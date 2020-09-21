阿里山好行推激省方案　LINE Pay買電子套票回饋加碼

台灣好行阿里山線自99年推動已邁入第10年，服務超過23萬名旅客搭乘，是自由行旅客遊玩阿里山交通首選。因應多元化旅遊需求及電子支付風潮，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處於阿里山EASY GO電子套票銷售平台，推出多款阿里山好行超值電子套票，包括台灣好行阿里山線來回車票、阿里山國家森林遊樂區門票及奮起湖美食。主打智慧消費、輕鬆出遊，一推出廣受民眾喜愛。即日起至10月15日更加碼推出LINE Pay消費回饋，要讓民眾便利搭好行、暢玩阿里山EASY GO。





▲阿里山好行除購買電子套票享滿額回饋10%點數。（圖／公關照片）