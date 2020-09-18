最強檔來了！夢時代超級週年慶「低門檻、高回饋」送很大

年度最大檔期週年慶今年高雄由夢時代率先開跑，自9月24日至10月14日推出「2020超強週年慶」，滿仟送佰強調「低門檻、高回饋」，更聯手40大品牌推出獨家限定優惠，3C用品及寢飾傢俱也首次獻上長達21日的超強回饋，加上聯名卡、TSUM TSUM來店禮、科技家電抽獎、餐飲優惠等，驚人促銷讓高雄初登場的週年慶超有看頭。





▲會員來店禮以迪士尼授權的「TSUM TSUM」經典角色為主，推出3波段高CP值的實用好物。（圖／記者陳美嘉攝）