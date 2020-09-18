吃咖哩「必備食物」為何？老饕推薦靈魂配料：開啟新世界

咖哩獨特的香氣，讓不少饕客深深著迷，配著濃郁的咖哩醬，容易讓人不小心就多吃了好幾碗白飯。就有網友好奇詢問，吃咖喱的必備食物為何？貼文引發網友熱議，更釣出許多老饕揭密「神級配料」。





▲有網友詢問「吃咖哩的必備食物」為何？引發熱議。（圖／翻攝自批踢踢）