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整隻螃蟹下去炸！日本「美味蟹堡」開賣　台人狂敲碗喊+1

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-09-21 18:14:21

▲（圖／翻攝自「ドムドムハンバーガー」推特）
▲日本一家速食店推出整隻螃蟹下鍋油炸的美味蟹堡，開賣當天立刻被秒殺，消息曝光讓不少台灣人也流口水喊+1。（圖／翻攝自「ドムドムハンバーガー」推特）

台灣常見不少速食店和美式餐廳林立，漢堡、炸物等料理深受不少年輕族群喜愛，而最近日本就有速食業者異想天開，開賣了整隻螃蟹「連殼帶肉」下去油炸的超夯蟹堡，不僅視覺效果滿分外，當地民眾更是大讚口感香氣兼具，上市當天就瞬間被搶購一空，消息傳到台灣也吸引網友熱烈討論。



綜合日媒報導，日本一家連鎖速食業者19日重新上市自家特色螃蟹漢堡，不過吸睛的是這家速食店主打的利用整隻軟殼蟹，裹粉後下鍋油炸，起鍋後金黃酥脆的螃蟹被夾在芝麻麵包中間，不僅視覺效果超澎湃外，不少老饕更表示口感也十分好吃，期間限定過後許多粉絲就期待著重新上市的這天。

▲（圖／翻攝自「ドムドムハンバーガー」推特）
▲整隻螃蟹直接裹粉。（圖／翻攝自「ドムドムハンバーガー」推特）
▲（圖／翻攝自「ドムドムハンバーガー」推特）
▲炸至金黃酥脆最美味！（圖／翻攝自「ドムドムハンバーガー」推特）
而睽違一年之久，該家速食店為了慶祝淺草新分店的開幕，決定重新販售這款售價990日元（約新台幣273元）的熱銷漢堡，而消息在推特上曝光後，不少日本饕客就瘋狂哀號著「好想吃啊！但我住的縣沒有分店」、「慘了又要排隊搶了」、「好懷念啊！上次也是賣的超好」、「淺草店只剩約20個，光是排隊人潮就應該會搶光了」。

▲（圖／翻攝自「ドムドムハンバーガー」推特）
▲視覺效果超衝擊的蟹堡當天就被排隊人潮秒殺。（圖／翻攝自「ドムドムハンバーガー」推特）
此外，台灣也有不少網友敲碗想試試看，有民眾就表示「軟殼蟹炸起來超好吃」、「那種蟹真的超脆」、「好想吃看看」、「在台灣沒看過類似的東西欸」、「也太有創意了吧」、「想吃的+1」、「去日本可以試看看」。（編輯：楊智傑）

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