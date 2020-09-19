Volkswagen T-Roc 雙車型登場，限量預售 112.8 萬元起
2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-09-19 00:55:01
T-Roc 搖滾跑旅即日起正式開放限量預售接單，提供 280 TSI Style Design 與 330 TSI R-Line Performance 兩種等級選擇，同步推出早鳥預售方案；搶先入主免費升級專屬雙色車頂，再加贈 Volkswagen 經典炫彩行李箱。
台灣福斯汽車正式公布 T-Roc 限量預售價格及配備編成，112.8 萬元起入主 280 TSI Style Design 車型，330 TSI R-Line Performance 車型則擁有 190ps 馬力、主動式智慧型四輪驅動系統與運動化懸吊系統。預售方案同步搭配早鳥預購限量優惠內容，消費者只要於 10 月 31 日前入主任一車型即可免費升級雙色懸浮式車頂，再加贈 Volkswagen 經典炫彩行李箱或等值商品。
T-Roc 擁有極具吸睛的 Coupe-Like 斜背外型設計，搭配車身層次分明的肌理線條、六角型獨立式 LED 日行燈和運動化雙邊尾飾管，再加上雙色懸浮式車頂和 R-Line Performance 專屬外觀空力套件，如車身徽飾、運動化湛黑色頂蓬、前車門金屬門檻飾板、ArtVelour 類麂皮運動型座椅、運動化真皮多功能方向盤及金屬踏板。內裝方面，T-Roc 具備駕駛導向的運動化座艙設計，以 10.25 吋全邏輯數位化儀表及 8 吋多媒體鏡面操控主機，搭配 App-Connect 多媒體手機鏡射（含 Apple CarPlay 與Android Auto）和 We Connect Go® 福斯智聯。
T-Roc 280 TSI Style Design 採用具備 ACT 主動式汽缸休止管理系統的全新 1.5 升渦輪增壓引擎，搭配 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱和 MQB 模組化橫置引擎平台，展現能源效率 1 級的優異表現；330 TSI R-Line Performance 採用 2.0 升渦輪增壓引擎，提供 190ps 最大馬力，再加上 4MOTION Active Control 主動式智慧型四輪驅動系統、R-Line Performance 運動化懸吊系統及 Progressive Steering 動態齒比轉向輔助系統，同時擁有至少四種駕駛模式選擇：節能／舒適／一般／運動。
T-Roc 全車系標配 6 具 SRS 氣囊和 IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，包含全速域 ACC 主動式固定車距巡航系統、車道維持及偏移警示系統(含修正輔助功能)、車側盲點警示、主動乘員防護系統和後方輔助停車煞停功能，提供同級最強、最完整的主被動安全系統和行車防護。此外，T-Roc 擁有 Park Assist自動停車輔助系統和後行李廂電動啟閉尾門。
2021 年式 T-Roc 預售價：
車型
新台幣建議售價
|280 TSI Style Design
1,128,000元
|330 TSI R-Line Performance
1,328,000元