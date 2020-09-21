阿里山好行推激省方案　LINE Pay買電子套票回饋加碼

台灣好行阿里山線自99年推動已邁入第10年，服務超過23萬名旅客搭乘，是自由行旅客遊玩阿里山交通首選。因應多元化旅遊需求及電子支付風潮，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處於阿里山EASY GO電子套票銷售平台，推出多款阿里山好行超值電子套票，包括台灣好行阿里山線來回車票、阿里山國家森林遊樂區門票及奮起湖美食。主打智慧消費、輕鬆出遊，一推出廣受民眾喜愛。即日起至10月15日更加碼推出LINE Pay消費回饋，要讓民眾便利搭好行、暢玩阿里山EASY GO。
阿里山好行推出電子套票超值回饋，活動期間(9/15-10/15)已註冊LINE Pay的用戶於阿里山EASY GO購買好行電子套票，選擇透過LINE Pay使用已綁定的任一發卡銀行信用卡/簽帳金融卡或LINE Pay Money(原一卡通帳戶)付款，即享單筆消費滿NT$500元(不含點數折抵)，享LINE POINTS 10%點數回饋！用超值價格出遊享最高優惠。
阿里山好行除購買電子套票享滿額回饋10%點數，至明年6月底前更可持好行電子憑證至沿線合作店家使用消費優惠，店家消費折扣8折起，還有特色來店小禮可兌換，邀請民眾輕鬆便利搭好行、沿線優惠享不停！期望帶給喜愛阿里山的遊客更方便超值的旅遊新體驗。未來將推出更多阿里山電子套票，使用方式也很便民，上網購買後將獲得QRcode，憑QRcode至高鐵嘉義站或嘉義車站站前的兜風機車行，即可自助換取搭乘券，上車給司機蓋章後即可輕鬆悠遊阿里山，力薦民眾搭好行上山，結合六大主題旅遊(茶、咖啡、原民、生態、鐵道、浪漫)，來趟上山悠閒小旅行。
更多阿里山好行資訊請至台灣好行官網：https://reurl.cc/Kjrbbj 阿里山好行沿線店家優惠：https://reurl.cc/D63mnN 阿里山好行電子套票： https://reurl.cc/pyLo5Z 交通部觀光局阿里山國家風景區管理處官網： https://www.ali-nsa.net/zh-tw