艦版 74.9 萬元、尊爵版 80.9 萬元和尊爵智駕版 84.5 萬元，全車規標配 ICC 智慧型全速域定速控制系統、PFCW 超視距車輛追撞警示系統、IEB/P-IEB 車輛/行人防追撞緊急煞車系統與 LDP 車道偏離預防系統等 NIM 主動安全配備，更創 17.7KM/L 油耗表現。
全新 Sentra 承襲 Nissan 家族 V-Motion 2.0 鍍鉻水箱護罩，搭配鷹式 LED 陣列式頭燈和狩痕雙色切削式鋁圈，車身設計打造兼具跑格且流線的潛伏式低車身。
內裝配備 3D Relax 紓壓皮椅、源自 GT-R 設計的跑格三環式出風口和同級最大 9 吋 X-Media V 智慧影音多媒體系統；同級唯一無需傳輸線即可連結 Apple CarPlay，提供更便利的影音享受。座艙軸距達 2,712mm，後行李箱更擁 560L 空間。
NIM 主動安全標配 UHSS 超高剛性 1,500Mpa 車體
除了內外裝全面進化，Sentra 搭載 Nissan Intelligent Mobility 智行科技，全車規標配 ICC智慧型全速域定速控制系統、IEB/P-IEB車輛/行人防追撞緊急煞車系統、LDP車道偏離預防系統，更導入了 PFCW超視距追撞車輛警示系統，透過車輛前側雷達感知器監控前車與前前車，當預測到前車與前前車有追撞可能，可立即警示駕駛預判危險，為駕駛爭取更多反應時間。
尊爵智駕版更搭載 EAPM油門誤踩緊急輔助系統，低速（時速 15km/h 以下）進行停車時，若行進方向有大於車輛寬度與高度的障礙物，車主未踩煞車踏板，甚至誤踏油門踏板，即發出警示聲並協助煞車，降低意外發生風險。車體核心骨架採用 UHSS 超高剛性鋼材打造，最高達 1,500Mpa 的鋼材讓車體結構更強化。
同級最佳油耗17.7Km/L 移植GT-R VR38引擎技術
Sentra 油耗表現達 17.7Km/L，風阻係數來到 0.26Cd，搭配智慧主動式進氣啟閉系統，降低風阻、維持引擎最佳溫度。
Sentra 以 CMF-C 平台技術打造，並搭載全新 1.6G 第三代 HR16K2 引擎，移植 GT-R 鏡面熔射缸孔技術技術，將 1.6L 的動力提升至直逼 1.8L~2.0L 的引擎表現。全新第五代 X-CVT 變速箱，加入新一代輔助齒輪機構，達到 8.7 變速比，同時進行鋼帶特殊強化、提升帶輪鋼性、加強溝槽間隙密合，以大幅提升耐用度。
預購優惠限時送
Sentra 自即日起至 10 月 5 日止，預售優惠限時開跑，凡於預售期間下訂 Sentra「尊爵版」車規僅需加價 5,000 元，便可享優惠升級 6 倍送「尊爵智駕版」車規價值 31,000 元；入主任一車規，即送價值 24,900 元的「瑞典頂級 Electrolux 伊萊克斯無線吸塵器（PQ91-3BW）」。