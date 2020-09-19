▲ 《亞洲之星 夢想啟航》音樂選秀，冠軍由新加坡選手 Tyen Rasif 奪得

由 Subaru 意美汽車及國際知名音樂傳奇人物麥可·波頓（Michael Bolton）攜手實現的《亞洲之星 夢想啟航》音樂選秀節目歷經超過 30 天，最終由新加坡選手 Tyen Rasif 奪得冠軍。25 歲的 Tyen 以獨特的嗓音引起評審注意，而過程中幾近淘汰的 Tyen 以積極和努力不懈的精神，讓她贏得最後勝利。





新加坡選手 Tyen Rasif 取得《亞洲之星 夢想啟航》音樂選秀節目冠軍，未來 Tyen 將與麥可·波頓（Michael Bolton）一同參加《亞洲之星 夢想啟航》巡迴演唱會之旅，並成為 Subaru 亞洲區的品牌大使及獲得一台Subaru XV。

× 新加坡選手 Tyen Rasif 取得《亞洲之星 夢想啟航》音樂選秀節目冠軍，未來 Tyen 將與麥可·波頓（Michael Bolton）一同參加《亞洲之星 夢想啟航》巡迴演唱會之旅，並成為 Subaru 亞洲區的品牌大使及獲得一台Subaru XV。

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時尚攝影師 蔡宇Yu Tsai (美國)

演員 陳瓊華Tan Kheng Hua (新加坡)

歌手 黃莎拉Sara Wee (新加坡)

舞蹈編導 阿利夫艾可Alif Archo (新加坡)

歌手兼速霸陸大使 麥爾德納文Mild Nawin (泰國)

歌手兼演員 珍妮薇格 Janine Weigel (泰國)

音樂家 天腓Thanh Bui (越南)

歌手兼演員 胡玉荷Ho Ngoc Ha (越南)

《亞洲超級名模生死鬥》第六季冠軍 / 速霸陸大使 黛娜絲勞莎Dana Slosar (泰國)

《亞洲超級名模生死鬥》第六季亞軍 白彌兒Mia Sabathy (台灣)