最強檔來了！夢時代超級週年慶「低門檻、高回饋」送很大

年度最大檔期週年慶今年高雄由夢時代率先開跑，自9月24日至10月14日推出「2020超強週年慶」，滿仟送佰強調「低門檻、高回饋」，更聯手40大品牌推出獨家限定優惠，3C用品及寢飾傢俱也首次獻上長達21日的超強回饋，加上聯名卡、TSUM TSUM來店禮、科技家電抽獎、餐飲優惠等，驚人促銷讓高雄初登場的週年慶超有看頭。
夢時代購物中心、統一時代百貨高雄店及台北店首度攜手祭出「2020超強週年慶」，10月4日前指定化妝品及香氛品牌消費滿2,000元送300元、全館指定消費滿3,000元送400元；10月5日起，再推出化妝品及全館指定消費滿3,000元送300元；限定商品也是必搶，除9款「買1送9」瘋搶組合外，高雄店再祭出逾百款限定特惠組。3C、傢俱也有超強優惠，活動期間購買指定「3C商品」單筆滿5,000元送300元；指定「傢俱品牌」單筆滿10,000元送600元，滿20,000元加送800元。
除此之外，年度最強「聯名卡」滿額回饋，搭配滿仟送佰及銀行滿額禮，回饋率上看22%。週末持OPEN錢包至指定店櫃不限金額消費，另可再獲得5% OPEN POINT。而 LINE pay及台灣Pay支付平台也加碼5-10%不等的限量滿額回饋。
「科技家電歡樂抽」最大獎為SAMSUNG智能家電系列組合，消費累計滿3,000元即可參加，將送出總價值逾佰萬元的精選好禮。9月27日前，單日消費滿佰萬元，加碼再贈限量「SAMSUNG 55吋4K電視」。
備受矚目的會員來店禮，以迪士尼授權的「TSUM TSUM」經典角色為主，推出3波段高CP值的實用好物，分別為休閒方形後背包、蘑菇造型自動傘及不鏽鋼保溫瓶，另還有限量3,000份的「米奇唐老鴨款絨絨超大毯」，自10月5日起，消費滿4,000元再扣抵10點會員點數即可獲得。
為了讓逛街採購的民眾「食」在滿意，也祭出超強餐飲優惠，首四日大河屋、開飯、涓豆腐用餐滿千再送千元品牌聯合券，COLD STONE、mister dount獨享買一送一，指定餐廳滿2千再送3百元品中信餐券。活動期間，週一至週五，持當日滿1,000元發票，可再到館內星巴克點購兩杯相同口味、容量、冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
大小朋友都喜歡的可愛精靈MOOMIN即日起至10月29日有期間限定店，超萌玩偶、餐瓷、毛巾、包包、各式雜貨等一應俱全，還有獨家大扭蛋，喜愛MOOMIN與他的好朋友，千萬別錯過。