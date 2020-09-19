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《亞洲之星 夢想啟航》音樂選秀，冠軍由新加坡選手 Tyen Rasif 奪得

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calendar_today2020-09-19 00:55:01

《亞洲之星 夢想啟航》音樂選秀，冠軍由新加坡選手 Tyen Rasif 奪得
▲ 《亞洲之星 夢想啟航》音樂選秀，冠軍由新加坡選手 Tyen Rasif 奪得

由 Subaru 意美汽車及國際知名音樂傳奇人物麥可·波頓（Michael Bolton）攜手實現的《亞洲之星 夢想啟航》音樂選秀節目歷經超過 30 天，最終由新加坡選手 Tyen Rasif 奪得冠軍。25 歲的 Tyen 以獨特的嗓音引起評審注意，而過程中幾近淘汰的 Tyen 以積極和努力不懈的精神，讓她贏得最後勝利。



新加坡選手 Tyen Rasif 取得《亞洲之星 夢想啟航》音樂選秀節目冠軍，未來 Tyen 將與麥可·波頓（Michael Bolton）一同參加《亞洲之星 夢想啟航》巡迴演唱會之旅，並成為 Subaru 亞洲區的品牌大使及獲得一台Subaru XV。
新加坡選手 Tyen Rasif 取得《亞洲之星 夢想啟航》音樂選秀節目冠軍，未來 Tyen 將與麥可·波頓（Michael Bolton）一同參加《亞洲之星 夢想啟航》巡迴演唱會之旅，並成為 Subaru 亞洲區的品牌大使及獲得一台Subaru XV。
《亞洲之星 夢想啟航》最終戰賽制為雙重唱和獨唱表演，由 Tyen 和來自越南的 27 歲選手 Linh Tran 合作。決賽的評審團成員包括麥可·波頓（Michael Bolton）、莫里塞特·阿蒙（Morissette Amon）、越南的音樂人天腓(Thanh Bui)和陳唱國際有限公司副董事長兼董事總經理陳駿鴻先生（Glenn Tan）。而客座評審天腓(Thanh Bui)為獲得亞軍Linh的嗓音和明星氣質感到驚艷，Linh在比賽中演唱瑪麗亞·凱莉（Mariah Carey）的知名歌曲「Hero」。Tyen 則以強而有力的嗓音和舞台表演重現麥莉·希拉（Miley Cyrus）的「Wrecking Ball」，贏得評審的好評。

Tyen在節目中表示:「對我來說，這感覺很不真實。從沒想過我真的能贏得比賽。在整個比賽過程中所承受的壓力很大，我認為自己可能不夠出色。我想告訴大家，如果你有夢想，那就去追吧！因為熱情，會讓事情有意想不到的發展。」Tyen 即將與麥可·波頓（Michael Bolton）一同參加《亞洲之星 夢想啟航》巡迴演唱會之旅，並成為 Subaru 亞洲區的品牌大使及獲得一台 Subaru XV。

Subaru Asia 為了尋找和培養一群有信心、熱情和勇氣來追求夢想的人才，與擁有相同目標，並屢獲葛萊美獎的音樂傳奇人物麥可·波頓（Michael Bolton）在此次的節目中攜手實現。在七集的節目內容中，來自香港，馬來西亞，菲律賓，新加坡，泰國和越南的選手受到麥可·波頓（Michael Bolton）及另一位首席導師，菲律賓歌手和女演員莫里塞特·阿蒙（Morissette Amon）的指導，並激發參賽者們的極限。

眾多節目嘉賓包含:

  • 時尚攝影師  蔡宇Yu Tsai (美國)
  • 演員 陳瓊華Tan Kheng Hua (新加坡)
  • 歌手 黃莎拉Sara Wee (新加坡)
  • 舞蹈編導 阿利夫艾可Alif Archo (新加坡)
  • 歌手兼速霸陸大使 麥爾德納文Mild Nawin (泰國)
  • 歌手兼演員 珍妮薇格 Janine Weigel (泰國)
  • 音樂家 天腓Thanh Bui (越南)
  • 歌手兼演員  胡玉荷Ho Ngoc Ha (越南)
  • 《亞洲超級名模生死鬥》第六季冠軍 / 速霸陸大使  黛娜絲勞莎Dana Slosar (泰國)
  • 《亞洲超級名模生死鬥》第六季亞軍 白彌兒Mia Sabathy (台灣)
 

本季參賽者有:

  • 楊貝琪 Becky Yeung (香港參賽者)
  • 卡爾薩拉多 Karl Zarate (菲律賓參賽者)
  • 陳靈 Linh Tran (越南參賽者)
  • 莎夏凱 Sasha Ka (泰國參賽者)
  • 樸娃斯里拉瑪 Poova Sri Rama (馬來西亞參賽者)
  • 天拉席 Tyen Rasif (新加坡參賽者)
    《亞洲之星 夢想啟航》是由 Refinery Media 與 Passion Films 聯合製作，將於每周五晚間 7 點於 AXN 頻道全台獨家首播。所有集數和獨家內容可至此網址觀看： www.subaru.asia/asiandream

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