上市公司櫻花建設「櫻花巨人」溫暖可靠的肩膀　值得信任

「櫻花巨人」位於北屯雙捷核心，重劃特區的價值優勢，買氣持續攀升。帶來「巨大」的希望藍圖，櫻花建設長年豐富的成功推案經驗，成就新住家的最佳保障，無論是規劃、施工、品質、服務，相信為新世代帶來美好的巨人時代。上市公司櫻花建設（股票代號2539），長年深耕大台中，秉持最佳的選地優勢、最完整的居住計畫、依時並進的空間設備、最細微的售後服務，體貼所有創夢的年輕人，提供最棒的購屋支援，最令人信任的肩膀，再次深受購屋者的青睞，銷售成績亮眼，『櫻花巨人』已進入最後銷售倒數階段，相當鼓舞人心。
台74線＋雙捷核心 COSTCO商圈聚客力強大
「櫻花巨人」位於近大台中的台74線、國4樞紐，擁有大城市發展的連動效益，直接享有捷運紅線（台鐵高架化）頭家厝站，持續增強地利價值，加上北屯捷運總站匯聚交通大能量，同時未來COSTCO商圈形成聚商活絡的乘數效應，坐收無限聚客迴游的大利基，整體同步積極發展，成為2020年最熱門的置產標的。
櫻花巨人，1800坪陽光水景新建築，青年家庭薪願望
「櫻花巨人」三面臨路大角地的開闊基地，外觀以簡明修長的線條，和諧明亮配色，呈現都會建築的新態度。地面穿越植綠街廓、藝術端景，回家第一境，迎來挑高新象迎賓大廳、交誼生活館、明亮的閱讀世界廳、廚藝教室、動能健身房、視聽響宴館、親子遊戲室…全齡生活皆能滿足。
熱賣超人氣，四房雙車位，倒數壓軸席次、請即刻把握！
超值大四房擁有獨立完整玄關，轉換好心情，收納設計好安排，加上超大面寬，客餐廳一體延伸，尺度舒坦氣派雍容，大陽台觀綠、賞風景，全家人佈置的小花園，享有明亮採光的生活寢居，健康通風的舒適格局，主臥室的動線機能很流暢，衣櫃收納安置妥當很放心，自然通風的衛浴空間，空氣清爽流通很安心。獨立家事陽台，與廚房連結動線，高效率空間。