▲ Levante【Nobile】Limited Edition 全球限量 40 席，建議售價 598 萬起

Maserati 原廠於日前推出全球限量僅 40 台的 Levante【Nobile】Limited Edition，總代理臺灣蒙地拿僅獲得少量珍稀配額，將以 Maserati 最豪華配備規格。





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Levante【Nobile】Limited Edition 披上 Maserati 車系最頂級的三層色漆 Blue Nobile 湛海藍，搭配上希臘神話中，以鑄造神器為名的 Efesto 20 吋白金色輪圈；並於中控台鑲嵌 One of 40 限量金屬徽飾，彰顯出 Levante【Nobile】全球限量 40 台的稀有身分。





Levante 【Nobile】Limited Edition限量專屬識別：





[One of 40] 全球限量徽飾

車身 Blue Nobile 湛海藍 三層色漆

20 吋 Efesto 白金色輪圈

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打開車門，首先映入眼簾的，是限量生產的駝黑雙色跑車型座椅，包覆 Maserati 最高等級皮革，源自高海拔山區的 Pieno Fiore 頂級天然皮革，無暇的紋理並帶有一抹香草般的天然香氣，輔以對比色三叉戟頭枕刺繡。目光所及之處，鑲崁於中央控制檯面及車門把手的，是全車系罕見的高光澤金屬織造飾板。精工打造的細緻金屬紋路，以千鳥紋的形式緊密排列。





除此之外，Levante【Nobile】Limited Edition 更配備旗艦規格的 1280w Bowers & Wilkins 17 支揚聲器 頂級環繞音響系統，以及後座側窗電動遮陽簾和電動輔助車門吸合。





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Levante【Nobile】Limited Edition豪華車室配備：





駝黑雙色Pieno Fiore天然皮革跑車座椅附雙前座通風/加熱功能

Bowers & Wilkins 17支揚聲器 頂級環繞音響

高光澤金屬織造內裝飾板

金屬迎賓踏板整合氛圍光源

後座側窗電動遮陽簾

電動車門輔助吸合功能

便利進出功能

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Levante【Nobile】Limited Edition 採用與法拉利共同研發的 3.0L V6 雙渦輪缸內直噴引擎，具備最大馬力 350hp、峰值扭力 500Nm 的極致性能，伴隨 Maserati 主動式聲浪系統所帶來的聲響，與 Q4 主動式扭力控制四輪傳動系統，以及 50：50 的完美前後配重優勢。不只如此，Levante【Nobile】Limited Edition 也將完整的 ADAS 先進駕駛輔助系統套件納入標配之列。





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Levante【Nobile】Limited Edition技術規格 | 建議售價 598 萬起



Limited Edition 專屬配備





[ONE of 40] 全球限量徽飾

Blu Nobile 湛海藍 三層色漆

駝黑雙色Pieno Fiore天然皮革跑車型座椅、黑色三叉戟頭枕刺繡

可通風/加熱式雙前座椅、12向電動調整附駕駛座2組記憶

20吋Efesto Platinum輕量化輪圈搭配銀色煞車卡鉗

Bowers & Wilkins頂級音響系統 (17支揚聲器)

高光澤金屬織造飾板、金屬迎賓踏板整合氛圍光源

電動車門輔助吸合功能、便利進出功能

後座側窗電動遮陽簾

3.0升雙渦輪增壓V6缸內直噴供油引擎 (最大馬力350 hp，最大扭力500 Nm)

Q4主動式扭力控制四輪傳動系統

ZF-8前速手自排變速箱

Maserati主動式聲浪

LSD限滑差速器

ADAS先進駕駛輔助系統套件

Sport 運動自排/手排模式

Off Road 越野模式

MSP電子車身穩定 ON/OFF

Air Shutter主動式電子擾流器

IVC 整合式車輛控制系統

前六活塞煞車卡鉗 / 380x34 mm打孔通風碟盤

後浮動式煞車卡鉗 / 330x22 mm通風碟盤

六段主動式氣壓懸吊系統

Skyhook電子阻尼

Keyless Go按鍵啟動/熄火功能

前門感應解鎖功能

後座6/4分離摺疊功能

電動啟閉尾門

電動調整腳踏板

電動調整方向機柱

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