和耀恆美A7產業園區第一排　主打2至4房全套防疫宅

根據桃園市政府估計，10年後桃園人口將超越台北市，交通及產業利多帶來的人口紅利持續升溫，區域發展前景看好，然而林口小小一塊彈丸之地，近幾年積極發展之下，推案量越來越多，成為各品牌建商的兵家必爭之地，建商購地眼光必須精準，光在機捷A7站插旗的建商就至少超過25家，未來科技園區成形後，更將創造更多就業人商業機會。





「和耀恆美」1309坪的基地就位在科技園區第一排，目前建案潛銷醞釀中，規劃2-4房27~48坪，推出早鳥優惠預約，預計第四季（10月）公開銷售。「和耀恆美」同時也是防疫宅，除建材全面升級外，從大廳、公設配備夏普空氣清淨機，公共電梯零觸碰感應式按鍵，全室標配ＶＡＦ正負壓對流系統，將防疫工作做到完美，是A7唯一全套防疫宅。



▲家長最關心的學區問題，樂善國小步行只需5分鐘。（圖／資料照片）

「和耀恆美」位於桃園市龜山區A7重劃區，建蔽率達47.48%、公設比32至32.5%，樓層規劃為7棟地上15層、地下4層住宅大樓，共280戶住家、11戶店面，格局坪數規劃2~4房27~48坪。1、2期雙中庭規劃超大棟距，正面對公20號公園；擁有市場稀有景觀戶，享受森林保護區第一排，眺望大台北視野景觀寛廣；休閒設施方面有接待大廳、中庭花園、多功能會議室、人文圖書館、韻律教室、健身房、兒童故事館等豐富公設，讓您擁有一個全方位的舒適環境。



