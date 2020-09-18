今午後全台有雨！氣象專家曝「變天時間」　北台灣秋意濃

今（18）日上午各地大多為多雲時晴的天氣，僅恆春半島及東南部地區有局部短暫陣雨，隨著鋒面逐漸接近，下午天氣轉趨不穩定。對此，氣象專家吳德榮在氣象專欄《三立準氣象· 老大洩天機》提到，北台灣將變天降溫，早晚可以感受到秋意。
根據氣象局指出，今上午各地大多為多雲時晴的天氣，僅恆春半島及東南部地區有局部短暫陣雨，隨著鋒面逐漸接近，下午天氣轉趨不穩定，午後雷陣雨範圍擴大，除了各地山區外，近山區的平地也有局部午後雷陣雨，基隆北海岸及大台北地區水氣也略增、轉為有局部短暫陣雨；溫度方面，各地高溫約33至35度，沒降雨時天氣較為悶熱。
吳德榮在氣象專欄《三立準氣象· 老大洩天機》表示，最新（18日2時）中央氣象局「路徑潛勢預測圖」及「暴風侵襲機率圖」顯示，第11號颱風「紅霞」持續偏西北西進行，通過海南島南方海面，今午登陸越南中部，對台無影響。
今晨恆春半島有回波發展帶來降雨，其他各地大致晴朗。最新（17日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今日「紅霞」颱風漸行漸遠，但其外圍的水氣漸往台灣附近輸送，大氣不穩定度提高，午後各地均有局部短暫陣雨或雷雨的機率。今晚鋒面接近，北台灣仍有局部短暫陣雨的機率，氣溫略降。
最新模式模擬顯示，周末（19、20日）兩天鋒面逐漸南下，北台氣溫逐日緩降；迎風面北部、東半部有局部陣雨或雷雨，周日的降雨比周六明顯；背風面中南部地區也有局部短暫陣雨或雷雨的機率，以午後的機率較高；局部地區有較大雨勢。下周一至周三（21至23日）鋒面東移，天氣好轉，白天微熱，早晚因有冷空氣及一部分「輻射冷卻」的貢獻而明顯偏涼；花東有局部短暫陣雨、南部山區午後亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率。下周四（24日）另一波鋒面南下，天氣再變，轉雨再轉涼。（編輯：賴詠璿）