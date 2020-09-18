上市公司櫻花建設「櫻花巨人」溫暖可靠的肩膀　值得信任

「櫻花巨人」位於北屯雙捷核心，重劃特區的價值優勢，買氣持續攀升。帶來「巨大」的希望藍圖，櫻花建設長年豐富的成功推案經驗，成就新住家的最佳保障，無論是規劃、施工、品質、服務，相信為新世代帶來美好的巨人時代。上市公司櫻花建設（股票代號2539），長年深耕大台中，秉持最佳的選地優勢、最完整的居住計畫、依時並進的空間設備、最細微的售後服務，體貼所有創夢的年輕人，提供最棒的購屋支援，最令人信任的肩膀，再次深受購屋者的青睞，銷售成績亮眼，『櫻花巨人』已進入最後銷售倒數階段，相當鼓舞人心。





台74線＋雙捷核心 COSTCO商圈聚客力強大



