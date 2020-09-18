今午後全台有雨！氣象專家曝「變天時間」　北台灣秋意濃

今（18）日上午各地大多為多雲時晴的天氣，僅恆春半島及東南部地區有局部短暫陣雨，隨著鋒面逐漸接近，下午天氣轉趨不穩定。對此，氣象專家吳德榮在氣象專欄《三立準氣象· 老大洩天機》提到，北台灣將變天降溫，早晚可以感受到秋意。





▲中央氣象局「路徑潛勢預測圖」及「暴風侵襲機率圖」（左圖）顯示，第11號颱風「紅霞」通過海南島南方海面，今午登陸越南中部。今晨2時雷達監測顯示，恆春半島有回波發展並通過（右圖）帶來降雨，其他各地的弱回波為雜訊。（圖／翻攝自《三立準氣象· 老大洩天機》）