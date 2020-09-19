▲ 《亞洲之星 夢想啟航》音樂選秀，冠軍由新加坡選手 Tyen Rasif 奪得

由 Subaru 意美汽車及國際知名音樂傳奇人物麥可·波頓（Michael Bolton）攜手實現的《亞洲之星 夢想啟航》音樂選秀節目歷經超過 30 天，最終由新加坡選手 Tyen Rasif 奪得冠軍。25 歲的 Tyen 以獨特的嗓音引起評審注意，而過程中幾近淘汰的 Tyen 以積極和努力不懈的精神，讓她贏得最後勝利。
眾多節目嘉賓包含:
- 時尚攝影師 蔡宇Yu Tsai (美國)
- 演員 陳瓊華Tan Kheng Hua (新加坡)
- 歌手 黃莎拉Sara Wee (新加坡)
- 舞蹈編導 阿利夫艾可Alif Archo (新加坡)
- 歌手兼速霸陸大使 麥爾德納文Mild Nawin (泰國)
- 歌手兼演員 珍妮薇格 Janine Weigel (泰國)
- 音樂家 天腓Thanh Bui (越南)
- 歌手兼演員 胡玉荷Ho Ngoc Ha (越南)
- 《亞洲超級名模生死鬥》第六季冠軍 / 速霸陸大使 黛娜絲勞莎Dana Slosar (泰國)
- 《亞洲超級名模生死鬥》第六季亞軍 白彌兒Mia Sabathy (台灣)
本季參賽者有:
- 楊貝琪 Becky Yeung (香港參賽者)
- 卡爾薩拉多 Karl Zarate (菲律賓參賽者)
- 陳靈 Linh Tran (越南參賽者)
- 莎夏凱 Sasha Ka (泰國參賽者)
- 樸娃斯里拉瑪 Poova Sri Rama (馬來西亞參賽者)
- 天拉席 Tyen Rasif (新加坡參賽者)