華盛頓大學偕教育部續簽台灣研究講座　新增學位學程

教育部與美國華盛頓大學自106年共同合作進行「台灣研究講座」3年計畫，辦理相關台灣研究課程及研討會，今（109）年期滿後繼續合作，於8月再次簽署合作備忘錄，但由於新冠狀肺炎疫情影響，5次合作備忘錄以電子簽約方式完成簽署，預計自109年起至112年共同合作推動第2期3年計畫。





教育部表示，為深化國際學術影響力，藉由成立完整、多面向及永久性的台灣研究課程，與華盛頓大學再106年合作進行第1期3年台灣研究講座計畫，長期目標是將華盛頓大學打造為美國西北部台灣研究重鎮，成為台灣研究的永續教學及推廣中心。第1期3年計畫成果豐碩，除由雙方出資聘任台灣研究課程教師開立課程，並集結國內外台灣研究領域學者交流、推動以台灣為主題的公眾學習。





為擴大並深化此合作關係，在計畫既有成果的基礎下，第2期將擴大原有之課程成為研究生學位課程，並提供獎學金，鼓勵學校各系所研發開設與臺灣有關課程、持續出版「台灣與世界」系列學術專著、邀請台灣學者擔任系列演講及短期授課、辦理學術研討會、以公眾教育方式開設各線上平台演講，期能藉此增加台灣研究創新及成長的動能，深化台美雙方的學術合作及了解。





根據華盛頓大學台灣研究計畫主持人東亞研究中心主任威廉‧拉夫利（William Lavely）表示，台灣在國際社會的角色不容忽略，期望這項雙方合作計畫能長期並永續經營，藉此啟發國際社會對台灣有興趣的青年學子，以培育台灣研究未來國際學術的專業人才，建立相關研究國際學術領域地位。









