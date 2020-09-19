快訊／新增3名境外移入　指揮中心下午說明

中央流行疫情指揮中心又傳來壞消息，今（9/19）日14:00將召開臨時記者會，由莊人祥發言人說明新增3名境外移入個案。
國內新冠肺炎確診病例突破500人，來到503例，昨日有媒體接獲民眾爆料，案501例就是國內製鞋大廠緬甸廠的員工，報導還指出「製鞋廠聽聞消息，傳要大量召回海外員工」。為此，中央流行疫情指揮中心今（18）日表示，該個案工作內容因無涉及防治需要，故不公開。
另外，關於口罩部分，國產平面式醫用口罩，在食藥署的新規下，要求廠商須在口罩本體上標示「MD」及「Made In Taiwan」之雙鋼印規定，這規定將從9月24日正式上路，為了防止新舊標示造成混亂，確保民眾從實名制購買口罩，都能領到雙鋼印醫用口罩，指揮中心規劃，109年9月17日到10月31日間，政府會徵用所有具雙鋼印的平面式醫用口罩，目前雙鋼印實名制口罩，也將出貨。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。