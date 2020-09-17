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Levante【Nobile】Limited Edition 全球限量 40 席，建議售價 598 萬起

2GameSome - 有車賞

calendar_today2020-09-17 13:55:01

Levante【Nobile】Limited Edition 全球限量 40 席，建議售價 598 萬起
▲ Levante【Nobile】Limited Edition 全球限量 40 席，建議售價 598 萬起

Maserati 原廠於日前推出全球限量僅 40 台的 Levante【Nobile】Limited Edition，總代理臺灣蒙地拿僅獲得少量珍稀配額，將以 Maserati 最豪華配備規格。



Levante【Nobile】Limited Edition 披上 Maserati 車系最頂級的三層色漆 Blue Nobile 湛海藍，搭配上希臘神話中，以鑄造神器為名的 Efesto 20 吋白金色輪圈；並於中控台鑲嵌 One of 40 限量金屬徽飾，彰顯出 Levante【Nobile】全球限量 40 台的稀有身分。

Levante 【Nobile】Limited Edition限量專屬識別：

  • [One of 40] 全球限量徽飾
  • 車身 Blue Nobile 湛海藍 三層色漆
  • 20 吋 Efesto 白金色輪圈

打開車門，首先映入眼簾的，是限量生產的駝黑雙色跑車型座椅，包覆 Maserati 最高等級皮革，源自高海拔山區的 Pieno Fiore 頂級天然皮革，無暇的紋理並帶有一抹香草般的天然香氣，輔以對比色三叉戟頭枕刺繡。目光所及之處，鑲崁於中央控制檯面及車門把手的，是全車系罕見的高光澤金屬織造飾板。精工打造的細緻金屬紋路，以千鳥紋的形式緊密排列。

除此之外，Levante【Nobile】Limited Edition 更配備旗艦規格的 1280w Bowers & Wilkins 17 支揚聲器 頂級環繞音響系統，以及後座側窗電動遮陽簾和電動輔助車門吸合。

Levante【Nobile】Limited Edition豪華車室配備：

  • 駝黑雙色Pieno Fiore天然皮革跑車座椅附雙前座通風/加熱功能
  • Bowers & Wilkins  17支揚聲器  頂級環繞音響
  • 高光澤金屬織造內裝飾板
  • 金屬迎賓踏板整合氛圍光源
  • 後座側窗電動遮陽簾
  • 電動車門輔助吸合功能
  • 便利進出功能

Levante【Nobile】Limited Edition 採用與法拉利共同研發的 3.0L V6 雙渦輪缸內直噴引擎，具備最大馬力 350hp、峰值扭力 500Nm 的極致性能，伴隨 Maserati 主動式聲浪系統所帶來的聲響，與 Q4 主動式扭力控制四輪傳動系統，以及 50：50 的完美前後配重優勢。不只如此，Levante【Nobile】Limited Edition 也將完整的 ADAS 先進駕駛輔助系統套件納入標配之列。

新車鑑賞採預約制，敬請致電Maserati全台服務專線：412-8968
更多產品資訊請造訪官方網站： http://bit.ly/LVNobile_Press

LevanteNobileLimited Edition技術規格  |  建議售價 598 萬起

Limited Edition 專屬配備

  • [ONE of 40] 全球限量徽飾
  • Blu Nobile 湛海藍 三層色漆
  • 駝黑雙色Pieno Fiore天然皮革跑車型座椅、黑色三叉戟頭枕刺繡
  • 可通風/加熱式雙前座椅、12向電動調整附駕駛座2組記憶
  • 20吋Efesto Platinum輕量化輪圈搭配銀色煞車卡鉗
  • Bowers & Wilkins頂級音響系統 (17支揚聲器)
  • 高光澤金屬織造飾板、金屬迎賓踏板整合氛圍光源
  • 電動車門輔助吸合功能、便利進出功能
  • 後座側窗電動遮陽簾
引擎及傳動系統

  • 3.0升雙渦輪增壓V6缸內直噴供油引擎 (最大馬力350 hp，最大扭力500 Nm)
  • Q4主動式扭力控制四輪傳動系統
  • ZF-8前速手自排變速箱
  • Maserati主動式聲浪
  • LSD限滑差速器
駕馭模式及輔助系統

  • ADAS先進駕駛輔助系統套件
  • Sport 運動自排/手排模式
  • Off Road 越野模式
  • MSP電子車身穩定 ON/OFF
  • Air Shutter主動式電子擾流器
  • IVC 整合式車輛控制系統
懸吊及煞車系統

  • 前六活塞煞車卡鉗 / 380x34 mm打孔通風碟盤
  • 後浮動式煞車卡鉗 / 330x22 mm通風碟盤
  • 六段主動式氣壓懸吊系統
  • Skyhook電子阻尼
便利輔助功能

  • Keyless Go按鍵啟動/熄火功能
  • 前門感應解鎖功能
  • 後座6/4分離摺疊功能
  • 電動啟閉尾門
  • 電動調整腳踏板
  • 電動調整方向機柱

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