吃咖哩「必備食物」為何？老饕推薦靈魂配料：開啟新世界

咖哩獨特的香氣，讓不少饕客深深著迷，配著濃郁的咖哩醬，容易讓人不小心就多吃了好幾碗白飯。就有網友好奇詢問，吃咖喱的必備食物為何？貼文引發網友熱議，更釣出許多老饕揭密「神級配料」。
有網友在PTT發文，透露自己「真心覺得，咖哩是世界上最好吃的食物」，原PO接著比較了常見的佛蒙特咖哩以及S&B咖哩，原PO認為「佛蒙特的口味偏甜，搭配其他食物容易膩口，最多適合汆燙的花椰菜、玉米筍」；「S&B口味相對比較多層次，每次吃時必配一顆半熟蛋，有層次的辣咖哩口感，再加上蛋液的潤滑，簡直就是一絕！」
原PO最後詢問大家，「吃咖哩時都喜歡配什麼啊？」更分享自己的答案就是半熟蛋，笑稱「沒有半熟蛋，咖哩就不是咖哩」。文章一出，引發熱議，大家紛紛在底下留言回覆說， 「有一種叫福神漬的醬菜，跟咖喱超級搭」、「白飯」、「我個人喜歡加進咖喱一起吃的是酸豆，微酸微辣很好吃」、「馬鈴薯」、「洋蔥紅蘿蔔」、「喜歡加燙過的四季豆」、「我喜歡加納豆和秋葵」。
更有不少人推薦印度咖哩，「吃過印度口味發現新世界，有夠好吃」、「曾經最愛日式咖哩，直到搬去北美後吃了印度人做的咖哩後發現新世界，配烤餅超讚」、「印度抓餅啊，配上香料真是讚，再來一杯馬薩拉茶，滿足～」、「推，印度咖哩開創新世界」。（編輯：倪浩軒）