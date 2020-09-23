如何聰明配到好眼鏡？「3大選購關鍵」你一定要知道！

你是否和多數人一樣，到了眼鏡行配眼鏡的起手式，就是挑一付看起來最順眼的鏡框，在預算的分配上也是以鏡框為優先，對於守護眼睛的鏡片需求卻擺在其次。然而市面上鏡片種類眾多，例如舒壓鏡片、藍光鏡片、多焦點鏡片(漸進式鏡片)，或是變色鏡片等，功能百百種，總是讓人選擇困難症發作。





在選購鏡片時，首先必須了解自己的用眼需求，選擇能真正解決自己視覺困擾的鏡片，才能確保配鏡後的視覺清晰舒適。以下提供廣大的眼鏡族三個鏡片選購關鍵，輕鬆入手最適合自己的鏡片！





鏡片選購關鍵一：選擇可以滿足視力矯正需求的鏡片



▲選擇可以滿足視力矯正需求的鏡片：像3C族就適合能減少眼睛疲勞的舒壓鏡片。（圖／資料圖片） 現代人離不開3C，不管在睡前或起床，與手機為伍的現象非常普遍。根據調查顯示，國人平均一天使用手機的時間約達3.5小時，更不用說工作時，眼睛需要緊盯電腦螢幕，長時間使用電子產品容易造成眼睛疲勞、乾澀、酸麻等不適，因此選擇一付合適的舒壓鏡片，無疑成為解決眼睛疲勞的最佳方案。專為數位生活而生的「愛讚近舒適鏡片」，適用於長時間使用3C產品或長時間大量用眼的現代人，獨家研發舒壓設計，讓你用眼更加舒適、視野清晰銳利。



▲選擇可以滿足視力矯正需求的鏡片：像老花族就適用遠中近一付搞定的漸進鏡片。（圖／資料圖片）

而年過40以後，除了近視以外，老花也找上門來，平時要看不同距離的東西就得換上不同的眼鏡，要是外出時拿錯了眼鏡，更是造成極大的不便。「萬里路漸進鏡片」針對需要時常變換用眼距離的老花族群，提供了一個聰明的解決方案，獨特的鏡片設計中包含有看遠、看中、看近區，滿足不同距離的用眼需求，即使是在動態的環境，例如跑步、運動中也能夠穩定焦距、流暢轉換，擺脫一般漸進鏡片擾人的晃動或狹窄的視野，而且能快速適應、配戴舒適。





鏡片選購關鍵二：選擇能夠抵禦光線危害的鏡片



▲選擇能夠抵禦光線危害的鏡片，保護眼睛免受紫外線和藍光的傷害。（圖／資料圖片）

日常接收到的光線危害無所不在，在室內使用3C產品或是戶外強烈的太陽光，都有可能讓藍光對眼睛健康造成威脅。藍光是可見光的一種，因波長較短、能量較強，刺激眼睛需要更用力聚焦，而藍光更是被視為對視網膜造成最大傷害的可見光線。但藍光也不是絕對的罪大惡極，藍光中也有分好的藍光與壞的藍光，有害的是波長較短的藍紫光，其波長和紫外線相近，容易造成眼睛黃斑部病變；而波長較長的藍綠光，則是調節生理時鐘重要的要素，因此不是所有藍光都需要被濾除。





使用電腦或手機較為頻繁的民眾，可以透過配戴「鑽潔A5智能濾藍光鏡片」，過濾有害的藍紫光波段、同時保留有益藍光，避免眼睛受到傷害，且能還原物品的真實色彩，鏡片清透不泛黃。



▲配戴變色鏡片，眼睛也不會因為要一直適應不同的光線強度而不舒服。（圖／資料圖片）

而針對需要開車、騎車通勤或長時間在戶外工作的人來說，時常會因為面對刺眼的太陽光而影響視線，有這樣的困擾可以選擇配戴「鑽潔全視線第八代變色鏡片」， 除了變色更深、更快、更持久外，鏡片正反面都有抗UV 。智慧調光變色鏡片能夠因應環境光線強弱調節鏡片顏色深淺，最重要的是可防止紫外線與藍光對眼睛的傷害，在室內室外都可以做到完美防護。配戴變色鏡片，眼睛也不會因為要一直適應不同的光線強度而不舒服，例如用力過度、乾澀或紅腫癢。



鏡片選購關鍵三：搭配能完美提高視覺清晰度的鍍膜





▲搭配能完美提高視覺清晰度的鍍膜，同時延長鏡片使用壽命。（圖／資料圖片）

此外，一付眼鏡通常會陪伴我們好幾年，因此鏡片本身的耐久度及清晰度非常重要。除了基本的抗刮、耐磨損、耐髒、防水等功能需完善以外，搭載360度抗反射科技的「鑽潔A5鍍膜鏡片」，能夠大幅降低生活中大大小小反射光所引起的眼睛不適，例如夜間開車造成的眩光重影、或是來自鏡片後方的反光。根據消費者實測滿意度顯示，有高達91%的配戴者更加滿意鑽潔A5鍍膜鏡片，不論是在通透度或是視線清晰度，都比舊有的眼鏡表現更好。



▲配鏡前可與驗光師討論後選擇適合自己的鏡片。（圖／資料圖片）

總的來說，選購鏡片時需考量每個人不同的用眼需求和生活習慣來選擇。若頻繁往返室內外想快速適應光線變化，可以選擇變色鏡片；頻繁使用3C產品想阻擋藍光，眼鏡可以選配濾藍光鏡片；眼睛容易痠痛、疲勞的3C族，則可以選擇舒壓鏡片；有老花、近視的族群則適合多焦漸進鏡片。當然，若想一付搞定，可以選擇結合變色、藍光、老花/近視/舒壓與防紫外線的鏡片，給眼睛最完善的健康防護，同時也呼籲，配鏡前可與驗光師討論後選擇適合自己的鏡片。



▲身為全方位護眼專家的依視路，無論針對哪種視覺需求，都能夠提供客製化的高品質鏡片。（圖／資料圖片）

最後，選擇有品質保障的鏡片品牌對眼睛健康也很重要。來自法國、致力於眼睛保健的依視路，秉持「See more Do more開拓眼界、未來無界」的精神，無論針對哪種視覺需求，依視路都能夠提供最佳品質的鏡片。身為全方位護眼專家，幫您做好眼睛防護與保健，有了清晰的視線，才不會限制了自己的視界。





法商依視路 #1全球銷售第一大鏡片公司





*依據Euromonitor全球市調2020年鏡片市場銷售量調查結果。





全視線是全視線光學公司的註冊商標，視無限則為商標，兩者皆在全視線光學有限公司的授權下使用。©2020全視線光學有限公司。鏡片顏色深淺取決於溫度變化、紫外線照射量及鏡片材質。





衛署醫器製壹字第003062、003307號 衛署醫器輸壹字第009731、009747、010677號





北市衛器廣字第109090142號









全台銷售據點： https://reurl.cc/Xk6rvD